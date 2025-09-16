Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thứ ba, ngày 16/09/2025 09:08 GMT+7

Cháy nhà ở Hà Nội lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm

Xuân Huy Thứ ba, ngày 16/09/2025 09:08 GMT+7
Rạng sáng 16/9, hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội, khiến 4 người trong cùng gia đình, gồm vợ chồng chủ nhà và hai con nhỏ, tử vong.
Rạng sáng 16/9, hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội, khiến vợ chồng chủ nhà cùng 2 con, trong đó có bé 4 tháng tuổi, thiệt mạng.

Khoảng 4h30, đám cháy xảy ra khi cả 4 người đang ngủ, không kịp thoát ra ngoài.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy làm 4 người trong gia đình tử vong. Ảnh Đ.X

Lực lượng PCCC, công an xã và chính quyền địa phương có mặt khống chế đám cháy, đến 5h đám lửa được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra.

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân ở Hà Đông

Liên quan đến hỏa hoạn, vào khoảng 22 giờ 12 phút, ngày 15/9/2025, Tổng đài 114 - Trung tâm thông tin chỉ huy nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

‎‎Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4 và khu vực số 15 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng 04 xe chữa cháy và 24 CBCS nhanh chóng đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an phường và nhân dân tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Thành phố cũng điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng và trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

‎‎Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn đến 22h25 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế đám cháy và kịp thời tiếp cận, cứu được 1 phụ nữ và 2 con nhỏ (sinh năm 2019 và 2022) mắc kẹt tại tầng 2 của ngôi nhà, đưa xuống khu vực an toàn. Sau đó, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu (hiện sức khỏe của 3 người đã ổn định). Đến khoảng 22 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Ban Chỉ đạo Trung ương vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan trong toàn hệ thống chính trị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Nghiên cứu chuyển một số bệnh viện thuộc Bộ Y tế, trường đại học về cấp tỉnh quản lý theo định hướng của Ban Chỉ đạo T.Ư

Nghiên cứu chuyển một số bệnh viện thuộc Bộ Y tế, trường đại học về cấp tỉnh quản lý theo định hướng của Ban Chỉ đạo T.Ư

Tuyến metro số 5 vừa được phê duyệt ở Hà Nội có gì đặc biệt, đi qua những địa bàn nào?

Tuyến metro số 5 vừa được phê duyệt ở Hà Nội có gì đặc biệt, đi qua những địa bàn nào?

Thanh Hóa: Uống bia xong, Tống Duy Lộc cầm dao phay xông vào trụ sở công an xã 'gặp ai chém đó'

Thanh Hóa: Uống bia xong, Tống Duy Lộc cầm dao phay xông vào trụ sở công an xã 'gặp ai chém đó'

Nhà phố Hà Nội: Giải pháp kiến trúc hiện đại, thoáng đãng giữa lòng đô thị
Nhà phố Hà Nội: Giải pháp kiến trúc hiện đại, thoáng đãng giữa lòng đô thị

Nằm ven đê sông Hồng, ngay trung tâm Hà Nội, ngôi nhà phố dành cho gia đình 2 thế hệ được thiết kế theo phong cách hiện đại, “thoáng” cả về không gian và thông gió.

Nguyên nhân vụ hai vợ chồng chết trước cửa nhà trọ ở phường An Phú
Nguyên nhân vụ hai vợ chồng chết trước cửa nhà trọ ở phường An Phú

Công an TP.HCM đang điều tra vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa phòng trọ ở phường An Phú. Bước đầu qua lấy lời khai và trích xuất camera, công an xác định người chồng đã dùng dao sát hại vợ rồi tự tử.

Cầu vồng sau bão, 3 con giáp vượt khó thành công, tài lộc vượng phát, phúc khí đầy nhà trong tháng 8 Âm lịch
Cầu vồng sau bão, 3 con giáp vượt khó thành công, tài lộc vượng phát, phúc khí đầy nhà trong tháng 8 Âm lịch

Sau những ngày gian khó, 3 con giáp này sẽ như “hóa rồng” trong thời gian tới, công việc khởi sắc, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn trong tháng 8 Âm lịch.

Thị trường tài sản số hôm nay 16/9: Doanh nghiệp hé lộ dự án sàn tài sản số 10.000 tỷ, cổ phiếu tăng 'sốc'
Thị trường tài sản số hôm nay 16/9: Doanh nghiệp hé lộ dự án sàn tài sản số 10.000 tỷ, cổ phiếu tăng "sốc"

Thị trường tài sản số hôm nay 16/9: Sau khi công bố kế hoạch triển khai dự án sàn giao dịch tài sản số DNEX với quy mô 10.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng, CTCP Đầu tư HVA (HVA Group, mã: HVA) gây chú ý lớn trên sàn chứng khoán.

Diễn viên trẻ nhất từng đạt Emmy là ai?
Diễn viên trẻ nhất từng đạt Emmy là ai?

Tối 14/9 tại Los Angeles, Owen Cooper đã làm nên lịch sử khi trở thành diễn viên trẻ nhất giành giải Emmy với vai Jamie Miller trong loạt phim “Adolescence”.

