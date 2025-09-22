Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Xã hội
Thứ hai, ngày 22/09/2025 15:49 GMT+7

Công bố Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 với nhiều hạng mục hấp dẫn

+ aA -
Huy Hoàng Thứ hai, ngày 22/09/2025 15:49 GMT+7
Chiều 22/9, Bộ VHTTDL tổ chức họp báo công bố Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 với 11 hạng mục và 18 giải thưởng trong lĩnh vực du lịch.
Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng danh giá nhất của ngành Du lịch Việt Nam, được Bộ VHTTDL tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức và cơ sở giáo dục đào tạo có uy tín, các cơ quan truyền thông, báo chí có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

Năm nay là năm thứ 20 Giải thưởng Du lịch Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh đất nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại: kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945-28/8/2025), đặc biệt là kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2025).

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin tại buổi họp báo Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025. (Ảnh: BTC)

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 với nhiều hạng mục hấp dẫn

Phát biểu tại buổi họp báo Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, ông Hà Văn Siêu – Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho hay, Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào đúng ngày Du lịch Thế giới (27/9) với thông điệp hưởng ứng chuyển đổi Du lịch bền vững do Tổ chức Du lịch của Liên hợp quốc (UN Tourism) phát động.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 không chỉ là sự kiện vinh danh những đơn vị tiêu biểu, mà còn là dịp kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo và các cơ quan truyền thông, cùng hướng tới mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam một cách bền vững, qua đó thúc đẩy kinh tế, khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo, trao quyền cho cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và lan tỏa các giá trị văn hóa - xã hội.

Đây cũng là cơ hội để tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam thân thiện, an toàn, hấp dẫn; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Công bố Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025. (Ảnh: BTC)

Cũng tại buổi họp báo, PV Dân Việt đặt câu hỏi: "Gần đây có nhiều cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ ăn uống xảy ra nhiều điều tiếng không tốt, chặt chém du khách, liệu rằng thang điểm cho những cơ sở kinh doanh này sẽ như thế nào, có được đưa vào đề cử Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025", ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: "Những đề cử được gửi tới BTC, ngoài dựa trên những tiêu chí mà BTC đã đưa ra thì những đề cử này nếu có điều tiếng xấu mà được chính địa phương đó thông tin tới BTC, Hội đồng chấm giải sẽ loại khỏi danh sách đề cử".

Theo BTC, hiện nay Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 đã nhận được 209 hồ sơ và Hội đồng Giám khảo sẽ chọn lọc 115 giải thưởng ở 11 hạng mục. Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 sẽ diễn ra ngày 27/9 tại Đông Anh và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

11 hạng mục giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 với các danh hiệu gồm:

Hạng mục Doanh nghiệp lữ hành tốt nhất

Hạng mục Cơ sở lưu trú du lịch tốt nhất

Hạng mục Địa điểm tổ chức sự kiện du lịch tốt nhất

Hạng mục Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất

Hạng mục Sản phẩm du lịch sáng tạo nhất

Hạng mục Cơ sở kinh doanh dịch vụ spa & chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch tốt nhất

Hạng mục Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất

Hạng mục Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất

Hạng mục Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất

Hạng mục Cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực cho ngành du lịch

Hạng mục Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất.

Thông tin mới nhất về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2026

Năm 2026, lao động nam nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng, còn lao động nữ là 57 tuổi. Thời điểm hưởng lương hưu là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau khi nghỉ hưu.

Ngành thời trang xa xỉ suy giảm: Giới giàu cẩn trọng, thế hệ trẻ đổi gu

Xã hội
Ngành thời trang xa xỉ suy giảm: Giới giàu cẩn trọng, thế hệ trẻ đổi gu

Thực hư tin trường học ở Hưng Yên xếp hạng phụ huynh theo số tiền đóng góp "từ Đồng đến Kim cương": Mời công an vào cuộc

Xã hội
Thực hư tin trường học ở Hưng Yên xếp hạng phụ huynh theo số tiền đóng góp 'từ Đồng đến Kim cương': Mời công an vào cuộc

Chàng trai miền Trung ra Bắc du lịch, trải nghiệm chuyến tàu "xịn sò" ở Lào Cai

Xã hội
Chàng trai miền Trung ra Bắc du lịch, trải nghiệm chuyến tàu “xịn sò” ở Lào Cai

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ

Xã hội
Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng 1m84 cưới 'chị đẹp' là tiếp viên hàng không
Thể thao

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng 1m84 cưới "chị đẹp" là tiếp viên hàng không

Thể thao

Thủ môn CLB Đông Á Thanh Hóa là Trịnh Xuân Hoàng tiết lộ bộ ảnh cưới ngọt ngào bên bạn gái Nguyễn Ngọc Ánh và thông báo: "Kết thúc ba năm danh phận bạn trai".

Nông thôn Tây Bắc: Rộn rã đêm hội trăng rằm ở một xã biên giới của tỉnh Lai Châu
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Rộn rã đêm hội trăng rằm ở một xã biên giới của tỉnh Lai Châu

Lai Châu Ngày Mới

Tại xã biên giới Pa Tần (Lai Châu), “Đêm hội trăng rằm” diễn ra trong bầu không khí vui tươi, rộn rã, mang lại niềm vui cho gần 1.200 em nhỏ trên địa bàn. Những phần quà nghĩa tình từ người lính Biên phòng và các nhà hảo tâm đã “thắp sáng” nụ cười cho trẻ em nơi biên cương còn nhiều khó khăn này.

Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng ACB có vi phạm cấp tín dụng không đủ điều kiện
Bạn đọc

Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng ACB có vi phạm cấp tín dụng không đủ điều kiện

Bạn đọc

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết luận thanh tra Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACBL).

'Mưa đỏ' thông báo thời gian rời rạp sau khi đạt doanh thu 700 tỷ đồng
Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" thông báo thời gian rời rạp sau khi đạt doanh thu 700 tỷ đồng

Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" chính thức thông báo lịch rời rạp, chia tay khán giả sau khi cán mốc doanh thu ấn tượng 700 tỷ đồng.

Tuyên Quang - Niềm tin và khát vọng phát triển
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang - Niềm tin và khát vọng phát triển

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tối 24/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tuyên Quang - Niềm tin và khát vọng phát triển” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ký thông cáo chung với Tuvalu, Việt Nam đánh dấu mốc thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả 193 thành viên LHQ
Thế giới

Ký thông cáo chung với Tuvalu, Việt Nam đánh dấu mốc thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả 193 thành viên LHQ

Thế giới

Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên LHQ (hiện có 193 thành viên).

Nghiên cứu sinh Trung Quốc ở Thụy Sĩ ăn… thức ăn mèo để tiết kiệm chi phí
Xã hội

Nghiên cứu sinh Trung Quốc ở Thụy Sĩ ăn… thức ăn mèo để tiết kiệm chi phí

Xã hội

Một tiến sĩ y khoa người Trung Quốc tại Thụy Sĩ gây “bão” mạng sau khi tiết lộ cách duy trì lượng đạm bằng… thức ăn cho mèo.

Ông Lê Bá Thành, người gieo vụ sớm, cứu giá vải thiều Bắc Ninh là Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Nhà nông

Ông Lê Bá Thành, người gieo vụ sớm, cứu giá vải thiều Bắc Ninh là Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Nhà nông

Ông Lê Bá Thành – nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh là người đề xuất và đưa vào triển khai mô hình ứng dụng ghép cải tạo các giống vải chín sớm vào vườn vải thiều hiện có, giúp nông dân rải vụ, năng cao chất lượng trái vải và thu nhập cho nông dân.

Cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền, có được cấp sổ đỏ không?
Bạn đọc

Cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền, có được cấp sổ đỏ không?

Bạn đọc

Luật Đất đai 2024 quy định rõ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền…

Cao Thắng - Người 'thủ lĩnh nông dân' trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê
Đông Tây - Kim Cổ

Cao Thắng - Người "thủ lĩnh nông dân" trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê

Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896) do Phan Đình Phùng chỉ huy. Bên cạnh ông còn có Cao Thắng, một thủ lĩnh nông dân giàu chí khí và bản lĩnh, một nhà quân sự tài ba được thể hiện trên các lĩnh vực xây dựng căn cứ, tổ chức, cầm quân và chế tạo vũ khí.

MC Lại Văn Sâm: '100% các bài rao giảng đạo lý lấy tên tôi đều là giả mạo'
Văn hóa - Giải trí

MC Lại Văn Sâm: "100% các bài rao giảng đạo lý lấy tên tôi đều là giả mạo"

Văn hóa - Giải trí

MC Lại Văn Sâm khẳng định ông không bao giờ đăng tải những bài viết "rao giảng về đạo lý, phê phán, chỉ trích khuyên răn, quảng cáo, săm soi"...

