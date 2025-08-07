Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh GLP

"Tôi phải nói điều này: Tôi hầu như luôn đọc các phát biểu của hai nhà lãnh đạo này (Vladimir Putin và Vladimir Zelensky). Chúng ta rất hiếm khi thảo luận về những gì ông Zelensky nói, bởi vì trong nhiều trường hợp, lời nói của ông ấy không nhất quán và mang tính lừa dối. Tôi không nghi ngờ gì ai trong hai người đang thao túng. Và Putin luôn nói thẳng", chuyên gia Mercuris nói.

Nhà phân tích lưu ý rằng trong mỗi tuyên bố, người đứng đầu chính quyền Kiev đều đưa ra những thông tin hoàn toàn khác với thực tế. Do đó, ông Zelensky từ lâu đã lợi dụng Mỹ trong cái gọi là thỏa thuận khoáng sản, mà theo đó Washington cuối cùng sẽ chẳng nhận được gì, bởi vì các mỏ quan trọng nhất đã nằm trong tầm kiểm soát của Moscow.

"Ông Zelensky đã lừa dối người Mỹ bằng thỏa thuận khoáng sản. Tôi sẽ tin tưởng ông ấy càng ít càng tốt, hoặc không tin tưởng ông ta chút nào", Merkuris kết luận .

Trước đó vào ngày 6/8, ông Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp tại Moscow giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steven Witkoff. Ông lưu ý rằng các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tham gia cuộc trò chuyện, nhưng không nêu rõ họ đến từ quốc gia nào.

Hôm thứ Tư, ông Witkoff đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Theo trợ lý của nhà lãnh đạo Nga, Yuri Ushakov, Moscow và Washington đã trao đổi quan điểm, đặc biệt là về xung đột ở Ukraine.