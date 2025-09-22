Giảng viên đại học Lê Thanh Tùng (bút danh Tùng Lê) hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, vừa ra mắt cuốn sách "Đời không trọn vẹn" do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

Đây là tác phẩm mới nhất nối tiếp hành trình sáng tác của anh, mang đến cho độc giả những câu chuyện dung dị nhưng đầy suy tư về con người, cuộc sống và khả năng chữa lành từ những đổ vỡ.

“Không ai trong chúng ta có một cuộc đời hoàn hảo. Chính trong những vết nứt và những khoảnh khắc yếu đuối, chúng ta mới tìm thấy sự đồng cảm và sức mạnh thật sự để bước tiếp. Hạnh phúc không ở cuối hành trình, mà hiện hữu ngay trên con đường chúng ta đang đi cùng những người thân thương”, Tùng Lê viết.

“Đời không trọn vẹn” là tuyển tập 9 truyện ngắn, dài 140 trang, hướng đến độc giả trưởng thành.

Mỗi câu chuyện là một đời sống riêng với nhân vật và số phận độc lập, nhưng cùng có điểm chung là khát khao hòa mình vào lẽ tự nhiên, tìm kiếm sự trọn vẹn trong cuộc sống. Thế nhưng, thực tại của họ lại dang dở, thậm chí tan vỡ.

Các nhân vật buộc phải đối diện và học cách kết nối với chính số phận của mình, từ đó đánh thức sự bình yên và hạnh phúc vốn luôn hiện hữu ngay trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người.

Giảng viên Lê Thanh Tùng (Tùng Lê)

Với vai trò giảng viên, công việc giảng dạy mang đến cho Tùng Lê cơ hội lắng nghe, thấu hiểu những áp lực và ước mơ của nhiều thế hệ trẻ. Anh chia sẻ rằng chính công việc này đã giúp mình sống thực tế, gần gũi hơn với những câu chuyện đời thường, từ đó cô đọng thành từng trang viết đầy cảm xúc.

“Giảng dạy giúp tôi hiểu hơn về đời sống và con người, còn văn chương là nơi tôi gửi gắm những chiêm nghiệm đó vào con chữ", anh nói.

Điểm đặc biệt của cuốn sách nằm ở giọng văn tản văn, cảm xúc và cách kể chuyện giàu hình ảnh.

Những câu chuyện được viết bằng các đoạn văn ngắn, mỗi mảnh ghép tưởng chừng vụn vỡ nhưng khi ghép lại sẽ trở thành một bức tranh trọn vẹn về hành trình đi tìm sự bình an.

Tùng Lê hình dung văn chương của mình như một “bộ phim chiếu bằng chữ”, nơi âm thanh, màu sắc và nội tâm nhân vật cùng hiện diện, để độc giả tự vẽ nên hình ảnh và cảm xúc của riêng mình.

Hiện “Đời không trọn vẹn” đã có mặt tại hệ thống nhà sách Kim Đồng, Fahasa, cũng như các nền tảng mua sách trực tuyến. Đây là một cuốn sách dành cho những ai đang tìm kiếm sự đồng cảm và mong muốn bước qua những ngày chông chênh để tìm lại sự bình yên.

Với “Đời không trọn vẹn”, Tùng Lê mong muốn gửi đến người đọc những cảm xúc tinh tế, chân thành và sâu sắc trong từng con chữ.

Cuốn sách giống như một người bạn đồng hành, lắng nghe và nâng đỡ độc giả, giúp họ nhận ra rằng hạnh phúc không phải là đích đến xa vời mà luôn hiện hữu trong từng khoảnh khắc ta sống cùng những người thân thương.



Tùng Lê tên đầy đủ là Lê Thanh Tùng, sinh năm 1989 tại Bạc Liêu, hiện là giảng viên và biên kịch sống và làm việc tại TP.HCM. Anh đến với viết lách khá tình cờ, bắt nguồn từ niềm yêu thích sáng tạo và khám phá thế giới nội tâm. Trong một buổi chiều mưa khi đi dạo cùng vợ, nhìn thấy những đứa trẻ với số phận khác nhau, anh nảy ra ý tưởng viết về khát vọng trở thành “người được chọn” – người hùng trong mắt gia đình và người thân. Ý tưởng ấy đã trở thành tác phẩm đầu tay “Xứ thần tiên và những đứa trẻ được chọn” (NXB Kim Đồng).

Sau đó, anh tiếp tục ra mắt “Chúng ta cách nhau một bước chân” (NXB Lao Động, phát hành trên nền tảng Waka), cuốn sách giàu cảm xúc về tình yêu, nỗi đau và sự mất mát.

Và mới đây nhất, “Đời không trọn vẹn” được ra đời từ những ngày anh suy ngẫm về sự bất toàn, về cách con người đứng lên từ tan vỡ để tìm lại sự bình yên bên trong chính mình.