Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy khiến 4 người tử vong

Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy khiến 4 người tử vong ở xã Thường Tín, Hà Nội.

Theo cảnh sát, khoảng 4h40 ngày 16/9, căn nhà tạm rộng khoảng 90 m2 tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội bốc cháy, khiến 4 người thiệt mạng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: C.A.

Nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều gần 50 cảnh sát thuộc các Đội chữa cháy và cứu nạn khu vực số 5, 31, 32 cùng 7 xe chữa cháy, một xe tải chở thiết bị chuyên dụng, lực lượng Cảnh sát 113 tới hiện trường. Công an xã và chính quyền địa phương cũng tham gia hỗ trợ người dân dập lửa, tìm kiếm nạn nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp có mặt chỉ đạo.

Ngôi nhà xảy ra cháy khiến 4 người tử vong xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: L.V.

Theo cảnh sát, căn nhà xảy ra cháy được dựng tạm bằng khung thép, diện tích sàn khoảng 90m2, mái tôn cao khoảng 5m, có lối thoát hiểm khẩn cấp. Công trình này xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Đến 5h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong, sau đó bàn giao cho cơ quan y tế. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Nhà chức trách cho biết dù công tác nhận tin, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ rất khẩn trương, kịp thời tuy nhiên vụ cháy vẫn gây ra hậu quả đáng tiếc. Để hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra ở thời gian đang ngủ, bên cạnh việc trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu Công an Thành phố khuyến cáo các hộ gia đình nên trang bị ngay hệ thống cảnh báo báo cháy sớm tại gia đình.

