Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy khiến 4 người tử vong

TP.HCM sẽ giải tán, đóng cửa chợ hoạt động không hiệu quả
Những chợ hoạt động không hiệu quả, diện tích nhỏ không đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy tại TP.HCM sẽ bị giải tán, đóng cửa hoặc chuyển đổi công năng.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy khiến 4 người tử vong ở xã Thường Tín, Hà Nội.
Theo cảnh sát, khoảng 4h40 ngày 16/9, căn nhà tạm rộng khoảng 90 m2 tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội bốc cháy, khiến 4 người thiệt mạng.
Nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều gần 50 cảnh sát thuộc các Đội chữa cháy và cứu nạn khu vực số 5, 31, 32 cùng 7 xe chữa cháy, một xe tải chở thiết bị chuyên dụng, lực lượng Cảnh sát 113 tới hiện trường. Công an xã và chính quyền địa phương cũng tham gia hỗ trợ người dân dập lửa, tìm kiếm nạn nhân.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp có mặt chỉ đạo.
Theo cảnh sát, căn nhà xảy ra cháy được dựng tạm bằng khung thép, diện tích sàn khoảng 90m2, mái tôn cao khoảng 5m, có lối thoát hiểm khẩn cấp. Công trình này xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Đến 5h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong, sau đó bàn giao cho cơ quan y tế. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.
Nhà chức trách cho biết dù công tác nhận tin, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ rất khẩn trương, kịp thời tuy nhiên vụ cháy vẫn gây ra hậu quả đáng tiếc. Để hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra ở thời gian đang ngủ, bên cạnh việc trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu Công an Thành phố khuyến cáo các hộ gia đình nên trang bị ngay hệ thống cảnh báo báo cháy sớm tại gia đình.
Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá rất cao đối với sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng, đồng thời yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhanh chóng, bài bản hai bộ học liệu này.