Đà Nẵng: Truy tìm dấu vết đối tượng Wang Meng – mắt xích quan trọng trong vụ trộm 600 triệu đồng

Ngày21/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định truy tìm Wang Meng (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) để phục vụ điều tra vụ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng xảy ra tại phường Ngũ Hành Sơn vào ngày 16/8/2025.

Trước đó, khoảng 15h35 cùng ngày, chị Lê Thị Thùy Tr. (SN 2000, trú Đà Nẵng) cùng bạn trai là anh Li Peng (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) trình báo bị kẻ gian đột nhập nhà trên đường Lê Quang Đạo lấy trộm tiền mặt và trang sức.

Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định truy tìm Wang Meng để phục vụ điều tra vụ trộm tài sản trên địa bàn. Ảnh: CACC

Sau khi vào cuộc, chỉ trong 6 giờ, lực lượng trinh sát đã xác định 3 nghi phạm gồm Xia Feiyang (SN 2006), Zhang Haoran (SN 2008) và Wang Meng, đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Đến 21h cùng ngày, khi Zhang Haoran và Xia Feiyang đang làm thủ tục xuất cảnh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng theo chỉ đạo của Wang Meng, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ, thu hồi toàn bộ tang vật. Riêng Wang Meng nhanh chóng bỏ trốn nên bị ra quyết định truy tìm.

Hai đối tượng bị bắt tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Công an Đà Nẵng kêu gọi các cơ quan, đơn vị phối hợp, nếu phát hiện đối tượng Wang Meng, đề nghị báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự tại số 492 Lê Văn Hiến, TP Đà Nẵng hoặc cơ quan công an gần nhất.