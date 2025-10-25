Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Thế giới
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 19:23 GMT+7

Công ước Hà Nội là tuyên ngôn khẳng định hòa bình, an ninh, thịnh vượng phải bắt đầu tư không gian mạng an toàn

+ aA -
V.N - X. Ân Thứ bảy, ngày 25/10/2025 19:23 GMT+7
Thủ tướng cho biết, với nhận thức “không một quốc gia nào đủ mạnh để đơn độc chống lại tội phạm mạng”, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, luôn luôn sẵn sàng để đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh mạng toàn cầu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều 25/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng đã diễn ra Phiên thảo luận cấp cao do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành UNDOC đồng chủ trì.

Tham dự phiên thảo luận có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và đại diện của hơn 110 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế, khu vực.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng Thư ký và đại diện các nước thành viên Liên hợp quốc đã đến dự Lễ mở ký, trong đó đã có gần 70 nước và tổ chức tham gia ký Công ước, qua đó cùng thúc đẩy và ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm trọng trách tổ chức Lễ mở ký, sự kiện lịch sử khởi đầu một giai đoạn mới trong hợp tác toàn cầu về chống tội phạm mạng.

Cho rằng những thành tựu to lớn chưa từng thấy của khoa học công nghệ đã làm thay đổi căn bản cấu trúc của nền kinh tế, phương thức sản xuất và quản trị xã hội toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan mà còn là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia để phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những nguy cơ chưa từng có tiền lệ như tội phạm mạng, tấn công mạng. “Đây là thách thức chung của cả nhân loại mang tính toàn diện, toàn dân, toàn cầu: Không có an ninh mạng vững chắc - sẽ không có xã hội số an toàn”, Thủ tướng khẳng định.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng không chỉ là vấn đề của mỗi quốc gia, dân tộc, mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, nhận thức sâu sắc công tác bảo đảm an ninh mạng và chống tội phạm mạng là trụ cột, “xương sống” của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đã ban hành nhiều chiến lược, luật pháp, chương trình hành động về chống tội phạm, chuyển đổi tư duy chiến lược từ “Phòng thủ bị động” sang “Chủ động, tích cực tiến công”, xây dựng “Thế trận an ninh mạng chủ động, toàn diện”, từng bước nâng cao năng lực “Tự chủ - Tự lực - Tự cường” về an ninh mạng.

Thủ tướng cho biết, với nhận thức “không một quốc gia nào đủ mạnh để đơn độc chống lại tội phạm mạng”, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, luôn luôn sẵn sàng để đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh mạng toàn cầu. Việc tham gia, thúc đẩy và đăng cai tổ chức Lễ mở ký Hà Nội là minh chứng quan trọng cho cam kết và nỗ lực này.

5 "đẩy mạnh"

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Công ước Hà Nội không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn là một tuyên ngôn khẳng định hòa bình, an ninh, thịnh vượng trong thế kỷ XXI phải được bắt đầu tư một không gian mạng an toàn.

Xuất phát từ lý do đó, Thủ tướng kêu gọi các quốc gia cùng chung tay thực hiện tinh thần “5 đẩy mạnh”:

Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thiết lập mạng lưới đối tác chặt chẽ giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và các tập đoàn công nghệ lớn. Thứ hai, đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc gia phù hợp với Công ước. Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật an ninh mạng. Thứ tư, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyên trách, nâng cao năng lực điều tra, ứng phó và xử lý tội phạm mạng. Thứ năm, đẩy mạnh tham gia khuôn khổ pháp lý quốc tế về không gian mạng.

Theo Thủ tướng, tinh thần “5 đẩy mạnh” sẽ là lời kêu gọi hành động chung của thời đại để Công ước Hà Nội thực sự trở thành nguồn cảm hứng cho hợp tác toàn cầu, niềm tin và trách nhiệm chung của nhân loại trong việc bảo vệ tương lai số.

Nêu bật thông điệp của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, khát vọng vươn lên, Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định mạnh mẽ cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi nghĩa vụ đã đề ra, đồng hành cùng các quốc gia thành viên triển khai Công ước để “không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số”.

Tổng thống Nga: Sẵn sàng hợp tác với quốc tế về chống tội phạm mạng

Sau phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, đại diện của 18 quốc gia đã phát biểu. Các nước đề cao vai trò của Công ước là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên để điều phối các nỗ lực chung ứng phó với tội phạm mạng - thách thức xuyên biên giới ngày càng tăng về số lượng và mức độ phức tạp. Các nước đều ghi nhận thách thức to lớn mà tội phạm mạng đang tác động đến từng nền kinh tế cũng như đời sống người dân.

Nhiều ý kiến bày tỏ cam kết quốc gia về phòng, chống tội phạm mạng, hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin, bằng chứng, xây dựng tiêu chuẩn chung về quản lý không gian mạng, tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật. Các nước đánh giá cao vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của Việt Nam thông qua sáng kiến đăng cai Lễ mở ký; bày tỏ quyết tâm cùng hành động để đưa Công ước đi vào cuộc sống, thực thi hiệu lực, đầy đủ.

Đáng chú ý, trong thông điệp gửi đến Phiên thảo luận, Tổng thống Nga chúc mừng các thành viên Liên hợp quốc đã đoàn kết, đồng thuận thông qua một điều ước quốc tế phổ quát về chống tội phạm mạng, khẳng định “Nga luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhất với cộng đồng quốc tế” trong lĩnh vực này.

Phó Tổng thống Ecuador cho rằng phát triển công nghệ cần đồng hành với thúc đẩy an ninh con người, quyền con người và nhân văn.

Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và tiền mã hóa đã mở ra nhiều cơ hội cho tiến bộ xã hội và kinh tế; đồng thời làm nảy sinh nhiều hình thức tội phạm mới, ảnh hưởng đến hệ thống tài chính, hạ tầng trọng yếu, dữ liệu cá nhân và quyền con người, kêu gọi an ninh mạng cần là một phần thiết yếu của an ninh quốc gia.

Phó Thủ tướng Ba Lan kêu gọi các nước tiếp tục duy trì đồng thuận trong xây dựng các nghị định thư bổ sung, hợp tác tăng cường năng lực, hỗ trợ ứng phó với tội phạm mạng trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và dựa trên pháp quyền.

Phó Thủ tướng Campuchia khẳng định cam kết xây dựng năng lực an ninh mạng, bảo vệ công dân trước các đe dọa trên môi trường mạng và hợp tác với khu vực tư nhân.

Australia cam kết dành 83,5 triệu USD đầu tư vào Chương trình an ninh mạng tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Tham khảo thêm

Việt Nam là nước đầu tiên ký Công ước Hà Nội - Công ước LHQ về chống tội phạm mạng

Việt Nam là nước đầu tiên ký Công ước Hà Nội - Công ước LHQ về chống tội phạm mạng

Chủ tịch nước Lương Cường: Công ước Hà Nội khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng

Chủ tịch nước Lương Cường: Công ước Hà Nội khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Châu Âu vô tình tặng Nga món quà bất ngờ khi áp lệnh trừng phạt mới đối với Nga

Các lệnh trừng phạt mới chống Nga sẽ không chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng chúng có thể mang lại một thỏa thuận có lợi hơn cho Nga so với phương Tây, tờ báo Anh The Guardian đưa tin.

Tịch thu hàng trăm tỷ euro tài sản của Nga, Ukraine và EU bất ngờ mâu thuẫn

Điểm nóng
Tịch thu hàng trăm tỷ euro tài sản của Nga, Ukraine và EU bất ngờ mâu thuẫn

"Ukraine chỉ là tấm bình phong", Châu Âu đang gặp hoạ bởi vụ bê bối liên quan đến lời thú nhận của Ba Lan

Điểm nóng
'Ukraine chỉ là tấm bình phong', Châu Âu đang gặp hoạ bởi vụ bê bối liên quan đến lời thú nhận của Ba Lan

Thái Lan lo sợ cơn ác mộng bị Việt Nam vượt mặt

Thế giới
Thái Lan lo sợ cơn ác mộng bị Việt Nam vượt mặt

"Không ai đến cứu anh đâu!”: Phương Tây thừa nhận sự thật tàn khốc ở Ukraine

Thế giới
'Không ai đến cứu anh đâu!”: Phương Tây thừa nhận sự thật tàn khốc ở Ukraine

Đọc thêm

Độc lạ: Cuối tuần ghé thăm quán cafe mô phỏng máy bay ở Hà Nội
Ảnh

Độc lạ: Cuối tuần ghé thăm quán cafe mô phỏng máy bay ở Hà Nội

Ảnh

Một quán cafe ở Hà Nội được trang trí bảng chỉ dẫn check-in, khu vực chờ, khoang ghế ngồi mô phỏng máy bay được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Đây là loại quả ngọt, thơm nức, thời điểm này, hễ nông dân Tây Ninh, Cần Thơ cắt bán đầu tấn là giàu hẳn luôn
Nhà nông

