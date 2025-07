Vàng mắt với thực phẩm chức năng gắn chữ GOLD

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan – Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM: Thời gian qua, ­ Sở An toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong đó, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa chế biến, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bảo vệ sức khỏe…

Một cán bộ của Sở An toàn thực phẩm cho biết: "Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều nhãn hiệu thực phẩm chức năng giả đều gắn chữ GOLD. Đây là hành vi gian dối, cố tình nhập nhèm, núp bóng các thương hiệu sản phẩm nổi tiếng của nước ngoài nhằm lập lờ đánh lận con đen, trục lợi từ người tiêu dùng".

Lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra một cửa hàng kinh doanh sữa. Ảnh: T.L

Kết quả, Sở An toàn thực phẩm đã kiểm tra 273 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 5 cơ sở vi phạm với số tiền là 270 triệu đồng. Đình chỉ hoạt động có thời hạn một cơ sở, buộc thu hồi sản phẩm thực phẩm bổ sung HI CANXI HIỆU GOLDMILK, SURE HIỆU GOLD BETA và bột sữa dinhdưỡng Vita Nutri Diabetic Gold.

Sở cũng buộc thu hồi Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm bổ sung HI CANXI HIỆU GOLDMILK, SURE HIỆU GOLD BETA và bột sữa dinh dưỡng Vita Nutri Diabetic Gold. Bên cạnh đó, trong quá trình kiểm tra, các đoàn kiểm tra của Sở An toàn thực phẩm đã lấy 66 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm và đang chờ kết quả kiểm nghiệm.

Trong khi đó, về phía Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 19 – 31/5, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra 15 cơ sở. Trong đó, có 13 cơ sở bán buôn thuốc, 2 cơ sở bán lẻ thuốc. Ghi nhận có 4 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là 258,4 triệu đồng.

Một số loại sữa giả từng bán trên thị trường TP.HCM. Ảnh: T.L

Đặc biệt, đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý thị trường Thành phố ­đã thực hiện kiểm tra, xử lý: 35 vụ vi phạm đối với mặt hàng thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (trong đó riêng mặt hàng sữa là 2 vụ, mặt hàng thực phẩm chức năng là 3 vụ), số tiền phạt là 408 triệu đồng.

Tạm giữ: 47.603 đơn vị sản phẩm và 5,3 tấn hàng hóa, với tổng trị giá 1,46 tỷ đồng (trong đó riêng mặt hàng sữa là 4.677 chai sữa nước hiệu Ensure, mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe là 2.247 hộp). Hành vi vi phạm: kinh doanh hàng hóa nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nổi cộm là một số vụ như: Ngày 14/5, Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra Hộ kinhdoanh cá thể Lâm Ngọc Hạnh (quận 6). Phát hiện tại đây đang chứa và kinh doanh 31 hộp yến sào tinh chế loại 100g/hộp (3,1kg), có tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 56,5 triệu đồng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện một đường dây chuyên sản xuất thuốc giả với số lượng cực lớn. Ảnh: C.A

Ngày 15/5, Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra Công ty TNHH FUNFOOD (quận Bình Tân), phát hiện tại đây đang chứa và kinh doanh 28.000 gói thực phẩm là măng trúc muối, kẹo dẻo, cuộn rong biển, tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 67 triệu đồng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Doanh nghiệp này sau đó bị xử phạt 100 triệu đồng.

Ngày 21/5, Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa trực thuộc Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư An Nguyên (huyện Bình Chánh), phát hiện tại đây đang chứa và kinh doanh 2.167 hộp thực phẩm chức năng hiệu KIRKLAND, FOCUS và 4.497 chai sữa nước hiệu ENSURE, có tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 777 triệu đồng…

Đoàn kiểm tra của UBND TP Thủ Đức đã kiểm tra 1.623 nhà thuốc trên địa bàn (chiếm khoảng 21,30% tổng số nhà thuốc đang hoạt động), đã kiểm tra 338 phòng khám. Qua đó ghi nhận 47 cơ sở vi phạm: Có 27 cơ sở bán lẻ thuốc vi phạm với tổng số tiền phạt là 176,5 triệu đồng. Có 20 phòng khám vi phạm, với số tiền phạt là 181 triệu đồng.

Đội QLTT số 1 đang tiến hành kiểm tra một nhà thuốc ở TP.HCM để phát hiện thuốc giả. Ảnh: Đội QLTT

Cuộc chiến chống hàng giả vô cùng gian nan

Nhận định về các vu việc trên, ông Vũ Trung Phong – cán bộ QLTT TP.HCM – cho rằng: "Do nắm được thông tin về các đợt kiểm tra cao điểm, nên các cơ sở đã có sự chuẩn bị, đối phó với đoàn kiểm tra như: không trưng bày nhiều sản phẩm đang kinh doanh, hoặc đóng cửa tạm thời tại thời điểm kiểm tra, gây khó khăn cho đoàn". ­

Theo bà Phong Lan, trong công tác kiểm tra, cơ quan quản lý gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến việc quảng cáo và kinh doanh trực tuyến. Khó khăn lớn nhất là việc xác định chủ thể thực hiện hành vi vi phạm (công ty sở hữu sản phẩm, nhà phân phối; người sở hữu website; chủ tài khoản; cá nhân người thực hiện quảng cáo sản phẩm trong các video quảng cáo…)

Hiện nay, trên cả nước đang phát sinh hiện tượng "phù phép" dầu ăn dùng cho vật nuôi thành dầu ăn "tinh luyện", "cao cấp" để bán cho người ăn, gây phẫn nộ trong xã hội. Ảnh: Hoàng Hưng

Mặt khác, mạng xã hội có máy chủ đặt tại nước ngoài nên khó khăn trong việc yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm đối với các tài khoản vi phạm. Khi được mời lên làm việc về việc quảng cáo sản phẩm, các cá nhân, tổ chức đã tháo gỡ sản phẩm, chặn truy cập trang thông tin điện tử trước khi lên làm việc hoặc không hợp tác, không lên làm việc theo giấy mời. Chính những nguyên nhân này, càng làm cho cuộc chiến chống hàng giả vô cùng gian nan".

Bên cạnh đó, có không ít cán bộ thực thi pháp luật trong cuộc cũng than phiền: Chưa có đủ phương tiện, công cụ để lưu trữ chứng cứ trong việc thực hiện xử lý quảng cáo thực phẩm trên truyền hình, truyền thanh. ­

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước tại TP.HCM. Chủ doanh nghiệp này đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, do liên quan đến sản xuất dầu ăn giả. Ảnh: Hoàng Hưng

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi phải thực hiện đăng ký công bố, nhưng chưa có giải thích từ ngữ cho loại sản phẩm này. Đối với trường hợp các sản phẩm thực hiện đăng ký bản công bố, nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các quy định hiện hành chưa quy định cụ thể, còn nhà phân phối thì công bố theo tiêu chuẩn nhà sản xuất… Từ đây, cơ quan quản lý không có căn cứ để xem xét các chỉ tiêu an toàn theo tiêu chuẩn nhà sản xuất như thế nào là phù hợp. ­

Mặt khác, Nghị định số 109/2025/NĐ-CP ngày 20/5/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ. Từ ngày 1/6/2025, Thanh tra Sở không còn trong cơ cấu tổ chức thuộc Sở theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/ 2/2025. Do đó, việc kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn.