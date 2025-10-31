2 người bị điện giật khi lội nước lũ ở Huế, 1 người tử vong

Cốm, cà phê trứng trong những ngày Hà Nội se lạnh
Hà Nội đầu đông có một cách riêng để chạm vào cảm xúc: Dạo quanh phố cổ, nhấm nháp cốm, nhâm nhi cà phê trứng, người Hà Nội tìm thấy khoảnh khắc bình yên giữa nhịp sống chậm rãi của Thủ đô...
Tối 31/10, theo tin từ Công an xã Quảng Điền, TP. Huế, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 2 người dân bị thương vong do điện giật.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 31/10, anh Hoàng Nhất D (SN 1985) và anh Lê Đ (SN 1983, cùng trú tại thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền) lội nước lũ đến kiểm tra hàng hóa tại ki-ốt trong chợ An Xuân sau lũ.
Thời điểm này, khu vực chợ An Xuân vẫn còn ngập nước sâu khoảng 40–50 cm.
Khi đang lội nước đến ki ốt tại chợ, cả anh D và anh Đ bất ngờ bị điện giật.
Anh Đ bị thương nhẹ, được đưa đến Trung tâm Y tế Quảng Điền điều trị. Anh D bị thương nặng, được cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.
Hiện Công an xã Quảng Điền đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không đến các khu vực còn ngập nước, đặc biệt là chợ và nơi có hệ thống điện chưa đảm bảo an toàn, nhằm phòng tránh tai nạn đáng tiếc.
Sáng 3/11, sóng lớn và triều cường uy hiếp nhiều tuyến bờ biển Đà Nẵng, lực lượng quân sự thành phố lập sở chỉ huy tiền phương, khẩn trương gia cố đê kè, ứng phó nguy cơ sạt lở lan rộng.