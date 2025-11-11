VKSND Tối cao đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt cho Hoa hậu Thùy Tiên trước ngày hầu tòa

TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm vào ngày 19/11 để xét xử Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các đồng phạm về tội "Lừa dối khách hàng".

Hoa hậu Thuỳ Tiên (bìa trái), Hằng Du Mục (giữa) và Quang Linh. Ảnh: MX

Trong vụ án, các bị cáo, gồm Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 198 Bộ Luật Hình sự, với khung hình phạt lên đến 5 năm tù.

Đáng chú ý, riêng bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ đặc biệt theo điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự ("người phạm tội có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác"), căn cứ vào việc cô từng được tặng Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Hồ sơ vụ án xác định hành vi của các bị cáo là sử dụng thủ đoạn gian dối trong việc quảng bá và cung cấp sản phẩm thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies ("kẹo Kera"), thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Chi tiết hành vi phạm tội được làm rõ: Các bị cáo không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Thông tin sai sự thật: Các đối tượng biết rõ hàm lượng chất xơ thực tế trong mỗi viên kẹo chỉ đạt 0,935%, không đủ để đạt tác dụng bổ sung như quảng cáo. Đồng thời, nguồn nguyên liệu không được xác minh khoa học và Công ty gia công (Công ty Asia) không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP.

Quảng bá gian dối: Mặc dù biết rõ các bất cập trên, các đối tượng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm với các chỉ số và xây dựng kịch bản, quay video giới thiệu gian dối về nguồn gốc, công nghệ, hàm lượng chất xơ và công dụng trên các nền tảng mạng xã hội.

Hậu quả, từ ngày 12/12/2024 đến 14/3/2025, đã có tổng cộng 56.385 khách hàng mua 129.617 hộp kẹo. Tổng doanh thu đạt 17,55 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thu lợi bất chính là 12,46 tỷ đồng.

Cơ quan công tố xác định cả 5 bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Thay vào đó, họ được đề nghị xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ do tự nguyện khai báo, thành khẩn ăn năn hối cải. Nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện.

Tổng số tiền các bị cáo đã nộp khắc phục là: Nguyễn Thúc Thùy Tiên: 3,2 tỉ đồng. Nguyễn Thị Thái Hằng: 2,18 tỷ đồng. Phạm Quang Linh: 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh: 600 triệu đồng, Lê Thành Công: 1,6 tỷ đồng.