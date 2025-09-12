“Tôi là người Việt Nam, tên tôi là Phạm Kiên Sơn”, ông Atkinson chia sẻ câu chuyện của chính mình – người sáng lập công ty tư vấn Grant Thornton Việt Nam có văn phòng tại TP.HCM, nơi ông sinh sống nhiều năm qua cùng vợ hiện nay của ông, một người Việt Nam và cũng là dân thành phố này.

Ông Kenneth Atkinson thường nói ông là người Việt Nam. Nguồn: BritCham

Doanh nhân lão luyện 77 tuổi với tên thân mật là Ken chính là người sáng lập công ty tư vấn Grant Thornton Việt Nam. Ông chia sẻ với báo Dân Việt: “Tới tháng 11 năm 2025, tôi sống tại Việt Nam tròn 36 năm”.

Người có tên tiếng Việt trên căn cước công dân là Phạm Kiên Sơn chính là thành viên sáng lập và là Chủ tịch nhiều nhiệm kỳ của BritCham Việt Nam (Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam). BritCham Việt Nam cũng đặt văn phòng chính tại TP.HCM, và những đóng góp của ông Ken đã góp phần không nhỏ vào việc củng cố mối quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Tối 11/9, BritCham và Business Executive Network (Tạp chí và mạng lưới dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao tại Việt Nam) phối hợp tổ chức sự kiện ra mắt cuốn hồi ký "Never Say No" (tạm dịch: Đừng bao giờ nói không) của ông Kenneth Atkinson OBE, một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp Anh - Việt.

Ông Kenneth Atkinson (bên trái) tại sự kiện ra mắt hồi ký "Never Say No" của ông ở TP.HCM đêm 11/9. Ảnh: BritCham

Tên đầy đủ của ông luôn đi kèm chữ OBE vì doanh nhân người Anh lão luyện đã được trao huân chương OBE. Với tên đầy đủ là “Order of the British Empire”, đây là tước hiệu do Hoàng gia Anh phong tặng cho những cá nhân có đóng góp về nghệ thuật, khoa học, thiện nguyện, phúc lợi xã hội và các dịch vụ công cộng khác.

Buổi tối ra mắt hồi ký "Never Say No" của ông Ken đã thu hút nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, đối tác và bạn bè thân hữu của ông; họ cùng nhìn lại hành trình hơn 50 năm của từ khi còn ở Saddleworth, một thành phố nhỏ tại Anh, đến khi lập nghiệp tại Việt Nam.

Hồi ký "Never Say No" là câu chuyện chân thực về quá trình của ông từ Saddleworth đến TP.HCM, với tựa đề được lấy cảm hứng từ một bài báo viết về chính ông. Nội dung sách không chỉ xoay quanh tinh thần khởi nghiệp, những thử thách và thành công, mà còn chạm đến các chủ đề lớn hơn như toàn cầu hóa, cuộc sống của người nước ngoài và cách một cá nhân có thể tạo ra ảnh hưởng tại quê hương thứ hai của mình: TP.HCM và Việt Nam.

Ông chia sẻ rằng cuốn hồi ký không chỉ là câu chuyện của riêng ông, mà còn là minh chứng cho việc dám chấp nhận thử thách, đón nhận văn hóa mới và sức mạnh của sự kết nối để thành công.

Buổi trò chuyện đã mang đến một góc nhìn sâu sắc về hành trình đáng nhớ của ông, từ một Câu chuyện của doanh nhân người Anh với tên người 100% Việt Nam cũng cho thấy ông cũng là một cầu nối văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh.

Trong buổi trò chuyện, ông nhấn mạnh đến việc người nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam cần phải hiểu biết và tôn trọng văn hóa Việt. Bởi vì những va chạm văn hóa hay “cú sốc” văn hóa sẽ là rào cản.

Ông Ken - Phạm Kiên Sơn cũng kể về đất nước và con người Việt Nam, về một Hà Nội quyến rũ với những góc phố cổ kính, các tòa nhà theo kiến trúc Pháp và một TP.HCM sôi động với tinh thần hướng về phát triển kinh doanh, hợp tác làm ăn.

Ông Kenneth Atkinson ký tên lên hồi ký “Never Say No” của ông cho độc giả vào đêm 11/9 tại TP.HCM. Ảnh: BritCham

Theo ông, món ăn Việt Nam mà ông thích nhất là phở. Vì lẽ đó, món cuối cùng trong đời, nếu ông có thể chọn chính là phở gà, ông cho biết tại sự kiện ra mắt hồi ký của mình. Ông cũng nói: “Tôi là người Việt Nam mà”.

Cái tên "Kiên Sơn" không chỉ tương đồng với họ Atkinson của ông mà còn mang ý nghĩa "ngọn núi vững chãi", ý như khắc hoạ chính hành trình mà ông đã đi qua, một hành trình trong đó ông đã chọn TP.HCM và Việt Nam làm quê hương thứ hai.

Theo những gì ông Ken - Phạm Kiên Sơn đã 77 tuổi chia sẻ, câu chuyện của bản thân ông là minh chứng sống rằng sự gắn kết không nằm ở nơi người ta sinh ra, mà ở nơi người ta chọn để cống hiến và thuộc về.