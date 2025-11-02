Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM: Cao 1m68, vợ đẹp, con ngoan

Ước tính chi phí xử lý nước thải từ 28.000 – 35.000 đồng/m³, một doanh nghiệp chăn nuôi lớn đề xuất loạt kiến nghị
Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức thực hiện, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp BAF đã đề xuất loạt kiến nghị về quy chuẩn xử lý chất thải chăn nuôi gắn với kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp, bày tỏ mong muốn hỗ trợ đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chăn nuôi công nghệ cao.