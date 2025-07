Ngay sau khi công bố hợp nhất tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi kiểm tra cơ sở vật chất, động viên CBCS Công an cấp xã

Tại mỗi nơi đến thăm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã thăm hỏi, động viên CBCS tiếp tục nỗ lực, quyết tâm vượt qua những khó khăn trước mắt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đoàn đến thăm, làm việc với Công an phường Vĩnh Tế. Ảnh: Tiến Tầm

Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng đoàn công tác đã kiểm tra cơ sở, vật chất, nơi làm việc, tiếp dân và đánh giá cao công tác tổ chức, bố trí lãnh đạo chỉ huy, cán bộ phụ trách từng bộ phận và khóm, ấp của Công an phường Vĩnh Tế và Công an xã Mỹ Hoà Hưng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra nơi tiếp dân tại Công an xã Mỹ Hoà Hưng. Ảnh: Tiến Tầm

Sau khi nghe Ban Chỉ huy Công an phường Vĩnh Tế và Công an xã Mỹ Hoà Hưng báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung vào công tác tổ chức bộ máy mới, công tác chính trị hậu cần, thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông,…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Công an xã Mỹ Hoà Hưng. Ảnh: Tiến Tầm

Khẩn trương đưa tổ chức bộ máy đi vào hoạt động hiệu quả; tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt phải thực hiện tốt Đề án 06/CP để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hoà Hưng). Ảnh: Tiến Tầm

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang) và tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong khuôn viên Công an tỉnh (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).