TP.HCM: Khẩn trương quyết toán cổ phần hóa, nộp tiền về ngân sách Nhà nước trong năm 2025
TP.HCM: Khẩn trương quyết toán cổ phần hóa, nộp tiền về ngân sách Nhà nước trong năm 2025

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban ngành và doanh nghiệp trên địa bàn phải đẩy nhanh tiến độ quyết toán cổ phần hóa, nộp đầy đủ tiền thu từ cổ phần hóa và thoái vốn về ngân sách Nhà nước trong năm 2025; xem xét trách nhiệm nếu đơn vị nào chậm trễ hoặc để tồn đọng kéo dài.

Vụ truy nã Ly Meo liên quan đường dây ma túy Tam Giác Vàng: Kẻ cầm đầu rút súng chống trả lực lượng công an
Vụ truy nã Ly Meo liên quan đường dây ma túy Tam Giác Vàng: Kẻ cầm đầu rút súng chống trả lực lượng công an

Lê Thanh Tú (Tú Cơ), một mắt xích quan trọng, cầm đầu trong đường dây buôn ma túy ma túy từ Tam Giác Vàng về TP.HCM để tiêu thụ, đã rút súng chống trả lực lượng công an khi bị vây bắt vào năm 2024.

Israel đánh lớn vào Gaza, 20 phút 37 cuộc không kích
Israel đánh lớn vào Gaza, 20 phút 37 cuộc không kích

Israel đã tiến hành 37 cuộc tấn công vào thành phố Gaza chỉ trong vòng 20 phút, trong đó có cả từ trực thăng, trang tin điện tử Ynet dẫn nguồn báo chí Palestine cho biết.

Triệt tiêu thứ suy nghĩ man rợ “đâm chết còn hơn thương tật”
Triệt tiêu thứ suy nghĩ man rợ “đâm chết còn hơn thương tật”

Sau khi va chạm với một nữ sinh, tài xế Đinh Văn Long đã có lời khai rúng động khi thừa nhận cố ý kéo lê nạn nhân dưới gầm xe bồn để nạn nhân tử vong, không phải lo đền bù. Đó thực sự là một thứ suy nghĩ man rợ, ấu trĩ cần phải triệt tiêu trong một xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật.

Hoa hậu Yến Nhi nói về hình ảnh 'sành điệu' dù mẹ bán vé số
Hoa hậu Yến Nhi nói về hình ảnh "sành điệu" dù mẹ bán vé số

Nguyễn Thị Yến Nhi, tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, phản hồi khi có ý kiến cho rằng cô vẫn diện đồ sành điệu dù chia sẻ gia cảnh khó khăn.

Bị VFV cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng dành thời gian... bán hàng online
Bị VFV cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng dành thời gian... bán hàng online

Bất ngờ bị Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng vẫn chưa có ý định cụ thể gì cho tương lai. Trước mắt, cô quyết định bán hàng online để có thêm thu nhập.

Giá USD hôm nay 16/9: Đồng loạt giảm trước thềm cuộc họp của Fed
Giá USD hôm nay 16/9: Đồng loạt giảm trước thềm cuộc họp của Fed

Giá USD hôm nay 16/9 trong nước và trên thị trường quốc tế đồng loạt giảm trước thềm cuộc họp lãi suất quan trọng của Fed (16-17/9).

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị
Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Bộ GDĐT đề xuất dạy tiếng Campuchia, Thái Lan, Indonesia ở phổ thông: “Đây là điều tốt cho học sinh”
Bộ GDĐT đề xuất dạy tiếng Campuchia, Thái Lan, Indonesia ở phổ thông: “Đây là điều tốt cho học sinh”

Từ năm 2026, Việt Nam bắt đầu dạy tiếng Lào ở những trường học có nhu cầu, sau đó là tiếng Campuchia, Thái Lan và Indonesia là thông tin đang nhận được quan tâm từ dư luận.

Bắt kẻ cướp giật điện thoại 'thần tốc'
Bắt kẻ cướp giật điện thoại 'thần tốc'

Công an xã Tân Nhựt, TP.HCM đã khám phá nhanh một vụ cướp giật tài sản, bắt giữ nghi phạm chỉ sau 8 giờ tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân.

Rau trôi nổi sau khi 'phù phép' nguồn gốc đưa vào bếp ăn trường học, siêu thị nào trên địa bàn TP Hà Nội? (Video 4)
Rau trôi nổi sau khi "phù phép" nguồn gốc đưa vào bếp ăn trường học, siêu thị nào trên địa bàn TP Hà Nội? (Video 4)

Tầm 5 giờ sáng, trong sân Công ty Liên Anh tiếng hò hét giục giã át cả tiếng quạt... Những bao rau củ được đóng vội, dán tem “rau sạch” rồi chất lên xe. Sau đó, chúng sẽ có mặt tại bếp ăn trường học, siêu thị… dưới cái mác an toàn, rau có nguồn gốc. PV Dân Việt đã đi theo từng xe chở rau đến các trường học, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội.

