Cuốn sách chữa lành từ giảng viên đại học dành cho người trẻ: Tìm bình yên giữa những bất toàn

Thứ hai, ngày 22/09/2025 19:18 GMT+7
“Đời không trọn vẹn” của giảng viên đại học Tùng Lê không chỉ dành cho những ai yêu thích văn chương chữa lành mà còn là nguồn cảm hứng để mỗi người tự tìm thấy sức mạnh và sự an yên bên trong chính mình.
Giảng viên đại học Lê Thanh Tùng (bút danh Tùng Lê) hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, vừa ra mắt cuốn sách "Đời không trọn vẹn" do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

Đây là tác phẩm mới nhất nối tiếp hành trình sáng tác của anh, mang đến cho độc giả những câu chuyện dung dị nhưng đầy suy tư về con người, cuộc sống và khả năng chữa lành từ những đổ vỡ.

“Không ai trong chúng ta có một cuộc đời hoàn hảo. Chính trong những vết nứt và những khoảnh khắc yếu đuối, chúng ta mới tìm thấy sự đồng cảm và sức mạnh thật sự để bước tiếp. Hạnh phúc không ở cuối hành trình, mà hiện hữu ngay trên con đường chúng ta đang đi cùng những người thân thương”, Tùng Lê viết.

“Đời không trọn vẹn” là tuyển tập 9 truyện ngắn, dài 140 trang, hướng đến độc giả trưởng thành.

Mỗi câu chuyện là một đời sống riêng với nhân vật và số phận độc lập, nhưng cùng có điểm chung là khát khao hòa mình vào lẽ tự nhiên, tìm kiếm sự trọn vẹn trong cuộc sống. Thế nhưng, thực tại của họ lại dang dở, thậm chí tan vỡ.

Các nhân vật buộc phải đối diện và học cách kết nối với chính số phận của mình, từ đó đánh thức sự bình yên và hạnh phúc vốn luôn hiện hữu ngay trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người.

Giảng viên Lê Thanh Tùng (Tùng Lê)

Với vai trò giảng viên, công việc giảng dạy mang đến cho Tùng Lê cơ hội lắng nghe, thấu hiểu những áp lực và ước mơ của nhiều thế hệ trẻ. Anh chia sẻ rằng chính công việc này đã giúp mình sống thực tế, gần gũi hơn với những câu chuyện đời thường, từ đó cô đọng thành từng trang viết đầy cảm xúc.

“Giảng dạy giúp tôi hiểu hơn về đời sống và con người, còn văn chương là nơi tôi gửi gắm những chiêm nghiệm đó vào con chữ", anh nói.

Điểm đặc biệt của cuốn sách nằm ở giọng văn tản văn, cảm xúc và cách kể chuyện giàu hình ảnh.

Những câu chuyện được viết bằng các đoạn văn ngắn, mỗi mảnh ghép tưởng chừng vụn vỡ nhưng khi ghép lại sẽ trở thành một bức tranh trọn vẹn về hành trình đi tìm sự bình an.

Tùng Lê hình dung văn chương của mình như một “bộ phim chiếu bằng chữ”, nơi âm thanh, màu sắc và nội tâm nhân vật cùng hiện diện, để độc giả tự vẽ nên hình ảnh và cảm xúc của riêng mình.

Hiện “Đời không trọn vẹn” đã có mặt tại hệ thống nhà sách Kim Đồng, Fahasa, cũng như các nền tảng mua sách trực tuyến. Đây là một cuốn sách dành cho những ai đang tìm kiếm sự đồng cảm và mong muốn bước qua những ngày chông chênh để tìm lại sự bình yên.

Với “Đời không trọn vẹn”, Tùng Lê mong muốn gửi đến người đọc những cảm xúc tinh tế, chân thành và sâu sắc trong từng con chữ.

Cuốn sách giống như một người bạn đồng hành, lắng nghe và nâng đỡ độc giả, giúp họ nhận ra rằng hạnh phúc không phải là đích đến xa vời mà luôn hiện hữu trong từng khoảnh khắc ta sống cùng những người thân thương.

Tùng Lê tên đầy đủ là Lê Thanh Tùng, sinh năm 1989 tại Bạc Liêu, hiện là giảng viên và biên kịch sống và làm việc tại TP.HCM. Anh đến với viết lách khá tình cờ, bắt nguồn từ niềm yêu thích sáng tạo và khám phá thế giới nội tâm. Trong một buổi chiều mưa khi đi dạo cùng vợ, nhìn thấy những đứa trẻ với số phận khác nhau, anh nảy ra ý tưởng viết về khát vọng trở thành “người được chọn” – người hùng trong mắt gia đình và người thân. Ý tưởng ấy đã trở thành tác phẩm đầu tay “Xứ thần tiên và những đứa trẻ được chọn” (NXB Kim Đồng).
Sau đó, anh tiếp tục ra mắt “Chúng ta cách nhau một bước chân” (NXB Lao Động, phát hành trên nền tảng Waka), cuốn sách giàu cảm xúc về tình yêu, nỗi đau và sự mất mát.
Và mới đây nhất, “Đời không trọn vẹn” được ra đời từ những ngày anh suy ngẫm về sự bất toàn, về cách con người đứng lên từ tan vỡ để tìm lại sự bình yên bên trong chính mình.

Nam học sinh lớp 9 đi câu cá trượt chân xuống kênh Xáng, xã Hóc Môn: Đã tìm thấy thi thể

Sau gần hai ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam học sinh lớp 9, khi đi câu cá bị trượt chân xuống kênh Xáng, xã Hóc Môn, TP.HCM.

Mòn mỏi ngóng con bên bờ sông dưới chân cầu Xáng: Mẹ khóc ngất, em gái cầu mong phép màu

Chuyển động Sài Gòn
Mòn mỏi ngóng con bên bờ sông dưới chân cầu Xáng: Mẹ khóc ngất, em gái cầu mong phép màu

Hai anh em ruột tử vong, nghi bị điện giật khi chích cá ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
Hai anh em ruột tử vong, nghi bị điện giật khi chích cá ở TP.HCM

Người đàn ông tử vong sau vụ va chạm với xe tải giữa đêm khuya ở phường Tây Thạnh
15

Chuyển động Sài Gòn
Người đàn ông tử vong sau vụ va chạm với xe tải giữa đêm khuya ở phường Tây Thạnh

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy chợ Xuân Thới Sơn, nhiều tiểu thương trắng tay trong đêm

Chuyển động Sài Gòn
Hiện trường tan hoang sau vụ cháy chợ Xuân Thới Sơn, nhiều tiểu thương trắng tay trong đêm

Bắt tạm giam 2 trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên
Pháp luật

Bắt tạm giam 2 trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 trưởng khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Công an xác minh clip cụ ông bị chặn đường, nghi bị lấy mất ví ở Hà Nội
Pháp luật

Công an xác minh clip cụ ông bị chặn đường, nghi bị lấy mất ví ở Hà Nội

Pháp luật

Công an phường Tây Hồ, Hà Nội, đang xác minh vụ việc cụ ông bị một người đàn ông chặn đường, nghi lấy mất ví, sau khi clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Xem trực tiếp Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 trên kênh nào?

Thể thao

Cuộc đua giành Quả bóng vàng 2025 đang nóng hơn bao giờ hết bởi nó sẽ tìm thấy chủ nhân vào lúc 1h ngày 23/9 (giờ Hà Nội). Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 trên kênh nào?

Công an TP.HCM mời nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… làm việc
Văn hóa - Giải trí

Công an TP.HCM mời nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… làm việc

Văn hóa - Giải trí

Phòng An ninh mạng TP.HCM (Công an TP.HCM) mời nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng của Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… tới làm việc, sau khi nhóm này ra mắt MV mà dư luận nghi ngờ chứa hình ảnh quảng cáo cho trang web cá độ.