Tấm pano dài hơn chục mét bị gió cuốn bay đè lên người đi đường ở Cà Mau
Tin tức

Tấm pano dài hơn chục mét bị gió cuốn bay đè lên người đi đường ở Cà Mau

Tin tức

Tấm pano dài 12m, cao 3m đặt trước cổng Công viên Hùng Vương, trên đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau bị gió cuốn bay trong cơn mưa đè lên các phương tiện đang di chuyển khiến nhiều người bị thương.

Siêu bão Ragasa tàn phá Đài Loan: Hồ nước vỡ bờ gây lũ quét như sóng thần, 17 người chết
Thế giới

Siêu bão Ragasa tàn phá Đài Loan: Hồ nước vỡ bờ gây lũ quét như sóng thần, 17 người chết

Thế giới

Lũ lụt do bão Ragasa gây ra hôm 24/9 đã cướp đi sinh mạng 17 người ở Đài Loan. Một hồ nước ở thị trấn du lịch nổi tiếng của Đài Loan đã vỡ bờ, khiến người dân tại đây tiếp tục tìm nơi trú ẩn vì lo sợ thảm họa tái diễn.

Phá đường dây sản xuất, buôn bán vũ khí liên tỉnh, thu 58 khẩu súng và hàng trăm nghìn viên đạn
Pháp luật

Phá đường dây sản xuất, buôn bán vũ khí liên tỉnh, thu 58 khẩu súng và hàng trăm nghìn viên đạn

Pháp luật

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các tỉnh triệt phá đường dây liên tỉnh sản xuất, buôn bán vũ khí, thu giữ 58 khẩu súng các loại và 130.000 viên đạn.

Các “ông lớn” đa quốc gia tiếp tục giành miếng bánh trên thị trường bán lẻ Việt Nam
Kinh tế

Các “ông lớn” đa quốc gia tiếp tục giành miếng bánh trên thị trường bán lẻ Việt Nam

Kinh tế

Thị trường bán lẻ Việt Nam tiếp tục trở thành điểm nóng với việc các tập đoàn quốc tế không ngừng củng cố và mở rộng hoạt động để có thể giành lấy thị phần lớn hơn trên thị trường hơn 100 triệu người tiêu dùng này.

Hà Nội FC chưa biết thắng, Tuấn Hải thừa nhận sự thật
Thể thao

Hà Nội FC chưa biết thắng, Tuấn Hải thừa nhận sự thật

Thể thao

Chia sẻ trước trận gặp Đông Á Thanh Hóa tại vòng 5 V.League 2025/2026, tiền đạo Phạm Tuấn Hải thừa nhận, Hà Nội FC đang trải qua giai đoạn khó khăn.

TP.HCM yêu đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, xử lý dứt điểm từng dự án
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, xử lý dứt điểm từng dự án

Chuyển động Sài Gòn

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và UBND các phường có chung cư xây dựng trước năm 1994, khẩn trương triển khai theo chỉ đạo của UBND TP, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, dứt điểm từng dự án

Đại gia Đinh Trường Chinh lãnh án 13 năm tù, cựu Tổng giám đốc Vinafood II bị phạt 9 năm 6 tháng tù
Pháp luật

Đại gia Đinh Trường Chinh lãnh án 13 năm tù, cựu Tổng giám đốc Vinafood II bị phạt 9 năm 6 tháng tù

Pháp luật

TAND TP.HCM đã tuyên phạt Đinh Trường Chinh (51 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà, mức án 13 năm tù vì tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, trong vụ án thâu tóm đất "vàng" Vinafood II ở Sài Gòn...

Nóng: Ngân hàng Nhà nước nâng quy mô chương trình tín dụng cho tam nông lên 185.000 tỷ đồng
Kinh tế

Nóng: Ngân hàng Nhà nước nâng quy mô chương trình tín dụng cho tam nông lên 185.000 tỷ đồng

Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đến khi doanh số đạt 185.000 tỷ đồng.

Dàn á hậu khoe sắc tại buổi ra mắt phim 'Đồi hành Xác: Tà huyết đen trở lại'
Văn hóa - Giải trí

Dàn á hậu khoe sắc tại buổi ra mắt phim "Đồi hành Xác: Tà huyết đen trở lại"

Văn hóa - Giải trí

Á hậu Hương Ly, Vân Nhi, Châu Anh khoe sắc tại buổi ra mắt phim kinh dị "Đồi hành Xác: Tà huyết đen trở lại" của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Chuyên gia nhận định kết quả với Ukraine nếu được EU và Mỹ hỗ trợ
Thế giới

Chuyên gia nhận định kết quả với Ukraine nếu được EU và Mỹ hỗ trợ

Thế giới

Bất kể Ukraine có tiếp tục được Mỹ hay EU hỗ trợ hay không, họ chắc chắn sẽ không thể đánh bại Nga, giáo sư John Mearsheimer của Đại học Chicago tuyên bố trên kênh YouTube của blogger Andrew Napolitano .

