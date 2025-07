Công an An Giang khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi lên đến 304%/năm

Chiều 5/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Đình Lượng (SN 2001, ngụ thôn Xích Thổ, phường Hồng Thái, TP. Hải Phòng), hiện đang tạm trú xã Kiên Lương, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị can Nguyễn Đình Lượng. Ảnh: CACC

Theo thông tin, trước đó, thời gian từ khoảng tháng 12/2024 đến tháng 5/2025, Nguyễn Đình Lượng đến sinh sống tại thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Kiên Lương, tỉnh An Giang).

Để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền, hàng ngày, Lượng điều khiển xe mô tô đến các khu dân cư, rải các tờ rơi có in số điện thoại, Lượng cho vay số tiền từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, trả tiền gốc và lãi suất theo ngày, từ 40.000 đồng đến 1.200.000 đồng/ngày; thời gian trả tiền từ 24 ngày đến 30 ngày, lãi suất từ 243% đến 304%/năm.

Qua xác minh, điều tra ban đầu, Lượng đã cho 12 người vay, với tổng số tiền hơn 170.000.000 đồng, thu lợi bất chính khoảng 45.000.000 đồng. Khám xét tại nơi ở của Lượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.