Một làng ở Thanh Hóa tên như tên làng cổ, có đền thờ Trần Hưng Đạo là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia
Nhà nông

Một làng ở Thanh Hóa tên như tên làng cổ, có đền thờ Trần Hưng Đạo là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia

Nhà nông

Xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (địa bàn huyện Hà Trung trước đây) hiện còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể có giá trị, trong đó có đền thờ Trần Hưng Đạo tọa lạc tại làng Thổ Khối.

Có gì trong hồ sơ của ứng viên PGS trẻ nhất Việt Nam 2025, thế hệ 9X, sau 1 năm có thêm 20 bài báo khoa học?
Xã hội

Có gì trong hồ sơ của ứng viên PGS trẻ nhất Việt Nam 2025, thế hệ 9X, sau 1 năm có thêm 20 bài báo khoa học?

Xã hội

Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc là 1 trong 2 ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất trong đợt xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2025. Ít ai biết, Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc từng là ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2024.

Chuyển đổi số trong nhiều khâu quan trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ
Tin tức

Chuyển đổi số trong nhiều khâu quan trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ

Tin tức

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ sắp diễn ra sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nhiều khâu quan trọng: quản lý và phát hành tài liệu điện tử, đăng ký và điểm danh đại biểu, điều hành một số phiên làm việc,...

Trồng thứ cây chăm nhàn, 'đếm tiền bền vững', ông Tý ở Tây Ninh lần thứ 2 được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Trồng thứ cây chăm nhàn, "đếm tiền bền vững", ông Tý ở Tây Ninh lần thứ 2 được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Với cách chọn cây trồng kiểu "nồi đồng cối đá mà đếm tiền bền vững" như trồng mía đường, cao su, cây mì (cây sắn), trồng tre lấy măng, ông Tạ Văn Minh (Tý mía) đến từ tỉnh Tây Ninh lần thứ 2 được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc. Trước đó, lần đầu tiên ông được bình chọn nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" là năm 2018.

Đây là loại cây trồng thành công ở Cần Thơ, chỉ thấy lá là lá, nhưng hễ ra quả đặc sản là có bao nhiêu cũng bán hết veo
Nhà nông

Đây là loại cây trồng thành công ở Cần Thơ, chỉ thấy lá là lá, nhưng hễ ra quả đặc sản là có bao nhiêu cũng bán hết veo

Nhà nông

Với mô hình trồng măng cụt-loại cây cho quả đặc sản, nhờ cần cù lao động, ông Lê Thanh Sơn ở ấp Xáng Mới A, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ (trước sáp nhập Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng thì xã Thanh Xuân thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đã vượt qua khó khăn, trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Đưa kỹ năng chế tác đàn Chapi của người Raglai vào phục vụ khách du lịch ở Khánh Hòa
Nhà nông

Đưa kỹ năng chế tác đàn Chapi của người Raglai vào phục vụ khách du lịch ở Khánh Hòa

Nhà nông

Cây đàn Chapi của người Raglai là nguồn cảm hứng cho nhạc sỹ Trần Tiến sáng tác bài “Giấc mơ Chapi”nổi tiếng mấy chục năm qua, vừa được địa phương đề nghị cho mở các khóa hướng dẫn, chế tác lại nhạc cụ đàn Chapi và khèn bầu để phục vụ du khách đến tham quan các điểm du lịch cộng đồng ở núi rừng Bác Ái, tỉnh Khánh Hoà( Ninh Thuận cũ).

Tin bão mới nhất: Hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, 8.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó siêu bão RAGASA
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, 8.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó siêu bão RAGASA

Nhà nông

Chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai cuộc họp ứng phó với siêu bão RAGASA. Dự báo tối nay (22/9), siêu bão RAGASA sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9.

Vinhomes nhận hơn 30 ha đất lúa chuyển đổi tại Hải Phòng
Nhà đất

Vinhomes nhận hơn 30 ha đất lúa chuyển đổi tại Hải Phòng

Nhà đất

Hải Phòng bàn giao hơn 30 ha đất lúa tại xã Kiến Hưng cho Vinhomes Hải Phòng triển khai khu công nghiệp Tân Trào giai đoạn 1, dự kiến khởi công ngay tháng 10/2025.

