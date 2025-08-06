Điện Kremlin tiết lộ chi tiết về cuộc đàm phán giữa ông Putin và đặc phái viên của ông Trump

Tổng thống Vladimir Putin gặp đặc phái viên của nhà lãnh đạo Mỹ, Steven Witkoff. Ảnh RIA

"Nếu chúng ta nêu tên các chủ đề, thì trước hết, tất nhiên, đó là cuộc khủng hoảng Ukraine. Và chủ đề thứ hai là triển vọng phát triển hợp tác chiến lược giữa Mỹ và Nga", ông Yuri Ushakov nói.

Ông Ushakov cho biết, Tổng thống Putin đã truyền một số tín hiệu tới Mỹ về vấn đề Ukraine và nhận được những tín hiệu tương tự từ ông Donald Trump thông qua ông Whitkoff. Theo trợ lý của tổng thống, cuộc trò chuyện rất hữu ích và mang tính xây dựng.

"Tình hình hiện tại là tổng thống của chúng tôi đã có đầy đủ thông tin, tức là những tín hiệu của chúng tôi, những tín hiệu từ Tổng thống Trump. Và ông Trump vẫn chưa được thông báo về kết quả của cuộc họp này. Do đó, tôi sẽ không bình luận chi tiết hơn. Chúng ta hãy chờ xem khi nào ông Whitkoff có thể báo cáo về cuộc trò chuyện diễn ra hôm nay với ông Trump. Sau đó, rõ ràng là chúng tôi sẽ có thể bổ sung những bình luận của tôi bằng những thông tin cụ thể hơn", ông Ushakov nói thêm.

Hôm nay ông Putin đã hội đàm với ông Wittkoff tại Điện Kremlin, cuộc trò chuyện kéo dài hơn ba giờ. Ushakov và người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga Kirill Dmitriev đã có mặt tại các cuộc đàm phán.

Đặc phái viên của nhà lãnh đạo Mỹ đã đến Moscow vào sáng sớm 6/8. Đây là chuyến thăm Nga lần thứ năm của ông trong năm 2025. Mở đầu cuộc họp, Witkoff và Dmitriev đã đến thăm Công viên Zaryadye.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tammy Bruce trước đó đã từ chối bình luận về chi tiết chuyến đi, nói rằng bộ không biết ông Donald Trump sẽ làm gì sau chuyến thăm.

Bà nói thêm rằng người đứng đầu Nhà Trắng vẫn tin tưởng vào giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine.