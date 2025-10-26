Đà Nẵng: Sạt lở giữa mưa lớn, phòng ngủ bị vùi lấp, cả nhà may mắn thoát chết

Ngày 26/10, UBND xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, làm hư hại nhà ở của người dân.

Theo đó, trong hai ngày 25 và 26/10, trên địa bàn xã Trà Đốc xuất hiện mưa lớn kéo dài, lượng mưa tăng nhanh do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với việc xả điều tiết từ hồ thủy điện Sông Tranh 2. Nhiều khu vực đã xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, tại nhà anh Hồ Văn Long, trú thôn 9, xã Trà Đốc, xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Sau nhiều giờ mưa lớn, khối đất đá từ taluy phía sau nhà bất ngờ đổ ập xuống, làm sập hoàn toàn phần phòng ngủ rộng khoảng 12m². Thời điểm này, các thành viên trong gia đình đang ở khu vực bếp nên may mắn thoát nạn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: K.Đ

Nhiều vật dụng sinh hoạt và số lúa mới thu hoạch bị vùi lấp, ngấm nước, hư hỏng nặng. Anh Long cho biết, đây là lần đầu tiên khu vực này xảy ra sạt lở quy mô lớn như vậy.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền xã Trà Đốc huy động lực lượng dân quân, công an xã và người dân địa phương có mặt tại hiện trường, hỗ trợ gia đình thu dọn, di chuyển tài sản và bố trí nơi ở tạm thời an toàn. Địa phương cũng đã yêu cầu các hộ dân sinh sống gần khu vực taluy, sườn dốc theo dõi chặt diễn biến mưa lớn, chủ động di dời khi có dấu hiệu sạt lở.

Tại thôn 3, xã Trà Đốc, một đoạn trên tuyến Đông Trường Sơn cũng bị sạt lở, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, tạm thời không cho người dân qua lại khu vực có nguy cơ cao.

Hiện chính quyền xã Trà Đốc tiếp tục theo dõi tình hình mưa lớn, phối hợp các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp ứng phó, phòng chống sạt lở, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.