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025: Nỗ lực đổi mới, tăng tính hấp dẫn
Thể thao

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025: Nỗ lực đổi mới, tăng tính hấp dẫn

Thể thao

Ngày 22/9, tại khách sạn Sheraton Hanoi West (Hà Nội), Ban tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 đã tổ chức họp báo thông tin về Cuộc thi chung kết giải.

'Cánh tay phải' của Hai Bà Trưng trong các cuộc công thành là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

"Cánh tay phải" của Hai Bà Trưng trong các cuộc công thành là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (năm 40-43 sau Công nguyên) đánh bại ách đô hộ nhà Đông Hán, một trong những người sớm sát cánh với Hai Bà Trưng và luôn đảm trách việc tiên phong đánh giặc là Phùng Thị Chính. Bà được phong là Trưởng nội thị tướng quân, "cánh tay phải" của Hai Bà Trưng trong các cuộc chiến công thành, mà nổi tiếng nhất là đánh thành Luy Lâu và trận Lãng Bạc.

Tin nóng 22/9: Thủ môn 22 tuổi cao 1m92 của HAGL đánh bật Nguyễn Filip?
Thể thao

Tin nóng 22/9: Thủ môn 22 tuổi cao 1m92 của HAGL đánh bật Nguyễn Filip?

Thể thao

Thủ môn 22 tuổi cao 1m92 của HAGL đánh bật Nguyễn Filip? HLV Getafe tố sao Barcelona thiếu tôn trọng; Đội dự tuyển U18 Việt Nam nỗ lực nhưng thiếu may mắn trước Đại học Kanto; Arsenal sẵn sàng trả lương kỷ lục để giữ chân Saliba; Vợ chưa cưới của Cristiano Ronaldo đón tin vui kép.

Ukraine ồ ạt giáng đòn sấm sét san phẳng kho đạn khổng lồ, kho UAV 19.000 chiếc, bắn nát S-400 của Nga
Thế giới

Ukraine ồ ạt giáng đòn sấm sét san phẳng kho đạn khổng lồ, kho UAV 19.000 chiếc, bắn nát S-400 của Nga

Thế giới

Các lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt đòn tập kích vào lãnh thổ Nga và vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát, phá hủy kho dự trữ đạn dược, trung tâm phân phối máy bay không người lái và cả một hệ thống phòng không S-400, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo ngày 22/9.

Yêu cầu quy định chống tài trợ khủng bố, vũ khí huỷ diệt hàng loạt tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM và Đà Nẵng
Kinh tế

Yêu cầu quy định chống tài trợ khủng bố, vũ khí huỷ diệt hàng loạt tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM và Đà Nẵng

Kinh tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình yêu cầu đẩy nhanh xây dựng 8 Nghị định hướng dẫn xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và TP. Đà Nẵng, trong đó có quy định về chống tài trợ cho khủng bố, vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Chủ tịch Quốc hội: Cần đánh giá kết quả kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Cần đánh giá kết quả kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các báo cáo nên bổ sung đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

27 cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại V.League và Hạng Nhất, gồm những ai?
Thể thao

27 cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại V.League và Hạng Nhất, gồm những ai?

Thể thao

Theo danh sách các đội đã đăng ký gửi lên VPF, có tổng cộng 21 cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại V.League 2025/2026. Con số này ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 là 6 gương mặt.

Bàn tiệc trà trung thu “đẹp như tranh, không nỡ ăn” của cô giáo dạy Toán
Xã hội

Bàn tiệc trà trung thu “đẹp như tranh, không nỡ ăn” của cô giáo dạy Toán

Xã hội

Mặc dù còn nửa tháng nữa mới tới trung thu, nhưng bàn tiệc trà cùng hoa tươi đậm chất thu được một cô giáo dạy Toán bày biện và trang trí khéo léo, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ… đã khiến hội chị em xuýt xoa, mê mẩn.

