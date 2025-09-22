Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng danh giá nhất của ngành Du lịch Việt Nam, được Bộ VHTTDL tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức và cơ sở giáo dục đào tạo có uy tín, các cơ quan truyền thông, báo chí có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

Năm nay là năm thứ 20 Giải thưởng Du lịch Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh đất nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại: kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945-28/8/2025), đặc biệt là kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2025).

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin tại buổi họp báo Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025. (Ảnh: BTC)

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 với nhiều hạng mục hấp dẫn

Phát biểu tại buổi họp báo Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, ông Hà Văn Siêu – Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho hay, Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào đúng ngày Du lịch Thế giới (27/9) với thông điệp hưởng ứng chuyển đổi Du lịch bền vững do Tổ chức Du lịch của Liên hợp quốc (UN Tourism) phát động.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 không chỉ là sự kiện vinh danh những đơn vị tiêu biểu, mà còn là dịp kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo và các cơ quan truyền thông, cùng hướng tới mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam một cách bền vững, qua đó thúc đẩy kinh tế, khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo, trao quyền cho cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và lan tỏa các giá trị văn hóa - xã hội.

Đây cũng là cơ hội để tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam thân thiện, an toàn, hấp dẫn; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Công bố Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025. (Ảnh: BTC)

Cũng tại buổi họp báo, PV Dân Việt đặt câu hỏi: "Gần đây có nhiều cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ ăn uống xảy ra nhiều điều tiếng không tốt, chặt chém du khách, liệu rằng thang điểm cho những cơ sở kinh doanh này sẽ như thế nào, có được đưa vào đề cử Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025", ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: "Những đề cử được gửi tới BTC, ngoài dựa trên những tiêu chí mà BTC đã đưa ra thì những đề cử này nếu có điều tiếng xấu mà được chính địa phương đó thông tin tới BTC, Hội đồng chấm giải sẽ loại khỏi danh sách đề cử".

Theo BTC, hiện nay Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 đã nhận được 209 hồ sơ và Hội đồng Giám khảo sẽ chọn lọc 115 giải thưởng ở 11 hạng mục. Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 sẽ diễn ra ngày 27/9 tại Đông Anh và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

11 hạng mục giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 với các danh hiệu gồm:



Hạng mục Doanh nghiệp lữ hành tốt nhất



Hạng mục Cơ sở lưu trú du lịch tốt nhất



Hạng mục Địa điểm tổ chức sự kiện du lịch tốt nhất



Hạng mục Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất



Hạng mục Sản phẩm du lịch sáng tạo nhất



Hạng mục Cơ sở kinh doanh dịch vụ spa & chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch tốt nhất



Hạng mục Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất



Hạng mục Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất



Hạng mục Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất



Hạng mục Cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực cho ngành du lịch



Hạng mục Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất.



