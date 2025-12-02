Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng từ mâu thuẫn qua điện thoại

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng từ mâu thuẫn qua điện thoại

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa nhóm thiếu niên ở xã Chiên Đàn và xã Thạnh Bình. Từ những lời cãi vã qua điện thoại giữa Nguyễn Tấn Huy và Trần Thị Tú Linh (SN 2012), Nguyễn Hữu Vĩ (SN 2009) đã thách thức Huy, dẫn đến việc hai nhóm hẹn nhau “giải quyết”.

Sau đó, Phát gọi Triết “huy động lực lượng”, còn Huy, Uy và Phát lập nhóm Messenger để thách thức nhau và ấn định thời gian, địa điểm.



Từ các lời khiêu khích trên mạng xã hội, hai nhóm nhanh chóng tập hợp đông thanh thiếu niên. Nhóm của Vĩ chuẩn bị súng ná bắn bi sắt, rìu và dùng nhiều xe máy di chuyển đến xã Tiên Phước. Nhóm của Triết lôi kéo gần 15 đối tượng ở các thôn lân cận; một số còn vào chợ Chiên Đàn lấy dao kiếm, dao phớ, kiếm Nhật tự chế và nhặt hàng loạt két vỏ chai bia để làm hung khí.



Khoảng 1h sáng 29/6/2025, hai nhóm giáp mặt tại khu vực cầu Vôi, xã Tiên Phước. Tại đây, hai bên liên tục nẹt pô, la hét, ném chai bia và dùng ná bắn bi sắt vào nhau, gây náo loạn tuyến Quốc lộ 40B giữa đêm khuya.



Vụ hỗn chiến khiến 3 đối tượng bị thương gồm: Trần Văn Hậu, Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Quang Tùng. Sau khi ẩu đả, nhóm thanh thiếu niên nhanh chóng tẩu thoát, đưa người bị thương đi cấp cứu và cất giấu hung khí để che giấu hành vi phạm tội. Sự việc gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.



Hiện Văn phòng CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, giám định thương tích, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

12 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Hồ Duy Uy (SN 2009), Nguyễn Văn Phát (SN 2009), Nguyễn Tấn Huy (SN 2009), Huỳnh Văn Triết (SN 2008), Trần Văn Hậu (SN 2009), Nguyễn Quốc Dũng (SN 2006), Đoàn Duy Liêm (SN 2008), Phạm Quốc Gia (SN 2009), Phạm Lê Hoàng Long (SN 2009), Nguyễn Quang Tùng (SN 2011), Bùi Quốc Phúc (SN 2008) và Nguyễn Văn Nhật Bảo (SN 2009).



Ngoài ra, 2 đối tượng đang bị tạm giam trong vụ án khác được xác định có liên quan gồm: Nguyễn Thành An (SN 2007) và Nguyễn Ngọc Thiệu (SN 2006). Một đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú là Kiều Văn Nhân (SN 2008).