Đặc sản sao OCOP-vịt cổ xanh Mường Hịch

Từ bao đời nay, vịt cổ xanh đã gắn bó mật thiết với đời sống của người Thái ở xóm Hịch. Giống vịt này nổi bật với bộ lông mượt mà, cổ ánh lên sắc xanh biếc đặc trưng dưới nắng. Được chăn thả hoàn toàn tự nhiên, ban ngày vịt tự do tìm kiếm thức ăn trên đồng ruộng, sông suối, từ tôm cá nhỏ đến ngô, khoai, cỏ non.

Chính phương thức nuôi truyền thống này đã tạo nên chất lượng thịt vịt cổ xanh Mường Hịch trứ danh: thịt chắc, ngọt thơm, da mỏng vàng ươm mà không hề dai hay có mùi hôi, khác biệt hoàn toàn so với các giống vịt công nghiệp.

Người dân nơi đây nuôi vịt cổ xanh không chỉ bằng kỹ thuật mà còn bằng "cái tình". Đó là sự tỉ mỉ trong việc chọn giống, sự kiên trì chăn dắt qua mỗi mùa mưa nắng, và sự trân trọng đối với một giống gia cầm quý của cha ông để lại.

Món ăn từ vịt cổ xanh cũng rất dân dã, thường chỉ cần luộc hoặc hấp để giữ trọn vẹn hương vị nguyên bản, ngọt lành.

Vịt cổ xanh Mường Hịch là giống vịt bản địa, là con đặc sản lặn ngụp ngoài ao hồ, sông suối, gắn bó với người dân tộc Thái ở xã Bao La, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập tỉnh, xã Bao La thuộc địa bàn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình). Ảnh: Phạm Hoài.

Trước đây, vịt cổ xanh chủ yếu được nuôi trong quy mô nhỏ lẻ tại các hộ gia đình. Tuy nhiên, khi du lịch tại khu vực Mai Châu (cũ) ngày càng phát triển, món đặc sản này nhanh chóng được du khách săn đón.

Nhận thấy tiềm năng kinh tế to lớn, năm 2021, các hộ chăn nuôi đã cùng nhau thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mường Hịch. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự chuyển đổi từ chăn nuôi tự phát sang sản xuất hàng hóa bài bản.

Hợp tác xã đã áp dụng mô hình bán chăn thả, kết hợp giữa phương pháp truyền thống và khoa học kỹ thuật. Ban ngày vịt vẫn được lùa ra đồng, nhưng ban đêm sẽ về chuồng trại cao ráo, sạch sẽ, có lót lưới để phòng chống dịch bệnh.

Để đảm bảo chất lượng, Hợp tác xã chủ động hoàn toàn nguồn thức ăn sạch, tận dụng các nguyên liệu sẵn có như cây chuối, rau xanh và đầu tư máy thái, máy chế biến để cung cấp dinh dưỡng an toàn, không chứa kháng sinh.



Sản phẩm đạt 3 OCOP - vịt cổ xanh Mường Hịch, xã Bao La, tỉnh Phú Thọ (địa bàn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình trước sáp nhập) được trưng bày, giới thiệu tại các hội chợ, lễ hội. Ảnh: Phạm Hoài.

Bên cạnh đó, Hợp tác xã còn được hỗ trợ máy ấp trứng, giúp chủ động về con giống, đảm bảo chất lượng đồng đều và tăng tỷ lệ thành công.

Bà Vì Thị Phương, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mường Hịch, chia sẻ: “Giống vịt này có ưu điểm là tiêu thụ ít thức ăn, sức đề kháng tốt, rất phù hợp với điều kiện địa phương.

Thời gian nuôi kéo dài từ 3-4 tháng, lâu hơn vịt công nghiệp (khoảng 50 ngày), nhưng bù lại chất lượng thịt vượt trội, được người tiêu dùng tin tưởng, giúp bà con có thu nhập ổn định”.

Thành quả cho những nỗ lực đó là vào năm 2022, sản phẩm Vịt cổ xanh Mường Hịch đã chính thức được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Hiện nay, Hợp tác xã Mường Hịch đang phát triển một chuỗi sản phẩm đa dạng, bao gồm vịt giống, trứng vịt, vịt sống nguyên con (giá từ 200.000 đồng/con) và thịt vịt sơ chế, đóng gói hút chân không (giá từ 250.000 đồng/con).

Sản phẩm thịt vịt cổ xanh không chỉ phục vụ du khách, nhà hàng tại địa phương mà còn được phân phối đến Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với nhiều thực khách, Hợp tác xã không ngừng tìm kiếm, nghiên cứu các hình thức quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu nhằm tìm đầu ra ổn định. Đó cũng là cách để người Thái ở Bao La giữ hồn văn hóa nông nghiệp truyền thống, nơi mỗi sản vật gắn liền với câu chuyện của người làm ra nó.

“Vịt cổ xanh không chỉ là vật nuôi, mà như một biểu tượng của bản Hịch - nơi người Thái gắn bó với ruộng nước, với dòng suối quê hương. Giữ được giống vịt này, là giữ được một phần bản sắc của mình”, bà Phương tâm sự.

Ông Bùi Văn Khuyên, Chủ tịch UBND xã Bao La, khẳng định: "Xã xác định đây là mô hình nông nghiệp chủ lực, gắn kết chặt chẽ với du lịch sinh thái. Chúng tôi khuyến khích người dân mở rộng quy mô, đồng thời áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Song với đó, xã sẽ tiếp tục hỗ trợ Hợp tác xã trong việc quảng bá, kết nối tiêu thụ để mở rộng quy mô sản xuất và thị trường trong thời gian tới”.

Từ một món ăn dân dã, vịt cổ xanh Mường Hịch đã trở thành một thương hiệu mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống người dân. Đây là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của nông nghiệp sạch kết hợp du lịch xanh, đưa hương vị đặc sản của núi rừng Phú Thọ lan tỏa xa hơn trên bản đồ ẩm thực Việt Nam.