"Quốc bảo" Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm
Nữ diễn viên Lee Young Ae đánh dấu sự trở lại truyền hình bằng vai diễn Kang Eunsoo trong phim “Eunsoo’s Good Day".
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 16/8, Công an TP.HCM thông tin vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 20.000 tỷ đồng.
Đường dây đánh bạc trên do Nguyễn Tấn Nguyên (SN 1981) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 1981) cầm đầu.
Theo điều tra, Nguyên, Nhã đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài, mua tài khoản từ các trang cá độ nước ngoài. Sau đó phân chia thành nhiều cấp nhỏ, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia đánh bạc.
Ngày 23/7, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM đã đồng loạt đột kích nhiều điểm trên nhiều tỉnh, thành phố, bắt giữ 139 đối tượng liên quan.
Kết quả điều tra xác định, chỉ trong hơn 7 tháng hoạt động từ tháng 12/2024 đến tháng 7/2025, đường dây này đã tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi tương đương hơn 20.270 tỷ đồng.
Tang vật thu giữ gồm: 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỷ đồng, 56.000 USD cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Xử phạt hành chính 15 đối tượng khác có liên quan.
Hiện nay, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung truy bắt các đối tượng có liên quan và hàng chục đại lý cấp dưới đã được xác định.
Chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô đặc biệt lớn này thể hiện rõ bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cao độ của lực lượng Công an TP.HCM trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Mỹ chính thức áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam từ ngày 7/8. Nhiều doanh nghiệp cho biết đến nay mới bắt đầu ngấm đòn, đơn hàng quý III/2024 và cuối năm nay đang có dấu hiệu giảm.