Tin bão mới nhất: Đêm nay, 22/9, siêu bão RAGASA sẽ vào biển Đông, thành bão số 9, vẫn giữ nguyên cấp 17
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Đêm nay, 22/9, siêu bão RAGASA sẽ vào biển Đông, thành bão số 9, vẫn giữ nguyên cấp 17

Nhà nông

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo, đêm nay, 22/9, siêu bão RAGASA sẽ vào biển Đông, thành cơn bão số 9.

Chủ tịch nước Lương Cường đến New York tham dự tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 80
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường đến New York tham dự tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 80

Thế giới

Sáng 22/9 theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế J.F Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Nghi phạm bắn 2 mẹ con vợ hờ rồi nổ súng tự sát ở Tây Ninh
Pháp luật

Nghi phạm bắn 2 mẹ con vợ hờ rồi nổ súng tự sát ở Tây Ninh

Pháp luật

Đậu Tuấn Anh ( 53 tuổi, ngụ Đồng Nai) bắn 2 mẹ con vợ hờ bị thương, gây án xong nghi phạm nổ súng tự sát tử vong tại chỗ.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Cần xác định nhiệm vụ đột phá cho mô hình Đảng bộ mới
Tin tức

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Cần xác định nhiệm vụ đột phá cho mô hình Đảng bộ mới

Tin tức

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là mô hình hoàn toàn mới, do đó không thể tăng cường cái cũ mà phải đổi mới để xây dựng phương thức lãnh đạo phù hợp, hiệu quả, đúng với tinh thần "tư duy mới, kết quả mới, việc làm mới".

Học sinh nuôi búp bê Kumanthong để cầu may: Chính quyền cảnh báo hệ luỵ xấu, nguy hiểm
Xã hội

Học sinh nuôi búp bê Kumanthong để cầu may: Chính quyền cảnh báo hệ luỵ xấu, nguy hiểm

Xã hội

Chiều 22/9, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã yêu cầu các đơn vị tuyên truyền cho các em học sinh trên địa bàn không nuôi búp bê Kumanthong để cầu may, bởi đó là mê tín dị đoan…

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
Kinh tế

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Kinh tế

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Đức Ấn đối với các đơn vị, ban ngành địa phương trong cuộc họp vào ngày hôm nay.

Vingroup đỏ lửa kéo VN-Index giảm mạnh, cổ phiếu bất động sản midcap ngược dòng
Nhà đất

Vingroup đỏ lửa kéo VN-Index giảm mạnh, cổ phiếu bất động sản midcap ngược dòng

Nhà đất

Phiên 22/9, VN-Index mất hơn 24 điểm do áp lực bán từ nhóm Vingroup, đánh dấu chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp. Trái lại, nhiều cổ phiếu bất động sản midcap vẫn giữ được đà tăng giá.

Một công nhân tử vong ở công trường xây dựng dự án Metro số 2
Chuyển động Sài Gòn

Một công nhân tử vong ở công trường xây dựng dự án Metro số 2

Chuyển động Sài Gòn

Một công nhân bị xe cuốc va vào đầu và tử vong tại chỗ khi đang làm việc ở dự án Metro số 2.

Hơn 9.000 nông dân thế hệ mới được TP.HCM đào tạo
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 9.000 nông dân thế hệ mới được TP.HCM đào tạo

Chuyển động Sài Gòn

Giai đoạn 2023-2025, TP.HCM đặt mục tiêu đào tạo 9.336 nông dân thế hệ mới nhằm “Phát triển quản lý chuỗi cung ứng nông sản theo ứng dụng blockchain từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyên, chế biến và tiêu thụ sản phẩm”.

Xã Nam Hoà (tỉnh Thái Nguyên): Nâng cao nhận thức pháp luật, gắn sản xuất an toàn với xây dựng nông thôn mới
Media

Xã Nam Hoà (tỉnh Thái Nguyên): Nâng cao nhận thức pháp luật, gắn sản xuất an toàn với xây dựng nông thôn mới

Media

Sau sáp nhập, xã Nam Hoà (Thái Nguyên) đã có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong nâng cao nhận thức pháp luật, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Từ những lớp tập huấn thiết thực, bà con đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, xây dựng nếp sống văn minh và sản xuất nông sản an toàn.

