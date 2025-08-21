Nghi ngờ cha tạt xăng đốt vợ con ở Tây Ninh, 4 người đi cấp cứu

Chiều 21/8, thông tin từ UBND xã Đức Hòa (Tây Ninh), hiện Công an xã đã phối hợp khám nghiệm xong hiện trường, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ vụ nghi người cha tạt xăng đốt 2 con và vợ cũ.

Khoảng 6 giờ ngày 17/8, tại phòng trọ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa (Tây Ninh), nhiều người sống cùng khu vực hoảng hốt khi phát hiện ngọn lửa bùng phát lớn trong phòng của chị Nguyễn Thị H (33 tuổi, công nhân) sống chung cùng hai người con.

Người dân địa phương phá cửa ngoài, phát hiện Cao Trần Kim Đ (37 tuổi, ngụ Dầu Tiếng, Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) cùng hai đứa con tên Cao Nguyễn Quỳnh G (13 tuổi) và Cao Nguyễn Bảo L (5 tuổi) quần áo bị cháy, cơ thể toàn màu đen đã bất tỉnh.

Hai cháu đang nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng, TPHCM. Ảnh: BVNĐ

Gia đình cùng người dân nhanh chóng chuyển nạn nhân đi cấp cứu. Cháu Quỳnh G và Bảo L được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng, chị H và anh Đ chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM cấp cứu.



Theo bệnh viện Nhi Đồng, cháu L 5 tuổi bỏng 70-75% diện tích cơ thể, hơi thở ngắt quãng, mạch yếu dần phải thở máy. Cháu G 13 tuổi bỏng khoảng 45-50%, diện tích cơ thể độ 2-3, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng.

Qua xác minh ban đầu, nghi phạm thực hiện hành vi phóng hỏa là Cao Trần Kim Đ là cha ruột của 2 cháu nhỏ và là chồng cũ của chị H (hai người đã ly hôn). Trong vụ việc này bản thân nghi phạm cũng bị bỏng rất nặng.



Theo anh Nguyễn Thanh T (29 tuổi, em ruột chị H) gia đình cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trong khi bệnh viện đề nghị chuẩn bị số tiền lớn để điều trị khi có yêu cầu.