Đây là loại quả ngọt, thơm nức, thời điểm này, hễ nông dân Tây Ninh, Cần Thơ cắt bán đầu tấn là giàu hẳn luôn

Nhà nông

Không phải sầu riêng, trái khóm (quả dứa) hiện mới là "ngôi sao mới" của ngành nông sản xuất khẩu Việt Nam. Những năm qua, nhờ trồng khóm xuất khẩu (trồng dứa), các "đại điền" nông dân ở Tây Ninh (bao gồm cả tỉnh Long An trước đây), Cần Thơ (bao gồm cả tỉnh Hậu Giang trước đây) ăn nên làm ra, thu tiền tỷ/năm.

Tin tối (25/10): HLV Kim Sang-sik định ngày gọi Đỗ Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin tối (25/10): HLV Kim Sang-sik định ngày gọi Đỗ Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam

Thể thao

HLV Kim Sang-sik định ngày gọi Đỗ Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam; ĐT Indonesia không thi đấu giao hữu trong tháng 11; HLV Amorim báo tin buồn cho CĐV M.U; HLV Guardiola mua căn hộ độc thân; Bruno Fernandes ở lại M.U vì nghe lời khuyên từ Ronaldo.

Phan Minh Huyền thương và xót cho Chí Nhân
Văn hóa - Giải trí

Phan Minh Huyền thương và xót cho Chí Nhân

Văn hóa - Giải trí

Phan Minh Huyền cảm thấy thương và xót cho Chí Nhân khi đóng vai Nghiêm - chồng của Ngân trong phim truyền hình "Cách em 1 milimet".

Loạt vụ “bắt quả tang” bếp ăn trường học nhập thực phẩm ôi thiu: Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân
Xã hội

Loạt vụ “bắt quả tang” bếp ăn trường học nhập thực phẩm ôi thiu: Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân

Xã hội

Chuyên gia cho biết, hiện chưa có văn bản pháp quy nào quy định rõ ràng về tổ chức và quản lý bữa ăn học đường. Bên cạnh đó, nhiều trường học chỉ cắt hợp đồng mà không tiến hành đình chỉ, cấm thầu, kiểm nghiệm độc lập và công khai dữ liệu vi phạm.

Một lò sấy vừa được bàn giao cho nông dân Đắk Lắk, biến ngay vỏ quả ca cao thành thứ gọi là 'vàng đen'
Nhà nông

Một lò sấy vừa được bàn giao cho nông dân Đắk Lắk, biến ngay vỏ quả ca cao thành thứ gọi là "vàng đen"

Nhà nông

Một mô hình lò khí hóa cấp nhiệt sấy nông sản vừa được bàn giao cho nông dân xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, có thể biến vỏ quả ca cao thành năng lượng sạch, cho sản phẩm phụ được gọi là "vàng đen".

Góc nhìn pháp lý vụ sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Dior
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Dior

Bạn đọc

Theo luật sư, vụ việc vụ sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior… cho thấy mức độ nguy hiểm của hành vi là đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi phía cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh để răn đe…

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ: “Không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định'
Thể thao

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ: “Không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định"

Thể thao

Hoàng thân Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ) thẳng thắn thừa nhận không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 tuyển thủ nhập tịch.

Đột kích lò mổ chó ở TP.HCM, bắt 4 đối tượng trộm và tiêu thụ chó, mèo
Chuyển động Sài Gòn

Đột kích lò mổ chó ở TP.HCM, bắt 4 đối tượng trộm và tiêu thụ chó, mèo

Chuyển động Sài Gòn

Một đường dây trộm chó và tiêu thụ chó mèo bị trộm trên đường Hà Đặc vừa bị Công an TP.HCM triệt xóa, 4 đối tượng có liên quan bị bắt.

Cục Hàng không Việt Nam đang tiến hành điều tra một sự cố hàng không
Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam đang tiến hành điều tra một sự cố hàng không

Kinh tế

Trong 10 tháng qua (tính từ ngày 16/12/2024 đến ngày 15/10/2025), Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 222 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức B, 2 sự cố mức C.

