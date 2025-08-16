Chiều 16/8, Công an TP.HCM thông tin vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 20.000 tỷ đồng.

Xóa đường dây đánh bạc qua mạng, tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc trên do Nguyễn Tấn Nguyên (SN 1981) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 1981) cầm đầu.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM cùng Ban giám đốc Công an TP.HCM tại buổi khen thưởng. Ảnh: CA

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM tại buổi khen thưởng. Ảnh: CA.

Theo điều tra, Nguyên, Nhã đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài, mua tài khoản từ các trang cá độ nước ngoài. Sau đó phân chia thành nhiều cấp nhỏ, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia đánh bạc.

Ngày 23/7, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM đã đồng loạt đột kích nhiều điểm trên nhiều tỉnh, thành phố, bắt giữ 139 đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định, chỉ trong hơn 7 tháng hoạt động từ tháng 12/2024 đến tháng 7/2025, đường dây này đã tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi tương đương hơn 20.270 tỷ đồng.

Nguyên tại cơ quan công an

Đối tượng Nhã

Tang vật thu giữ gồm: 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỷ đồng, 56.000 USD cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Xử phạt hành chính 15 đối tượng khác có liên quan.

Hiện nay, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung truy bắt các đối tượng có liên quan và hàng chục đại lý cấp dưới đã được xác định.

Chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô đặc biệt lớn này thể hiện rõ bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cao độ của lực lượng Công an TP.HCM trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.