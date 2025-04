Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký làm giảng viên đại học: "Không hiểu tiêu chí tuyển chọn của trường Quản trị Kinh doanh thế nào?"

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký làm giảng viên đại học: "Phải xem xét kỹ"

Mới đây, theo quyết định số 506/QĐ-TTCB ngày 13/4/2025 của Trường Quản trị và Kinh doanh HSB (Đại học Quốc gia Hà Nội) do PGS.TS Hoàng Đình Phi - hiệu trưởng nhà trường ký tiếp nhận ông Nguyễn Xuân Ký (sinh năm 1972), về làm giảng viên khoa Quản trị của trường.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Quảng Ninh

Liên quan đến nội dung này, trong ngày 18/4, PV Báo Điện tử Dân Việt nhiều lần gọi điện liên lạc với PGS.TS Hoàng Đình Phi, hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, tuy nhiên ông Phi đã tắt máy không nghe và sau đó, điện thoại không liên lạc được.

Trước thông tin ông Ký làm giảng viên Khoa Quản trị, dư luận không khỏi bàn tán xôn xao. Đặc biệt, có nhiều ý kiến cho rằng, một cựu quan chức cấp cao, từng bị Bộ Chính trị kỷ luật vì những sai phạm nghiêm trọng, giờ lại làm giảng viên thì có phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức của một nhà giáo?



Sáng ngày 19/4, trao đổi với PV Dân Việt, bà Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khoá XIII cho rằng, ai cũng có thể mắc lỗi lầm, việc này có thể sửa và thời gian để sửa có thể ngắn, dài khác nhau, chủ quan hoặc khách quan.

“Đương nhiên, theo tôi người mắc khuyết điểm có thể sửa được. Thời gian sửa phụ thuộc quyết tâm của người đó và những điều kiện để khắc phục. Thậm chí, họ còn được trao trách nhiệm, trọng trách khác sau thời kỳ khắc phục mà được dân tín nhiệm, được Đảng tin”, bà An nói.

Tuy nhiên, theo bà An, trong trường hợp ở những nơi, đặc biệt trong ngành giáo dục đào tạo, hình ảnh người thầy gắn sự lan toả tư cách đạo đức, kiến thức. Chính vì vậy nên chăng để một thời gian nguôi đi, để ấn tượng xã hội không quá mạnh như trường hợp ông Nguyễn Xuân Ký khi mới bị Bộ Chính trị kỷ luật cách đây chưa đầy nửa năm.

“Về luật pháp trường hợp trên không vi phạm nhưng tôi không hiểu trong tiêu chí tuyển chọn giảng viên của trường Quản trị và Kinh doanh HSB (Đại học Quốc gia Hà Nội) thế nào? Người thầy không chỉ truyền thụ kiến thức cho học sinh, sinh viên mà hình ảnh đời thường của họ, quá khứ của họ cũng ảnh hưởng đến sự nhìn nhận của học trò. Không biết lãnh đạo trường có lưu tâm đến chuyện này không?”, bà An chia sẻ.



Trường hợp ông Nguyễn Xuân Ký phải xem xét kỹ, không nên nhận làm nhà giáo

Đánh giá về vấn đề này, sáng nay (19/4) trao đổi với PV Dân Việt, PGS. TS Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT cho rằng, phải xem xét cụ thể trường hợp của ông Nguyễn Xuân Ký: “Với trường hợp, nếu sai phạm liên quan đến tham ô, vi phạm đạo đức không nên nhận làm nhà giáo, phải xem xét kỹ", ông Nhĩ nhấn mạnh.

Trước đó, ông Nguyễn Túc – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ và nhấn mạnh, việc một lãnh đạo từng bị kỷ luật thì uy tín của người đó bị giảm sút nghiêm trọng.

Theo ông Túc, trường hợp đã bị Bộ Chính trị kỷ luật đến hình thức cảnh cáo thì bản thân cán bộ đó tự phải soi mình không thể để vì đồng tiền hay gì đó mà “làm bia” cho người khác chê bai, bàn bạc.

“Theo luật vị cán bộ ấy vẫn có thể làm giảng viên nhưng đối với việc làm thầy cho những sinh viên thì theo tôi không nên. Lý do, bởi khi còn sống Bác Hồ đã từng dặn dò: "Thầy phải ra thầy, trò phải ra trò". Tôi cũng từng là giảng viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, từ thế hệ chúng tôi thấy rõ và khuyên đồng chí ấy không nên lên bục giảng bởi mình không phải gương sáng để sinh viên noi theo, nhiều khi tác hại cho mình bởi nếu lên sinh viên lại xì xào, bàn tán.

Họ bàn tán vị cán bộ đó từng vướng khuyết điểm, bị kỷ luật như vậy cuối cùng lại lên giảng dạy cho mình. Như vậy tác dụng dạy dỗ, giáo dục người khác không có. Đối với luật pháp ông có quyền, nhưng đứng với tư cách làm thầy thì tôi khuyên đồng chí ấy không nên. Mình phải tự mình quyết định chứ không phải để "làm bia" cho mọi người xỉ vả”, ông Túc nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 15/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy:



Một là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để:



(1) Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện Gói thầu xây lắp số 13, Dự án Đường ven sông do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Công ty Thuận An) thực hiện;



(2) Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.



Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.



Hai là, ông Nguyễn Xuân Ký, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã:



(1) Vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;



(2) Vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.



Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Xuân Ký và đề nghị cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.





Trước đó, tại Kỳ họp thứ 49, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Nguyễn Xuân Ký và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 có trách nhiệm đối với những sai phạm trong tổ chức thực hiện một số gói thầu, dự án do Tập đoàn Thuận An thực hiện nên đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.