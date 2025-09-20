Cực hiếm bé sơ sinh chào đời còn nguyên trong bọc ối, cứ 80.000 ca sinh mới có 1 trường hợp

Ngày 20/9, Bệnh Viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, Khoa Phụ sản 2 vừa can thiệp mổ đẻ cho trường hợp bé sơ sinh chào đời vẫn còn nguyên trong bọc ối vô cùng hiếm gặp.

Theo đó, sản phụ T.N.H được các bác sĩ chỉ định mổ chủ động lần 2 khi thai 38 tuần 5 ngày. Ca mổ thành công, cháu bé nặng 3,4kg, khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống ngay sau khi chào đời.

Y bác sĩ đỡ đẻ thành công. Ảnh: BVCC

Theo y bác sĩ, trong y văn, hiện tượng này gọi là “birth en caul”, hay dân gian quen gọi là “đẻ bọc điều” – chỉ xuất hiện ở khoảng 1/80.000 – 1/100.000 ca sinh. Khi bé chào đời vẫn còn trong bọc ối, nghĩa là túi ối chưa bị vỡ, nước ối và màng ối tiếp tục che chở, giữ áp lực ổn định, bảo vệ bé khỏi nhiễm khuẩn và những sang chấn cơ học trong những giây phút cuối cùng của thai kỳ.

Đây được xem là một biểu tượng của sự may mắn và bình an, một điều kỳ diệu mà ngay cả các bác sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng hiếm khi được chứng kiến.

Bác sĩ cho hay, với trường hợp trên, mổ chủ động lần 2 là một lựa chọn y học an toàn, đặc biệt đối với sản phụ từng mổ lấy thai trước đó, nhằm giảm nguy cơ vỡ tử cung hoặc biến chứng khi chuyển dạ tự nhiên.