Cháy nhà ở Hà Nội lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm

Rạng sáng 16/9, hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội, khiến vợ chồng chủ nhà cùng 2 con, trong đó có bé 4 tháng tuổi, thiệt mạng.

Khoảng 4h30, đám cháy xảy ra khi cả 4 người đang ngủ, không kịp thoát ra ngoài.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy làm 4 người trong gia đình tử vong. Ảnh Đ.X

Lực lượng PCCC, công an xã và chính quyền địa phương có mặt khống chế đám cháy, đến 5h đám lửa được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra.

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân ở Hà Đông

Liên quan đến hỏa hoạn, vào khoảng 22 giờ 12 phút, ngày 15/9/2025, Tổng đài 114 - Trung tâm thông tin chỉ huy nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

‎‎Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4 và khu vực số 15 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng 04 xe chữa cháy và 24 CBCS nhanh chóng đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an phường và nhân dân tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Thành phố cũng điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng và trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

‎‎Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn đến 22h25 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế đám cháy và kịp thời tiếp cận, cứu được 1 phụ nữ và 2 con nhỏ (sinh năm 2019 và 2022) mắc kẹt tại tầng 2 của ngôi nhà, đưa xuống khu vực an toàn. Sau đó, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu (hiện sức khỏe của 3 người đã ổn định). Đến khoảng 22 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.