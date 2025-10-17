Cựu cán bộ địa chính lập "hợp đồng khống" chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Ngọc Doanh (SN 1987, thường trú tại xóm 2, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình).

Ông Trần Ngọc Doanh là cựu cán bộ địa chính bị điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Doanh. Ảnh: CANB

Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, với vai trò là Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (cũ), Trần Ngọc Doanh đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao để thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, đối tượng đã tự mình thiết lập "khống" một Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất số 189, tờ bản đồ số 06, diện tích 80m² tại xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi thiết lập hợp đồng khống, Trần Ngọc Doanh đã làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho thửa đất này. Tiếp đó, đối tượng mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vừa được cấp đi chuyển nhượng cho người khác để chiếm đoạt số tiền lớn.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền mà Trần Ngọc Doanh đã chiếm đoạt của người bị hại lên đến 2,65 tỷ đồng.

Hành vi này đã đủ căn cứ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vào ngày 16/10.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định nghiêm minh của pháp luật.