C.P. Việt Nam thúc đẩy chiến lược ESG trong chuỗi cung ứng

Việc chọn chủ đề “Quản trị doanh nghiệp bền vững theo hướng ESG” thể hiện định hướng xuyên suốt mà C.P. Việt Nam đang theo đuổi, đưa ESG trở thành nền tảng của hoạt động sản xuất kinh doanh và là tiêu chuẩn chung của toàn bộ hệ sinh thái nhà cung cấp. Trong bối cảnh các quy định môi trường, yêu cầu tuân thủ và xu hướng tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng, C.P. Việt Nam nhận định ESG không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc để nâng cao khả năng cạnh tranh lâu dài.

Tại hội nghị, C.P. Việt Nam đã chia sẻ quá trình xây dựng hệ thống đánh giá và phát triển nhà cung cấp dựa trên ESG. Hệ thống này được xây dựng theo hướng minh bạch, có khả năng áp dụng cho nhiều nhóm nhà cung cấp khác nhau, kết hợp giữa đánh giá nội bộ, tự đánh giá và rà soát độc lập. Doanh nghiệp cũng đang triển khai các chương trình hỗ trợ nhà cung cấp cải thiện các tiêu chí liên quan đến quản trị rủi ro, sử dụng năng lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Tọa đàm chia sẻ tại Hội nghị.

Phiên tọa đàm tại hội nghị ghi nhận nhiều góc nhìn thực tiễn từ các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Các nhà cung cấp đã trao đổi thẳng thắn về những thách thức khi chuyển đổi theo tiêu chí ESG, bao gồm chi phí đầu tư công nghệ, yêu cầu minh bạch dữ liệu và áp lực về năng lực quản trị. Ở chiều ngược lại, C.P. Việt Nam cũng chia sẻ những kinh nghiệm đã áp dụng như tối ưu tiêu thụ năng lượng, phát triển bao bì bền vững, mô hình giảm phát thải, quản trị phúc lợi động vật và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho toàn bộ chuỗi sản xuất.

Ông Chamnnan Wangakkarangkul - Phó Tổng Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Hội đồng phát triển cung ứng bền vững phát biểu tại Hội nghị.

Ông Chamnnan Wangakkarangkul – Phó Tổng giám đốc điều hành, kiêm Chủ tịch Hội đồng Phát triển nguồn cung ứng bền vững, nhấn mạnh: “ESG không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mà còn tạo ra giá trị dài hạn cho toàn bộ mạng lưới đối tác. Khi nhà cung cấp cùng chuyển đổi, sự minh bạch và hiệu quả trong vận hành sẽ được nâng lên, từ đó giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng sản phẩm.”

Toàn cảnh Hội nghị.

Nhà cung cấp chia sẻ tại Hội nghị.

Từ các chia sẻ tại hội nghị, C.P. Việt Nam đặt kỳ vọng xây dựng hệ sinh thái nhà cung cấp phát triển bền vững, trong đó mỗi đối tác trở thành một mắt xích chủ động trong chuyển đổi ESG. Điều này bao gồm cam kết minh bạch dữ liệu, tuân thủ tiêu chuẩn về môi trường và xã hội, giảm phát thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và nâng chuẩn quản trị phù hợp yêu cầu quốc tế. Theo C.P. Việt Nam, sự đồng hành của nhà cung cấp là yếu tố quyết định để doanh nghiệp duy trì chất lượng của mô hình 3F và đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng về sản phẩm an toàn, minh bạch và bền vững.

Đại diện C.P. Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà cung ứng dự chương trình.

C.P. Việt Nam vinh danh 5 nhà cung cấp tiêu biểu tại sự kiện.

Sự kiện cũng là dịp C.P. Việt Nam ghi nhận và vinh danh các nhà cung cấp có đóng góp nổi bật. Tuy nhiên, thông điệp được nhấn mạnh không nằm ở việc tôn vinh, mà ở việc truyền cảm hứng để các doanh nghiệp trong chuỗi tiếp tục nâng cao năng lực và chủ động đổi mới. C.P. Việt Nam tin rằng mỗi nhà cung cấp tham dự hội nghị đều có thể trở thành ví dụ điển hình cho một hành trình chuyển đổi bền vững tại Việt Nam.