Tiền vệ CLB Công an TP.HCM: Cao 1m72, từng khoác áo Hà Nội FC
Thể thao

Tiền vệ CLB Công an TP.HCM: Cao 1m72, từng khoác áo Hà Nội FC

Thể thao

Nguyễn Vũ Tín là tiền vệ cánh thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM. Trước đây, ngôi sao 27 tuổi từng khoác áo Hà Nội FC.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu

Thế giới

Ngày 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Diễn biến mới về đầu tư dự án sân bay Gia Bình
Kinh tế

Diễn biến mới về đầu tư dự án sân bay Gia Bình

Kinh tế

Trường hợp dự án được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì xây dựng Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án.

Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên tạo bứt phá từ “trụ đỡ xanh” của nền kinh tế
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên tạo bứt phá từ “trụ đỡ xanh” của nền kinh tế

Điện Biên Hôm Nay

Trong những ngày cuối thu, dọc cánh đồng Mường Thanh, tiếng máy gặt rộn ràng hòa cùng tiếng cười của bà con nông dân. Mùa vàng lại đến, mang theo niềm tin và hi vọng về một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Ở nơi địa đầu Tây Bắc này, dù thiên nhiên còn nhiều khắc nghiệt, nhưng người Điện Biên vẫn bền bỉ vun trồng, giữ vững “trụ đỡ xanh” cho nền kinh tế tỉnh nhà.

Ai đã giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định cho Malaysia?
Thể thao

Ai đã giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định cho Malaysia?

Thể thao

Người đàn ông đứng sau vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu sai quy định cho ĐT Malaysia đã lộ diện. Đó là ông Tengku Abdul Rahman, Chủ tịch Câu lạc bộ Sri Pahang (thuộc giải Super League của Malaysia) - người đã giới thiệu nhóm cầu thủ này lên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) để xem xét nhập tịch và triệu tập cho ĐT Malaysia.

VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo
Kinh tế

VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo

Kinh tế

Ngày 25/10- VinFast thông báo đã phát hiện một số trường hợp giả mạo fanpage của VinFast và các đại lý, nhà phân phối chính hãng để đăng thông tin sai sự thật về các chương trình khuyến mại, nhằm mục đích lừa đảo và trục lợi. Tại Việt Nam, VinFast đang vận hành 2 trang fanpage trên nền tảng mạng xã hội là fanpage ô tô: https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official và fanpage xe máy điện: https://www.facebook.com/Official.XeMayDienVinFast.

Chỉ huy Ukraine tiết lộ cuộc đấu trí khốc liệt để đánh bại hệ thống phòng thủ của Nga
Thế giới

Chỉ huy Ukraine tiết lộ cuộc đấu trí khốc liệt để đánh bại hệ thống phòng thủ của Nga

Thế giới

Một chỉ huy cấp cao của Ukraine cho biết chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào các cơ sở dầu mỏ sâu trong lãnh thổ Nga đang trở thành cuộc đấu trí công nghệ khốc liệt, khi cả hai bên liên tục thích ứng và phản công, theo Reuters.

Xe xanh lên ngôi, VinFast Evo Grand Lite chiếm trọn cảm tình của học sinh và phụ huynh
Kinh tế

Xe xanh lên ngôi, VinFast Evo Grand Lite chiếm trọn cảm tình của học sinh và phụ huynh

Kinh tế

Thiết kế trẻ trung, vận hành bền bỉ cùng tầm di chuyển lên đến 198 km cho mỗi lần sạc, Evo Grand Lite - dòng xe máy điện mới của VinFast là lựa chọn lý tưởng , đáp ứng tốt mọi nhu cầu di chuyển hàng ngày của học sinh, sinh viên.

Vinhomes Green Paradise - “Kỳ tích phương Đông” mở ra chương mới cho hành trình ESG toàn cầu
Nhà đất

Vinhomes Green Paradise - “Kỳ tích phương Đông” mở ra chương mới cho hành trình ESG toàn cầu

Nhà đất

Từ những vùng công nghiệp khói bụi ở châu Âu đến những bờ biển xanh trong của phương Đông, thế giới đang chuyển mình trong kỷ nguyên phát triển bền vững dựa trên cân bằng giữa thiên nhiên - con người và công nghệ. Ở Cần Giờ (TP.HCM) - nơi rừng gặp biển, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise đang viết nên “kỳ tích phương Đông” của hành trình ESG++.

Congo và Vingroup ký MoU phát triển đô thị và giao thông xanh
Kinh tế

Congo và Vingroup ký MoU phát triển đô thị và giao thông xanh

Kinh tế

Ngày 25/10 tại Kinshasa, Chính quyền Thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, và Tập đoàn Vingroup (Việt Nam) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Congo, cùng hướng tới sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống người dân.