Lý Công Uẩn là cháu nội của sứ quân vùng Siêu Loại?
Lý Công Uẩn là cháu nội của sứ quân vùng Siêu Loại?

Nghiên cứu thời loạn thập nhị sứ quân, chúng tôi để ý một vị sứ quân chiếm cứ vùng Siêu Loại, có trung tâm Phật giáo Thuận Thành- Luy Lâu; đó là sứ quân Lý Lãng Công, tức là Lý Khuê, một vị hùng trưởng của miền đất nằm hai bờ sông Đuống.

Tổng tư lệnh Ukraine đột ngột sa thải hai tư lệnh quân đoàn vì lý do này
Tổng tư lệnh Ukraine đột ngột sa thải hai tư lệnh quân đoàn vì lý do này

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã cách chức chỉ huy của hai quân đoàn – Volodymyr Silenko của Quân đoàn 17 và Maksym Kituhin của Quân đoàn 20.

CLB Ninh Bình lập thành tích vô tiền khoáng hậu
CLB Ninh Bình lập thành tích vô tiền khoáng hậu

Với việc giành chiến thắng 4-2 trước CLB Phú Thọ ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026, CLB Ninh Bình đã nâng chuỗi bất bại trong thời gian thi đấu chính thức lên con số 27 trận.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ thông tin vườn hoa Trần Quang Diệu hoang tàn, xuống cấp
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ thông tin vườn hoa Trần Quang Diệu hoang tàn, xuống cấp

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ thông tin vườn hoa Trần Quang Diệu (phường Đống Đa) hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang tàn và bị ô nhiễm do rác thải, gây mất mỹ quan đô thị.

Con trai giám đốc đài truyền hình bị bắt vì cáo buộc xâm hại Giang Tổ Bình
Con trai giám đốc đài truyền hình bị bắt vì cáo buộc xâm hại Giang Tổ Bình

Nữ diễn viên Giang Tổ Bình công khai tố cáo Cung Ích Đình, con trai một quan chức truyền hình, chuốc thuốc, xâm hại và quay lén, khiến cơ quan điều tra đã tạm giữ nghi phạm cùng nhiều tang vật vào ngày 15/9.

Ông Putin bất ngờ tuyên bố Nga phải 'đi trên lưỡi dao'
Ông Putin bất ngờ tuyên bố Nga phải "đi trên lưỡi dao"

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi nội các "cẩn trọng" trong việc thực hiện các biện pháp chống lạm phát, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Ông nhấn mạnh chính phủ phải tránh làm nền kinh tế hạ nhiệt quá mức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh làm việc với phường Nam Định
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh làm việc với phường Nam Định

Chiều 15/9, đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm việc với phường Nam Định về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở giáo dục công lập theo tiêu chí, tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia.

Căng thẳng 'cứu' chân cho thiếu niên 15 tuổi bị tai nạn giao thông, cẳng chân gần đứt lìa
Căng thẳng "cứu" chân cho thiếu niên 15 tuổi bị tai nạn giao thông, cẳng chân gần đứt lìa

Bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhập viện với cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi, phần chân đứt trắng bệch, không còn dấu hiệu tuần hoàn.

HLV Shin Tae-yong ra điều kiện để trở lại U23 Indonesia
HLV Shin Tae-yong ra điều kiện để trở lại U23 Indonesia

Sau thất bại của U23 Indonesia, HLV Shin Tae-yong được kêu gọi trở lại. Ông hé lộ từng bị PSSI can thiệp chuyên môn và ra điều kiện phải được toàn quyền quyết định nếu tái hợp.

Đừng trồng hoa hồng, cây cảnh như mây rực rỡ này mới là chân ái, cỗ máy nở hoa 365 ngày, cực dễ chăm sóc
Đừng trồng hoa hồng, cây cảnh như mây rực rỡ này mới là chân ái, cỗ máy nở hoa 365 ngày, cực dễ chăm sóc

Cây cảnh này không chỉ nở hoa nhiều mà thời gian nở hoa kéo dài, hồng phấn rực rỡ, vô cùng bắt mắt, tạo thành đám mây hồng rực rỡ.

Hướng đi mới của lực lượng khuyến nông cộng đồng ở Đồng bằng sông Cửu Long khi thực hiện chính quyền 2 cấp
Hướng đi mới của lực lượng khuyến nông cộng đồng ở Đồng bằng sông Cửu Long khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng vừa diễn ra tại An Giang khẳng định vai trò then chốt của lực lượng này, đặc biệt trong việc hỗ trợ nông dân, đồng hành cùng Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Ra mắt câu lạc bộ hội tụ toàn các chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL
Ra mắt câu lạc bộ hội tụ toàn các chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL

Chiều 15/9, tại Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra tại An Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Chuyên gia nông nghiệp ĐBSCL.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhắn nhủ điều gì với các sở, ngành khi nhắc đến khó khăn của doanh nghiệp?
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhắn nhủ điều gì với các sở, ngành khi nhắc đến khó khăn của doanh nghiệp?

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có buổi làm việc với các chủ đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư trong các khu công nghiệp. Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho doanh nghiệp…

