



Công an TP.HCM siết chặt an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối dịp lễ 2/9. Ảnh: CATP

Thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban tháng 8 của Công an TP.HCM do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố chủ trì.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 8, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững và có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, số vụ phạm tội về trật tự xã hội ghi nhận 616 vụ, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ khám phá án đạt 92,8%, trong đó nhiều loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, ma túy đều được kéo giảm.

Đặc biệt, Công an TP.HCM đã khám phá thành công một chuyên án lớn, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, bắt giữ 84 đối tượng. Thành tích này đã được lãnh đạo Thành phố ghi nhận và biểu dương.

Bên cạnh đó, Công an Thành phố cũng đang triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số, xây dựng các phần mềm thống kê dữ liệu dùng chung và thành lập Trung tâm điều hành 57 nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ.

Tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tập trung cao độ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội sắp tới, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng như Đại hội Đảng bộ các cấp.

Giám đốc Công an Thành phố nhấn mạnh các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kéo giảm bền vững các loại tội phạm và nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, nhằm mang lại sự bình yên cho người dân Thành phố.