Ban Giao thông TP.HCM kiến nghị gỡ vướng để di dời hạ tầng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
Chuyển động Sài Gòn

Ban Giao thông TP.HCM kiến nghị gỡ vướng để di dời hạ tầng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Chuyển động Sài Gòn

Ban Giao thông vừa kiến nghị UBND TP.HCM và các sở ngành liên quan về việc giải quyết vướng mắc trong công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông...) để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, qua đó thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

TPBank Mastercard FEST – Tấm thẻ thông hành tới thế giới giải trí đỉnh cao
Doanh nghiệp

TPBank Mastercard FEST – Tấm thẻ thông hành tới thế giới giải trí đỉnh cao

Doanh nghiệp

Không chỉ là một chiếc thẻ tín dụng thông thường, với những ưu đãi khác biệt và nổi bật, TPBank Mastercard FEST nhanh chóng trở thành “must-have item” của giới trẻ với vai trò như một "tấm vé thông hành" đến những trải nghiệm giải trí đỉnh cao.

Vingroup được vinh danh tại giải thưởng pháp chế Châu Á năm 2025
Kinh tế

Vingroup được vinh danh tại giải thưởng pháp chế Châu Á năm 2025

Kinh tế

Tại lễ trao giải ALB Pan-Asian Regulatory Awards 2025 vừa diễn ra tại Singapore, đại diện Vingroup được vinh danh ở hạng mục “Lãnh đạo Bộ phận Tuân thủ của năm”. Giải thưởng uy tín quốc tế trong lĩnh vực pháp chế đã khẳng định cam kết và vị thế của Vingroup trong hành trình xây dựng hệ thống tuân thủ toàn diện, quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị diễn ra vào đầu tháng 10, không nhận hoa chúc mừng từ các địa phương
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị diễn ra vào đầu tháng 10, không nhận hoa chúc mừng từ các địa phương

Tin tức

Ngày 25/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị đã diễn ra buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Viettel: Chắc chắn duy trì mạng lưới trong và sau bão Ragasa
Kinh tế

Viettel: Chắc chắn duy trì mạng lưới trong và sau bão Ragasa

Kinh tế

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025 – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn hạ tầng viễn thông tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Ragasa (bão số 9) và hoàn lưu bão.

Chủ tịch TP.HCM giao công an nghiên cứu áp dụng phạt lao động công ích đối với vi phạm giao thông
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM giao công an nghiên cứu áp dụng phạt lao động công ích đối với vi phạm giao thông

Chuyển động Sài Gòn

Để tăng cường hiệu quả xử lý vi phạm, TP.HCM đang xem xét kiến nghị bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Quảng Trị được nhiều người muốn nhận nuôi
Xã hội

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Quảng Trị được nhiều người muốn nhận nuôi

Xã hội

Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở tỉnh Quảng Trị được nhiều người muốn nhận nuôi. Bé gái bị bỏ rơi nặng 2,6kg, đang được chăm sóc y tế, sức khỏe ổn định.

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng 15 bị cáo hầu tòa
Pháp luật

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng 15 bị cáo hầu tòa

Pháp luật

TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”, liên quan đến cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng cùng 15 đồng phạm.

Đầu tháng 8 Âm lịch: 3 con giáp bước vào thời kỳ hưng thịnh, cơ hội mở đường, tiền tài dẫn lối
Gia đình

Đầu tháng 8 Âm lịch: 3 con giáp bước vào thời kỳ hưng thịnh, cơ hội mở đường, tiền tài dẫn lối

Gia đình

Đầu tháng 8 Âm lịch, 3 con giáp bước vào bước ngoặt quan trọng trong năm 2025, từng bước vươn mình, đón cả cơ hội và thách thức.

1

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

2

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

3

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km

4

Một người Đồng Tháp nuôi "con vật ăn bẩn" thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Một người Đồng Tháp nuôi 'con vật ăn bẩn' thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

5

Thông tin mới nhất về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2026

Thông tin mới nhất về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2026