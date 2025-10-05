Chủ đề nóng

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân than "mất giá", bị "hắt hủi" giữa đêm

Thủy Vũ Chủ nhật, ngày 05/10/2025 06:39 GMT+7
Tối muộn 4/10, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc có chia sẻ đầy "tâm trạng" trên trang cá nhân về việc 3 chị tạp vụ từ chối chụp hình chung cùng anh.
Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc bị "hắt hủi" bởi 3 chị tạp vụ

Trên trang cá nhân, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc kể lại câu chuyện anh tình cờ gặp 3 chị tạp vụ khi chuẩn bị cho một triển lãm và than chuyện mình “mất giá” vì “không được” chụp ảnh cùng các chị tạp vụ, bằng giọng điệu hóm hỉnh.

Anh kể: “Sau khi hoàn thành đủ các công việc, em gần như là người cuối cùng ra về. Đang đi thì nghe tiếng gọi phía sau: “Xuân Bắc… đúng Xuân Bắc rồi… chào Xuân Bắc nhé…”.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc chụp ảnh với nhân viên tạp vụ. Ảnh: FBNV

Ngoảnh lại, em thấy bốn chị làm tạp vụ (đoán vậy vì các chị đeo găng tay, mặc đồ lau dọn) đang đứng ở cửa tiếp giáp giữa khu triển lãm và khu phụ. Em lễ phép: “Dạ em chào các chị ạ!”. Các chị cũng đồng thanh đáp lại rất thân mật: “Chào em nhé. Chào Xuân Bắc nhé… chào, chào em…”.

Không khí gần gũi quá, em nhận ra các chị hình như cũng muốn gì đó nên mạnh dạn đề nghị: “Các chị cho em chụp hình cùng nhé!”. Bốn chị nhìn nhau. Em sốt sắng hơn: “Đi, cho em chụp ảnh cùng nào!”. Lúc này, có vẻ các chị cũng hiểu là em thực sự muốn chụp chung. Một chị nhanh nhẹn tiến lại gần: “Hay quá, nào cho chị chụp cùng Xuân Bắc”. Đứng cạnh em rồi, chị còn quay sang rủ: “Nào, ra đây đi, chụp ảnh nào!”.

Thế nhưng ba chị còn lại nhìn nhau có vẻ ngại ngùng. Em lại mời: “Em mời các chị ạ!”. Một chị đáp: “Thôi”, nói xong quay đi luôn. Chị thứ hai nhìn sang chị cuối: “Ra chụp ảnh cùng Xuân Bắc đi”. Chị cuối cũng đáp gọn: “Thôi” - rồi cũng quay đi luôn. Chị thứ hai thì lưỡng lự khoảng ba giây… rồi cũng lặng lẽ đi theo hai chị trước, chẳng kịp nói câu “Thôi”.

Chị đang đứng cạnh em chắc thấy đồng đội “bỏ chạy” hết nên cười tươi lắm: “Nào, chị em mình cùng chụp nhé!”.

Đùa chứ, bị từ chối mà em vẫn thấy vui phơi phới ngày cuối tuần các bác ạ. Và đây chính là tấm ảnh duy nhất của chị em em hôm nay…”.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc. Ảnh: FBNV

Chia sẻ của Cục trưởng, NSND Xuân Bắc lập tức nhận về 10.000 lượt yêu thích và hàng trăm lượt tương tác.

Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận đầy thích thú về sự thân thiện, gần gũi của Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc: “Ba chị ấy ngại vì chụp hình với người nổi tiếng mà không được chỉn chu nên từ chối. Chắc về nhà mấy chị đang hối tiếc”; “Tại các chị có lý do tế nhị thôi, chứ giá anh vẫn giữ nguyên không mất tí tẹo nào đâu, anh yên tâm nhé”; “Không hề... lãnh đạo tí nào, gần gũi và thân thiện quá”; “Chắc các chị không ngờ Cục trưởng thân thiện vậy nên ngại,… giờ chắc hơi tiếc”...

Trước khi được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc là một gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước, để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu.

NSND Xuân Bắc sinh năm 1976 ở Phú Thọ, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau đó làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, Xuân Bắc tiết lộ anh đến với nghề diễn vì may mắn và thích nổi tiếng. "Nhà tôi có 5 anh em, 4 trai và 1 gái. Có 4 người không theo nghệ thuật, còn tôi theo con đường này là vì nhờ sự may mắn. Hình như nghề đã chọn tôi".

Khởi nghiệp từ năm 1995, Xuân Bắc nhanh chóng tỏa sáng trên nhiều lĩnh vực. Anh là nghệ sĩ hiếm hoi thành công ở các vai chính kịch cũng như hài kịch, nắm giữ nhiều vai trò khác nhau như nhà quản lý, đạo diễn, diễn viên, MC... Ở vai trò nào, Xuân Bắc cũng ghi được dấu ấn với khán giả.

Với phim ảnh, Xuân Bắc được giới chuyên môn và công chúng ghi nhận với Chuyện nhà Mộc, Sóng ở đáy sông, Kẻ cắp bất đắc dĩ, Thăng bằng, Đảo xa... Trong lĩnh vực truyền hình, anh là gương mặt quen thuộc với khán giả trong các show Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, tham gia làm MC chương trình Hỏi xoáy đáp xoay, Đuổi hình bắt chữ... Với vai Nam Tào thông minh, hài hước trong Gặp nhau cuối năm - Táo quân từ năm 2004 - 2021, hình ảnh Xuân Bắc càng phủ sóng mạnh mẽ, được khán giả nhiều thế hệ yêu thích.

Nghệ sĩ còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Anh là Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII. Năm 2010, Xuân Bắc được chọn làm Đại sứ thiện chí của UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc) về nước sạch và vệ sinh môi trường.