LOTTE MART Phan Thiết 'tái xuất' với mô hình siêu thị kiểu mẫu mới, giới thiệu nhiều đặc sản địa phương
Doanh nghiệp

LOTTE MART Phan Thiết "tái xuất" với mô hình siêu thị kiểu mẫu mới, giới thiệu nhiều đặc sản địa phương

Doanh nghiệp

Sau thời gian nâng cấp toàn diện, LOTTE MART Phan Thiết vừa chính thức trở lại trong diện mạo hoàn toàn mới, hứa hẹn mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm và giải trí trọn vẹn trong một không gian đẳng cấp.

TP.HCM triển khai ký số, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM triển khai ký số, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM đã triển khai áp dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử và thực hiện cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, với mục tiêu 100% hồ sơ được ký số và trả kết quả trên môi trường điện tử.

Tổng thư ký LHQ: Các quyền con người cơ bản phải được bảo vệ cả trong thế giới thực lẫn trên mạng
Thế giới

Tổng thư ký LHQ: Các quyền con người cơ bản phải được bảo vệ cả trong thế giới thực lẫn trên mạng

Thế giới

Phát biểu tại Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội sáng nay 25/10, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi các nước cùng xây dựng một không gian mạng tôn trọng nhân phẩm và quyền con người của tất cả mọi người, đồng thời bảo đảm rằng thời đại kỹ thuật số mang lại hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho toàn nhân loại.

Tường chắn đất nhà hàng xóm sập khiến 5 người ở Đắk Lắk thương vong
Tin tức

Tường chắn đất nhà hàng xóm sập khiến 5 người ở Đắk Lắk thương vong

Tin tức

Một vụ sập bức tường chắn đất vừa xảy ra tại xã Yang Mao (Đắk Lắk) khiến hai cha con trong một gia đình tử vong và ba người khác bị thương.

Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi – Bức tranh mùa vàng mê hoặc giữa đại ngàn xứ Mường
Hòa Bình thi đua yêu nước

Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi – Bức tranh mùa vàng mê hoặc giữa đại ngàn xứ Mường

Hòa Bình thi đua yêu nước

Sáng ngày 25/10, UBND xã Thượng Cốc (tỉnh Phú Thọ) đã khai mạc Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025. Trên những triền đồi lúa chín vàng óng, hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền đã tìm về để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của mùa vàng, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của người Mường.

Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Nông dân phường Đoàn Kết
Lai Châu Ngày Mới

Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Nông dân phường Đoàn Kết

Lai Châu Ngày Mới

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu (Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu) vừa phối hợp với Hội Nông dân phường Đoàn Kết (Lai Châu) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ca sĩ Long Nhật vướng tin đồn 'hết thời' làm giám khảo âm nhạc
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Long Nhật vướng tin đồn "hết thời" làm giám khảo âm nhạc

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Long Nhật cho biết anh vướng những tin đồn ác ý rằng anh "hết thời" làm giám khảo cuộc thi âm nhạc uy tín tại Việt Nam.

Nông thôn Tây Bắc: Hội Nông dân xã Bản Bo tăng cường vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Hội Nông dân xã Bản Bo tăng cường vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Lai Châu Ngày Mới

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Nông dân xã Bản Bo (Lai Châu) phấn đấu, hằng năm có từ từ 60% hộ hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trở nên.

Chế Linh “rụng rời tay chân” vì một câu nói của Thanh Tuyền
Văn hóa - Giải trí

Chế Linh “rụng rời tay chân” vì một câu nói của Thanh Tuyền

Văn hóa - Giải trí

Danh ca Chế Linh cho biết, ông từng "rụng rời tay chân" vì một câu nói của Thanh Tuyền khi nhận lời sang nước ngoài lưu diễn.

Tổng Thư ký NATO tuyên bố sốc Nga cạn sạch tiền bạc, binh lính, chiến lược để thắng ở Ukraine
Thế giới

Tổng Thư ký NATO tuyên bố sốc Nga cạn sạch tiền bạc, binh lính, chiến lược để thắng ở Ukraine

Thế giới

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang “cạn sạch tiền, binh lính và chiến lược”, sau hơn 3 năm theo đuổi chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine với chi phí khổng lồ và kết quả hạn chế.

Tin đọc nhiều

1

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

2

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

3

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

4

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vi sững người khi Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mai đã không còn nhận ra con gái út

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vi sững người khi Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mai đã không còn nhận ra con gái út

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa