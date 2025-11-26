Công khai 30 ngày, phân luồng nộp hồ sơ, Đà Nẵng chuẩn hóa toàn bộ thủ tục nhà ở xã hội

Đà Nẵng siết quy trình nhận hồ sơ nhà ở xã hội, chặn “cò mồi” lộng hành

Sáng 26/11, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP vừa ký ban hành Công văn các yêu cầu mới nhằm chuẩn hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội theo hướng minh bạch, thống nhất và hạn chế tình trạng môi giới trái phép.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án và công khai thông tin tối thiểu 30 ngày trước thời điểm nhận hồ sơ, gồm quy mô dự án, số lượng căn hộ, giá bán, giá thuê mua, thời gian - địa điểm phát hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ.

Thông tin phải được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án và ít nhất một lần trên cơ quan báo chí địa phương, nhằm giúp người dân tiếp cận nguồn tin chính xác, tránh bị dẫn dắt bởi môi giới. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ đúng quy định, đồng thời công khai danh sách người đủ điều kiện mua, thuê mua sau khi ký hợp đồng để bảo đảm minh bạch, tránh trùng lặp và thuận lợi trong quản lý.

Đà Nẵng chuẩn hóa toàn bộ thủ tục nhà ở xã hội. Ảnh: D.B

UBND TP yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép như “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí bảo đảm trúng hồ sơ hay rao bán “suất ngoại giao”. Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm phải được công khai để cảnh báo người dân. Thành phố cũng nhấn mạnh tăng cường truyền thông nhằm giúp người dân nhận biết thông tin chính thống và phòng ngừa rủi ro lừa đảo.

Đối với chủ đầu tư, UBND TP yêu cầu tuân thủ nghiêm quy trình mua bán theo quy định; công khai thông tin dự án trên kênh của đơn vị và gửi về cơ quan chức năng để đăng tải theo thẩm quyền. Khi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, chủ đầu tư phải bố trí nhiều điểm nhận, phân luồng theo khu vực hoặc thời gian, lắp đặt biển hướng dẫn và bố trí lực lượng hỗ trợ để tránh tập trung đông người; đồng thời kéo dài thời gian nhận hồ sơ nếu lượng đăng ký vượt khả năng tiếp nhận.

TP khuyến khích áp dụng các giải pháp số trong tiếp nhận hồ sơ như nộp trực tuyến, xếp hàng điện tử hoặc phát hồ sơ online nhằm giảm tải cho hình thức trực tiếp và tạo thuận lợi cho người dân, phù hợp định hướng cải cách hành chính.

UBND TP lưu ý người dân cần tìm hiểu pháp luật và thông tin dự án qua kênh chính thống, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, không giao dịch qua trung gian và không tin vào “suất ngoại giao”; hồ sơ chỉ được nộp tại một dự án và không nhờ người khác đứng tên, tránh phát sinh khiếu nại và bảo đảm sự công bằng.

Chủ trương mới nhằm chuẩn hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội, tăng tính minh bạch và tạo điều kiện để người dân tiếp cận cơ hội nhà ở xã hội một cách công bằng, góp phần hoàn thiện chính sách an sinh và giữ ổn định trong quản lý đô thị tại Đà Nẵng.