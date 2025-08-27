Một cây cảnh biến nhà bạn thành rừng rậm, mãi mãi xanh tươi, xua tan mệt mỏi, chữa lành nỗi đau

Nếu bạn đã chán cây cảnh quen thuộc như kim ngân, kim tiền, hạnh phúc thì có thể lựa chọn cây cảnh xanh tươi như rừng rậm này: Mãi mãi xanh tươi (Cojoba arborea).

Cây cảnh này có hình dáng cao và độc đáo, thân cây thon và cao, cành lá phát triển tốt, rậm rạp và xòe ra, tán lá đầy đặn và nhỏ gọn, cành mảnh và mềm, lá xanh tươi, bề mặt nhẵn và hình dáng lá đẹp, với lá kép lông chim nhẹ và nhanh nhẹn như lông vũ.

Cây cảnh này có hình dáng cao và độc đáo. Ảnh minh họa Toutiao

Lá kép lông chim nhỏ và rậm rạp, xòe ra vào ban ngày và lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, trông rất đẹp.

Ban đêm hoặc khi thiếu ánh sáng, lá cây cảnh sẽ tự động rủ xuống và khép lại, nên được gọi là "cây ngủ" hay "cây thở" với một nhịp sinh học đều đặn và khỏe mạnh.

Từ hè sang thu, cây cảnh sẽ nở những bông hoa nhỏ màu trắng, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Dù trồng riêng lẻ hay kết hợp với các loại cây xanh khác, cây đều có thể tạo nên bầu không khí trong lành, tự nhiên và mang lại hiệu quả chữa bệnh cao.

Cây cảnh này có tên khoa học là Cojoba arborea. Ảnh minh họa Toutiao

Cây không chỉ xanh tươi quanh năm mà còn rất phù hợp với phong cách tối giản hiện đại. Sự sinh trưởng mạnh mẽ của cây tạo nên một khung cảnh ấn tượng, và khi được trồng trong nhà, nó tạo ra bầu không khí "rừng nhỏ", cung cấp nguồn oxy dồi dào.

Đặc điểm của cây cảnh mãi mãi xanh tươi

Cây cảnh này có tên khoa học là Cojoba arborea, còn được biết đến với các tên gọi tiếng Anh khác như wild tamarind (me dại), royal mahogany (gỗ gụ hoàng gia), everfresh tree (cây mãi mãi xanh tươi)...

Cây cảnh này là một loài cây thuộc họ đậu, có thân hình uy nghi, cho bóng mát rộng rãi và quả rủ xuống đặc trưng, ​​rất thích hợp làm cảnh.

Cây cảnh này vốn là cây đường phố. Ảnh minh họa sitiodamata

Có nguồn gốc từ Trung Mỹ, vùng Caribe, Mexico, Bolivia và Ecuador, loại cây này thường không được tìm thấy trong các khu rừng rậm rạp mà thường mọc ở các khu vực trống trải hoặc vùng chuyển tiếp.

Tán cây rộng và thoáng, thân cây đơn hoặc phân nhánh, thường xoắn, đường kính khoảng 50 cm và thường cao từ 6 đến 9 mét, nhưng có thể cao tới 35 mét.

Lá mọc so le , kép lông chim kép , nhẵn, có lá chét hình elip. Ban đầu lá có màu đỏ tía và khi trưởng thành sẽ chuyển sang màu xanh lục bóng vừa phải.

Quả của cây cảnh có hình dạng độc đáo. Ảnh minh họa sitiodamata

Cụm hoa mọc vào mùa xuân, có dạng chùm hoa, hình cầu, lưỡng tính, với nhị dài màu trắng, trông giống như những quả bông nhỏ.

Quả tiếp theo là những quả cong và nứt , màu đỏ tươi, dài khoảng 15 cm, chứa từ 4 đến 8 hạt hình elip màu đen.

Me dại là một loại cây được ưa chuộng ở những không gian rộng lớn như công viên, quảng trường công cộng và các khu vườn dân cư rộng lớn.

Nó mang lại bóng mát mát mẻ vào mùa hè nhờ tán lá rộng và rậm rạp. Vài năm gần đây, mãi mãi xanh tươi trở thành cây cảnh trong nhà ưa thích.

Từ hè sang thu, cây cảnh sẽ nở những bông hoa nhỏ màu trắng hoặc vàng nhạt

Ưu điểm của cây cảnh mãi mãi xanh tươi khi được trồng trong nhà

1. Cây có hình dáng đẹp, đẹp mắt và đẹp lòng người

Khi bạn trồng mãi mai xanh tươi trong nhà, ban ngày, lá cây cảnh này xòe rộng, làn gió nhẹ thổi qua, dáng vẻ đung đưa cùng sắc xanh tươi mát trải dài tạo nên một khung cảnh độc đáo, đẹp mắt, thư thái, khiến tâm hồn sảng khoái. Nói là siêu thoát cũng không ngoa.

Nếu bạn đặt cây cảnh này ở gần bệ cửa sổ phía Nam trong phòng khách, trông giống như có một thác nước xanh, khiến cả ngôi nhà tràn ngập sức sống. Sống trong môi trường như vậy mỗi ngày sẽ khiến con người cảm thấy dễ chịu.

Khi ánh sáng mặt trời tràn vào, toàn bộ phòng khách chuyển sang màu xanh lá cây, một màu xanh tươi sáng, rực rỡ khiến mọi người có cảm giác như đang sống trong một khu rừng.

Đặt cây cảnh này ở gần bệ cửa sổ phía Nam trong phòng khách, trông giống như có một thác nước xanh. Ảnh minh họa Toutiao

Nó giống như một "Phù thủy xứ Oz" ngoài đời thực, một khung cảnh đẹp hơn cả chốn thần tiên!

