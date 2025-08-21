Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Ngày 21/8, mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật TNHH PN Legal liên quan đến ca sĩ Đặng Thành An (rapper Negav).

Văn bản của Công ty Luật TNHH PN Legal. Ảnh: MXH.

Theo văn bản, công ty cho rằng thời gian gần đây một số cá nhân, tổ chức liên tục đăng tải thông tin sai sự thật, có dấu hiệu xuyên tạc, vu khống ông An vi phạm pháp luật. Hành vi này, theo phía công ty, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và có thể bị xử lý theo Nghị định 15/2020, Bộ luật Dân sự và Bộ luật Hình sự.

Công ty PN Legal cũng dẫn thông tin rằng rapper Negav đã làm việc với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an). "Cục A05 đã có kết luận và hướng dẫn ông An tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đồng thời xử lý một số tài khoản đăng tải sai lệch hoặc lợi dụng sự việc để trục lợi", văn bản nêu.

Đơn vị này yêu cầu các cá nhân, tổ chức chấm dứt việc phát tán, đồng thời gỡ bỏ các nội dung vu khống, xúc phạm; nếu không sẽ phối hợp cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Tối cùng ngày, Cục A05 cho biết đang mời làm việc với Công ty Luật PN Legal và cá nhân liên quan để làm rõ các nội dung được đưa ra trong văn bản.

Một số nghi vấn cho rằng công ty đã cắt ghép, trích dẫn lại thông tin của Cục A05 từ năm 2024, dẫn đến sai lệch về bối cảnh.