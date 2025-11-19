Đà Nẵng: Hợp sức giữa lòng núi, chuyển viện thành công bệnh nhân mắc kẹt vì sạt lở

Ngày 19/11, Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My (TP Đà Nẵng) cho biết, đã phối hợp nhiều lực lượng vượt qua điểm sạt lở nguy hiểm để chuyển bệnh nhân lên tuyến trên trong sáng cùng ngày.

Theo đó, chiều tối 18/11, Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My tiếp nhận ba bệnh nhân cần chuyển tuyến. Tuy nhiên, do đêm tối và các tuyến đường vẫn bị chia cắt, đơn vị phải tập trung cấp cứu, chờ thông đường để chuyển viện.

Các xã miền núi tại Đà Nẵng đang sạt trượt nghiêm trọng tại nhiều vị trí. Ảnh: T.M

Đến khoảng 10 giờ sáng 19/11, ngay khi nhận tin tuyến Bắc Trà My – Trà Giác tạm thông, Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức vận chuyển người bệnh.

Lực lượng chức năng cùng người nhà dùng võng khiêng bệnh nhân băng qua khu vực nguy hiểm. Ảnh: T.M

Đoạn từ mỏ đá Trà Giác – nơi xảy ra sạt lở nghiêm trọng buộc lực lượng dân quân cùng người nhà phải dùng võng khiêng bệnh nhân băng qua khu vực nguy hiểm.

Bệnh nhân được đưa lên xe cứu thương an toàn. Ảnh: T.M

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm của các lực lượng, bệnh nhân đã được đưa sang phía đường an toàn, nơi xe cứu thương Bắc Trà My tiếp nhận và tiếp tục chuyển tuyến.