Hơn nữa, nó còn có thể hấp thụ khí độc hại và giải phóng oxy tươi mát, giống như sống trong một quán bar oxy tự nhiên, lại giống như sống một cuộc sống đồng quê.

Làm sao mà không khiến người ta cảm thấy khỏe khoắn và sảng khoái được?

2. Rất thích hợp để nuôi trong nhà

Vì cây cảnh này không cần nhiều thông gió và ánh sáng mặt trời, ưa ấm và không chịu được lạnh nên rất thích hợp để trồng trong nhà.

Cây cảnh có thể biến nhà bạn thành rừng rậm. Ảnh minh họa

3. Ít sâu bệnh

Cây cảnh này hiếm khi bị bệnh và côn trùng gây hại. Thỉnh thoảng cây cảnh này có thể bị nhện đỏ hoặc rệp vảy, nhưng hầu hết đều rất hiếm.



Cách trồng và chăm sóc cây cảnh mãi mãi xanh tươi

Ban đầu là một cây cao lớn, cây có thể được trồng trong chậu 20cm, đủ để chứng minh sức sống bền bỉ của nó. Trên thực tế, cây có khả năng thích nghi cao với môi trường và sinh trưởng rất nhanh.

Chỉ mất hai hoặc ba năm để phát triển từ một cây con bằng que tăm thành một cây nhỏ. Cây cũng có khả năng kháng sâu bệnh và chi phí chăm sóc cực kỳ thấp, vì vậy ngay cả những người mới bắt đầu yêu hoa cũng có thể trồng được.

Đất phải thoáng khí. Ảnh minh họa Toutiao

Để cây cảnh này phát triển tốt hơn, bạn cần lưu ý:

1. Chậu hoa

Thông thường, các gia đình nên sử dụng chậu hình trụ dài có đường kính 20cm. Nếu không gian nhà đủ rộng, sau này có thể thay thế bằng chậu có đường kính 30-40cm. Cây cũng có thể phát triển thành cây cao 3m trong nhà, tạo cảm giác "rừng cây" ngay tại nhà.

2. Đất

Cây cảnh ưa đất tơi xốp, thoáng khí, thoát nước tốt, có độ pH axit, không nên dùng đất kiềm. Nên sử dụng đất dinh dưỡng và thêm một ít đất hạt (đất Akadama hoặc đá trân châu...). Bạn đừng nên tiếc tiền mua đất tốt để trồng cây cảnh này.

Quả đẹp. Ảnh minh họa Toutiao

3. Ánh sáng

Lưu ý rằng nhiều người nghĩ rằng cây cảnh ưa bóng râm, nhưng không phải vậy. Cây chỉ chịu bóng râm nhưng không ưa bóng râm.

Không đặt cây cảnh ở nơi hoàn toàn râm mát, không có ánh sáng. Có thể đặt cây ở mép ban công hoặc bệ cửa sổ, gần nơi có ánh sáng.

Vào mùa thu và mùa đông, bạn có thể di chuyển cây cảnh ra ngoài để đón nhiều nắng hơn, và vào mùa hè, chỉ cần che bóng râm cho cây.

Dễ dàng bảo trì. Ảnh minh họa Toutiao

4. Chăm sóc hàng ngày

Bình thường không cần làm gì nhiều, chỉ cần quan sát độ khô của đất trong chậu, tưới nước khi đất khô hoàn toàn. Tưới nước kỹ khi đất khô hoàn toàn.

Sau khi trồng lâu ngày, bạn sẽ thấy cây cảnh thực sự rất chịu hạn. Việc tưới nước sau khi đất khô lâu không phải là vấn đề lớn. Dần dần, cây sẽ trở thành "cây thả rông".

5. Bón phân

Để cây cảnh phát triển tốt hơn và lá xanh hơn, bạn có thể bón một số loại phân bón hoa thông thường vào mùa xuân và mùa thu, pha loãng với nước, tỷ lệ là 500:1, bón 3-4 lần/tháng, cây sẽ phát triển tốt hơn.

Không bệnh tật, không côn trùng. Ảnh minh họa Toutiao

6. Nhiệt độ

Cây cảnh ưa nhiệt độ từ 18-35°C và chịu được nhiệt độ cao. Mùa hè là thời kỳ sinh trưởng mạnh nhất của cây.

Ngay cả khi nhiệt độ gần 40°C, cây vẫn có thể sống sót qua mùa hè dễ dàng miễn là không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Nhược điểm là cây không chịu được lạnh. Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống dưới 10°C, cây có thể rụng lá. Cần chú ý giữ ấm.

Những người ở vùng khí hậu ôn đới nên chuyển cây vào trong nhà, tránh xa lò sưởi và đặt gần phòng tắm nắng.

Sợ lạnh, ở trong nhà vào mùa đông. Ảnh minh họa Toutiao

7. Cắt tỉa

Sau khi cây phát triển ổn định, bạn có thể cắt tỉa và tạo hình theo sở thích cá nhân. Nếu bạn thích cành rủ xuống, cành nổi, hay cành hình que kem hoặc hoa, bạn có thể tạo dáng. Cây cảnh phát triển nhanh và không cần cắt tỉa nhiều.

Đây là cây cảnh lâu năm, tươi đẹp, mãi mãi xanh tươi như tên gọi của nó. Nó sẽ biến ngôi nhà của bạn thành một khu rừng nhiệt đới tươi xanh, tràn đầy oxy.

Còn chần chừ gì mà không sắm cho mình 1 cây chứ!