Cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng hầu tòa vì nhận hối lộ để giảm án

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 18/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng).

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày với Hội đồng xét xử gồm 3 người. Có 4 kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên sơ thẩm.

Nhiều cựu cán bộ tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng bị cáo buộc liên quan hối lộ, gồm cả cựu Phó chánh án.

Trong số 28 bị cáo, ông Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, rất nhiều cựu cán bộ thuộc TAND các tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc (cũ), Gia Lai, Thừa Thiên – Huế cùng VKSND tỉnh Đắk Lắk, thi hành án… cùng một số luật sư, chủ doanh nghiệp bị cáo buộc môi giới hối lộ hoặc đưa hối lộ.

Theo hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc cựu Phó chánh án Phạm Việt Cường nhận hối lộ tổng số tiền 770 triệu đồng trong 3 vụ việc.

Vụ thứ nhất, ông Cường nhận 400 triệu đồng để chấp nhận đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của bị can Nguyễn Thị Thu Hà đối với bản án dân sự phúc thẩm số 83/2002 của TAND TP Đà Nẵng và Quyết định kháng nghị giám đốc số 13 năm 2023.

Vụ thứ hai, ông Cường nhận 150 triệu đồng của bị can Nguyễn Thị Minh Phương để giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 01/2021 của Công ty K-Homes tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Vụ thứ ba, ông Cường nhận 220 triệu đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo Phạm Văn Dũng, Phạm Thành Chung theo bản án hình sự phúc thẩm số 337/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Ông Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng khi còn công tác. Ảnh Đ.X

Một bị cáo khác, Nguyễn Thị Nga, cựu Phó phòng Giám đốc kiểm tra thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ do tham gia 10 vụ môi giới, tổng số 6,8 tỷ đồng.

Kết quả điều tra thể hiện, bị can Nguyễn Thị Nga với chức vụ của mình nên quen biết nhiều người và đã lợi dụng các mối quan hệ để nhận tiền, làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ án.

Một trong các vụ việc xảy ra cuối năm 2023, đầu năm 2024, khi Công ty K-Homes đề nghị giám đốc thẩm 2 bản án kinh doanh thương mại số 01/2021 và số 08/2022 của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thị Nga nhận môi giới số tiền 2,9 tỷ của đương sự rồi liên hệ với luật sư Nguyễn Ngọc Anh để giúp xem xét giải quyết đơn của Công ty K-Homes. Tuy nhiên, vụ việc không thành, khi bà Nga đang trả lại tiền thì bị bắt quả tang.