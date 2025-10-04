



Công an triệt phá nhóm "cẩu tặc", bắt giữ 3 người liên quan. Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM ngày 4/10 cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ chó trên địa bàn, bắt giữ 3 người liên quan.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hai đối tượng chính trong nhóm "cẩu tặc" được xác định là Trần Minh Trung (25 tuổi, trú xã Xuân Thới Sơn) và Nguyễn Thành Vinh (23 tuổi, tạm trú xã Đông Thạnh, tỉnh Đồng Nai).

Qua nhiều lần bàn bạc, Trung và Vinh đã chuẩn bị công cụ để thực hiện hành vi trộm chó. Rạng sáng ngày 2/10, hai đối tượng này đã sử dụng súng bắn điện tự chế và bình ắc quy làm công cụ gây án. Chúng liên tiếp thực hiện 4 vụ trộm chó tại địa bàn phường Lái Thiêu và phường Thuận An (Bình Dương), tổng cộng 4 con chó bị bắt trộm.

Sau khi gây án, Trung và Vinh mang số chó trộm được đến bán cho Trần Thị Vân (41 tuổi, trú phường Trung Mỹ Tây). Vân thỏa thuận mua chó với giá 40.000 đồng/kg.

Khi các đối tượng đang cân số chó vừa trộm để giao dịch thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang tại chỗ.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ tang vật gồm: 4 con chó vừa bị trộm cắp (đã chết), tổng trọng lượng gần 70kg.

6 con chó khác do Vân đã mua trước đó từ nguồn không rõ lai lịch.

1 bộ súng bắn điện tự chế, bình ắc quy, bình xịt hơi cay, cuộn băng keo, balo, bao tải và 1 xe mô tô dùng làm phương tiện gây án.

Theo kết quả định giá ban đầu, tổng giá trị thiệt hại của 4 con chó bị trộm trong vụ việc lên tới hàng chục triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Trần Minh Trung và Nguyễn Thành Vinh về hành vi “Trộm cắp tài sản”; Trần Thị Vân về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan khác trong vụ án.