Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, "mỹ nhân màn ảnh" khoe nhan sắc trong bộ ảnh mừng sinh nhật

Mới đây, Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế giới thiệu bộ ảnh mới được thực hiện nhân dịp chị đón tuổi mới. Những khoảnh khắc này nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, bởi vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên nhưng vẫn phảng phất thần thái của một mỹ nhân một thời.

Trong bộ ảnh, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế chọn diện váy đen ôm sát, tôn lên vóc dáng gọn gàng, săn chắc. Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ rằng dù khoác lên mình sắc đen, chị hoàn toàn không lo bị “già đi”.



NSND Thu Quế chụp bộ ảnh mới mừng sinh nhật. Ảnh: FBNV

Gần đây, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế tạo dấu ấn bởi phong cách giản dị, tự nhiên và đặc biệt không can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế sinh năm 1969 tại Hà Nội trong một gia đình trí thức. Dù mang gốc Hà thành, từ năm 3 tuổi chị đã theo bố mẹ chuyển lên Việt Trì (Phú Thọ) để thuận tiện cho công việc của cha – khi ấy là giảng viên Trường Đại học Bách khoa, phân hiệu Việt Trì.

Năm 14 tuổi, Thu Quế trở lại Hà Nội và gia nhập đoàn kịch nói Quân khu II, bắt đầu quãng thời gian rèn luyện trong môi trường quân đội.

Dù có niềm đam mê ca hát từ nhỏ, cơ duyên lại đưa chị đến với kịch nói. Trong một lần đi thử vai cùng bạn, Thu Quế bất ngờ được đoàn kịch Quân khu II chú ý và lựa chọn.

Mang quân hàm Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Khán giả yêu mến chị bởi gương mặt đậm chất Á Đông, dịu dàng, đằm thắm cùng lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng. Chính vì vậy, chị được nhiều đạo diễn tin tưởng giao vai chính trong loạt phim nổi tiếng như Cô gái mang tên dòng sông, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Dòng sông phẳng lặng, Hoa đất Mường…

Vẻ đẹp tự nhiên của NSND Thu Quế. Ảnh: FBNV

Với những đóng góp bền bỉ cho cả sân khấu và truyền hình, năm 2016, Thu Quế được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ ít xuất hiện trên phim truyền hình, dành nhiều thời gian hơn cho sân khấu kịch nói. Chị chia sẻ rằng công việc bận rộn khiến bản thân không nhận nhiều vai diễn, nhưng nếu gặp được kịch bản phù hợp và có thời gian, chị vẫn sẵn sàng tham gia. Thông thường, Thu Quế chọn những vai vừa phải về thời lượng, không xuất hiện quá nhiều nhưng vẫn để lại dấu ấn.

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá - mỹ nhân màn ảnh Việt chăm tập thể thao, giữ vẻ đẹp tự nhiên

Cách đây không lâu, Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế gây bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh mới với mái tóc bạc trắng gần như toàn bộ. Chị cho biết bản thân chủ động nuôi tóc bạc tự nhiên và khẳng định mái tóc chưa từng nhuộm, gương mặt cũng hoàn toàn nguyên bản, không can thiệp thẩm mỹ. Hình ảnh mới mẻ này nhận về nhiều ý kiến khác nhau, trong đó không ít khán giả khen ngợi vẻ đẹp mộc mạc, đúng lứa tuổi và ủng hộ lựa chọn của chị, bởi “mỗi lứa tuổi đều có một nét đẹp riêng”. Một khán giả còn để lại bình luận: “Trẻ thì xinh gái, già thì đẹp lão”.

Mái tóc bạc gây ấn tượng của NSND Thu Quế. Ảnh: FBNV

Trên sân khấu gần đây Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế thường vào vai những nhân vật cao tuổi. Việc để tóc bạc tự nhiên đã giúp chị hóa thân ấn tượng hơn, đặc biệt là trong vai Mợ bé – vợ địa chủ của vở Sấm dậy đồng Chiêm. Chia sẻ về trải nghiệm này, nữ nghệ sĩ hào hứng nói: “Em nuôi tóc bạc cho vai diễn Mợ bé – vợ địa chủ trong Sấm dậy đồng Chiêm thành công quá các bác ạ”.

Ở tuổi U60, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế vẫn thường xuyên tập luyện thể thao như đạp xe, tập gym, tạ tay để giữ được thân hình săn chắc. Chị chia sẻ thường xuyên tập luyện hàng ngày như một niềm vui ở lứa tuổi này.

Trong một buổi kiểm tra sức khỏe gần đây tại nơi công tác, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế chia sẻ chị phải thực hiện động tác nâng tạ đơn 3kg bằng một tay và nâng tạ 6kg bằng hai tay. Nữ nghệ sĩ hoàn thành 40 lần liên tiếp và được xếp loại giỏi. Chị dí dỏm nói: “Ngày nào cũng được rèn luyện, cơ thể không gặp vấn đề về xương khớp thì vẫn ổn thôi mà”.

Bước sang tuổi 57, “mỹ nhân Hà thành” vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, trẻ trung cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ.