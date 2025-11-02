Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM: Cao 1m68, vợ đẹp, con ngoan

Nhà nông

Không chỉ là nơi “hỏi – đáp”, Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói 2025” còn trở thành cầu nối để các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành được trực tiếp gặp gỡ, đối thoại và lắng nghe những tâm tư, tình cảm, chia sẻ của người nông dân về các vấn đề đã, đang và sẽ đặt ra trong thời gian tới. Qua diễn đàn, không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở càng làm cho người nông dân vững niềm tin vào các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.