2 người bị điện giật khi lội nước lũ ở Huế, 1 người tử vong

Tối 31/10, theo tin từ Công an xã Quảng Điền, TP. Huế, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 2 người dân bị thương vong do điện giật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 31/10, anh Hoàng Nhất D (SN 1985) và anh Lê Đ (SN 1983, cùng trú tại thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền) lội nước lũ đến kiểm tra hàng hóa tại ki-ốt trong chợ An Xuân sau lũ.

Thời điểm này, khu vực chợ An Xuân vẫn còn ngập nước sâu khoảng 40–50 cm.

Khi đang lội nước đến ki ốt tại chợ, cả anh D và anh Đ bất ngờ bị điện giật.

Anh Đ bị thương nhẹ, được đưa đến Trung tâm Y tế Quảng Điền điều trị. Anh D bị thương nặng, được cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Hiện Công an xã Quảng Điền đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không đến các khu vực còn ngập nước, đặc biệt là chợ và nơi có hệ thống điện chưa đảm bảo an toàn, nhằm phòng tránh tai nạn đáng tiếc.