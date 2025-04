Cán bộ chiến sỹ Công an Ninh Thuận tự nguyện đóng góp tiền

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Ninh Thuận cho biết, tháng 3/2025 vừa qua, Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận cùng đại diện lãnh đạo một số Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận đã trao tặng 500 triệu đồng đến chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" tỉnh năm 2025.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhận bảng ủng hộ tiền từ lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: CANT

Nguồn kinh phí trao tặng đến chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" của tỉnh Ninh Thuận trong đợt này, do cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an Ninh Thuận tự nguyện đóng góp.

Ông Lê Văn Bình, đã gửi lời cảm ơn tới toàn thể CBCS lực lượng Công an Ninh Thuận. Ông Bình nhấn mạnh, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với tinh thần cả nước "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

Công an giúp dân sửa chữa nhà cửa

Có thể nói, chương trình Công an tỉnh Ninh Thuận giúp người dân, người nghèo vùng đồng bào DTTS, miền núi đang lan toả mạnh trong CBCS lực lượng công an tỉnh.

Ngoài việc đóng góp tiền riêng, nhiều chiến sỹ công an đã bỏ công, của giúp người nghèo vùng miền núi, xây dựng lại nhà cửa để bà con được “an cư lạc nghiệp”.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận trong hội nghị tổng kết chương trình. Ảnh: TSN

Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, hưởng ứng chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát của các cơ quan cấp trên như Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, Công an các địa phương xã đã chung tay đóng góp công giúp người dân xây nhà.

Trước đó, bà Mai Thị Kim Kết, ở xã Phước Đại(huyện Bác Ái), sống trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát. Đầu năm 2025, gia đình bà được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Thuận, Công an xã Phước Đại, hính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà mới, để gia đình bà có nơi ở ổn định, an toàn hơn.

Trong quá trình làm nhà, gia đình bà Kim Kết luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an xã Phước Đại trong việc vận chuyển nguyên vật liệu, đào móng, hỗ trợ ngày công…

Chứng kiến cảnh các anh Công an làm việc cực nhọc cho mình, bà Kết xúc động nói: “Gia đình tôi neo đơn, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của lực lượng công an, cũng như sự giúp đỡ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền địa phương, mới có ngôi nhà mới như hôm nay. Tôi xin cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, lực lượng công an và các cấp chính quyền xã Phước Đại đã luôn đồng hành, giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian qua…”.

Lực lượng Công an xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giúp gia đình bà Mai Thị Kim Kết làm nhà mới. Ảnh: CANT

Công an xã Phước Đại cho biết, thường xuyên phân công cán bộ, chiến sĩ đến từng hộ gia đình nằm trong danh sách hỗ trợ xây dựng nhà, tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm hoàn thiện mặt bằng, hỗ trợ cùng người dân vận chuyển vật tư, vật liệu, tháo dỡ nhà cũ, san gạt mặt bằng...

Bên cạnh đó, Công an xã Phước Đại hỗ trợ người dân lập hồ sơ, giải ngân và thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai và nhà ở theo quy định pháp luật.

Lan tỏa cái đẹp, giúp người nghèo vượt khó

Mới đây nhất, đầu tháng 4/2025, Công an xã và lực lượng An ninh, trật tự ở cơ sở xã Quảng Sơn (huyện Ninh Sơn) đã phối hợp, chung tay tháo dỡ các công trình nhà cũ đã bị hư hỏng, xuống cấp để sữa chữa, xây mới.

Đó là căn nhà của gia đình anh Ngô Thành Sơn hiện đang sinh sống tại thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn (huyện Ninh Sơn). Dịp này, Công an xã Quảng Sơn đã hỗ trợ cho gia đình anh Sơn với số tiền 2.000.000 đồng để giúp gia đình anh có thêm kinh phí sữa chữa nhà.

Công an xã và lực lượng An ninh, trật tự ở cơ sở xã Quảng Sơn (huyện Ninh Sơn) đã phối hợp, chung tay tháo dỡ các công trình nhà cũ đã bị hư hỏng, xuống cấp để sữa chữa, xây mới. Ảnh: CANT

Trước đó, ngày 3/4, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Phước Hà(huyện Thuận Nam) đã tổ chức lễ động thổ xây nhà chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Phước Hà cho bà Ca Rôn Thị Liên (SN 1956) trú tại thôn Trà Nô, xã Phước Hà.

Sau lễ động thổ, lực lượng Công an xã Phước Hà đã cùng với cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, Ban chỉ huy quân sự xã tiến hành ra quân hỗ trợ gia đình tháo dỡ nhà cũ để xây mới thuộc chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã.

Chiều ngày 11/4, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với chính quyền địa phương xã Phước Trung, huyện Bác Ái tổ chức lễ khánh thành, trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 1 căn nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 140 triệu đồng.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với chính quyền địa phương xã Phước Trung, huyện Bác Ái tổ chức lễ khánh thành, trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 1 căn nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 140 triệu đồng. Ảnh: CANT

Với tinh thần “ai có gì giúp nấy”cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, nguồn kinh phí xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tấm lòng hảo tâm và Nhân dân, tuổi trẻ Công an xã Xuân Hải(huyện Thuận Bắc) đã cùng Đoàn Thanh niên xã, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, tiểu đoàn pháo phòng quân (đơn vị kết nghĩa với địa phương) đã chung tay hỗ trợ giúp người nghèo.

Tính đến cuối tháng 3/2025, lực lượng tuổi trẻ Công an xã Xuân Hải đã đóng góp 60 lượt ngày công, hỗ trợ 8 hộ gia đình trong diện được hỗ trợ xây mới, sửa chữa. Đến nay, tiến độ đã đạt trên 90% và cố gắng hoàn thành trước ngày 15/4/2025.

Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, những đóng góp trên của ngành là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tình đoàn kết, trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia trong cộng đồng.

Lực lượng Công an xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giúp người dân làm nhà mới. Ảnh: CANT

Kết quả đó đã góp phần vào mục tiêu công tác giảm nghèo của tỉnh Ninh Thuận. Sự đồng lòng của cá tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân sẽ trở thành nguồn lực quan trọng, sức mạnh tinh thần, để giấc mơ để bà con nghèo “an cư, lạc nghiệp”, vươn lên thoát nghèo…