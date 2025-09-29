Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Thứ hai, ngày 29/09/2025 11:14 GMT+7

Nghệ sĩ Nhân dân là Cục trưởng vui mừng khi gặp lại "vợ ba" của "Sóng ở đáy sông"

Thứ hai, ngày 29/09/2025 11:14 GMT+7
Nghệ sĩ Nhân dân, Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc xúc động hội ngộ diễn viên đóng "vợ ba" trong phim "Sóng ở đáy sông" năm xưa.
Nghệ sĩ Nhân dân, Cục Nghệ thuật biểu diễn gặp lại "vợ ba"

Mới đây, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ hình ảnh hội ngộ cùng diễn viên Thanh Hiền, người từng đảm nhận vai Hồng trong bộ phim truyền hình Sóng ở đáy sông. Cuộc gặp gỡ sau 25 năm kể từ ngày bộ phim phát sóng đã gợi lại nhiều ký ức với cả nghệ sĩ lẫn khán giả yêu mến tác phẩm.

Trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc viết: “Hôm trước gặp ‘em gái’ Biển, hôm nay lại gặp vợ 3 - em Hồng. Hồi trước Núi còn có cam, kẹo dừa, ga lăng, phong sương từng trải nên Hồng mới theo. Giờ thì... Thôi kệ đi. Tóm lại số mình lận đận các bác ạ”.

Nam nghệ sĩ còn chia sẻ thêm tình huống vui: “Chụp hình xong, Giám đốc Nhà hát múa Rối Thăng Long còn nhắc: ‘Anh nhớ chỉnh ảnh cho em xinh xinh vào nhé’”.

NSND Xuân Bắc  gặp lại nghệ sĩ Thanh Hiền. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Xuân Bắc cũng đăng tải hình ảnh tái ngộ Minh Nguyệt – nhân vật em gái Biển trong phim – tại buổi tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thời điểm đó, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc viết: "Trong không khí tưng bừng, hân hoan, đầy tự hào của các đoàn tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành trong dịp kỷ niệm trọng đại của dân tộc, bỗng có tiếng gọi: "Anh Núi". Tôi hơi sững lại, vì âm thanh ấy vừa lạ vừa quen. Quay người lại thì... chính là cái Biển".

Biển là em gái của nhân vật Núi trong phim Sóng ở đáy sông. Vai diễn do nghệ sĩ Minh Nguyệt (diễn viên Nhà hát kịch Hà Nội) đảm nhận, gây ấn tượng trong lòng khán giả bởi hình tượng hiền hòa, sống một cuộc sống đầy cam chịu. Nữ diễn viên trước đó đã từng được khán giả biết đến với bộ phim Người đàn bà hắt hủi.

Trong giây phút hội ngộ, cả hai nghệ sĩ cùng chia sẻ niềm tự hào khi được có mặt trong lễ diễu binh, diễu hành: “80 năm đất nước mình, một cột mốc vô cùng ý nghĩa. Được góp mặt trong sự kiện trọng đại này là niềm vinh dự lớn lao,” Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc bày tỏ.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và nghệ sĩ Minh Nguyệt tại buổi tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. (Ảnh: FBNV)

Bộ phim Sóng ở đáy sông dựa theo cốt truyện của nhà văn Lê Lựu, lấy đề tài về cuộc sống xã hội trong thời kỳ chuyển giao giữa phong kiến và xã hội mới đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên với thế hệ khán giả 8X- 7X. Không chỉ là cái tên đình đám trong thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình, bộ phim quy tụ nhiều gương mặt trẻ lúc bấy giờ mà sau này để nổi bật lên trong làng diễn viên phía Bắc.

Từng được biết đến qua các vai diễn trong 12A và 4H, Ngã ba Đồng Lộc, Chuyện nhà Mộc, tuy nhiên phải tới nhân vật Núi trong Sóng ở đáy sông, Xuân Bắc mới trở thành nghệ sĩ được đông đảo công chúng biết tới.

Trong phim, Núi là một nhân vật có số phận phức tạp với nhiều biến cố. Sinh ra trong hoàn cảnh trớ trêu với bố là viên chức trong chính quyền cũ còn mẹ là tầng lớp “người ở”, anh cùng các em thường xuyên phải chịu cảnh ghẻ lạnh, thậm chí là ngược đãi khi còn nhỏ. Sau nhiều biến cố, anh bước chân vào con đường lầm lỡ. Cuối cùng, anh lựa chọn hoàn lương, bước vào hành trình làm lại cuộc đời.

Tròn 25 năm kể từ ngày bộ phim lên sóng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đã khẳng định tài năng của mình với một sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, ghi dấu bằng nhiều thành tựu đáng tự hào. Anh hiện nắm giữ vai trò Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

