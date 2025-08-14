Đại công viên ven sông và loạt tiện ích ấn tượng nâng tầm đô thị Nam Hòa Xuân

Từ khi chuyển về Nam Hòa Xuân, công viên ven sông đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của chị Hà và nhóm bạn hàng xóm. Mỗi sáng sớm, làn gió mát mang hương cỏ cây len qua từng bước chạy; chiều muộn, ánh hoàng hôn phủ vàng mặt nước, khiến buổi tập thể dục cũng hóa thành những giờ phút thư thái, đầy tiếng cười.

"Giữa lòng đô thị nhộn nhịp của Đà Nẵng, có một khoảng không gian công cộng rộng lớn, đây là “món quà” vô giá với cư dân nơi đây. Công viên được quy hoạch hiện đại, đường sá khang trang, sạch đẹp, cảnh quan cây xanh luôn được chăm sóc kỹ lưỡng. Nó khiến cuộc sống ở đây đáng giá hơn rất nhiều” - chị Hà chia sẻ.

Ở khu vực Đông Nam Đà Nẵng, đây là công viên ven sông quy mô lớn duy nhất hiện nay, diện tích lên tới 50ha, phát huy tối đa lợi thế cảnh quan với mặt nước rộng lớn, thơ mộng của sông Cổ Cò phía trước và tầm nhìn hướng thẳng về danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Đặc biệt, công viên tọa lạc ngay trung tâm khu đô thị Nam Hòa Xuân, trên trục đường huyết mạch kết nối trung tâm Đà Nẵng với hai di sản thế giới: phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Không gian xanh này được quy hoạch bài bản với chuỗi tiện ích đa dạng: quảng trường trung tâm rộng lớn - điểm dừng chân lý tưởng cho các hoạt động cộng đồng; sân bóng, sân tennis phục vụ nhu cầu thể thao; cùng nhiều hạng mục vui chơi, thư giãn đáp ứng cho mọi lứa tuổi.

Ngoài đại công viên ven sông, hạ tầng khu vực Đông Nam Đà Nẵng từ lâu đã hình thành nền tảng phát triển đồng bộ, các tiện ích xã hội ở đây không hề kém cạnh khu vực lõi trung tâm với những công trình trọng điểm như sân vận động Hòa Xuân, trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng, cùng nhiều dự án thương mại – dịch vụ đang được triển khai. Sự hoàn thiện hạ tầng này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn thúc đẩy giá trị bất động sản, đặc biệt là phân khúc đất nền.

Sau giai đoạn 'ngủ đông' vì đại dịch Covid-19, thị trường đất nền Đà Nẵng đang cho thấy những tín hiệu quay trở lại thời kỳ sôi động 2018–2019. Theo batdongsan.com.vn, giá đất nền tại một số vị trí gần biển hoặc trong các khu đô thị mới đã tăng 8–12% chỉ trong 6 tháng, vượt xa tốc độ tăng trung bình của thị trường cả nước (3–5%). Đơn cử tại Nam Hòa Xuân, nếu năm 2022 mỗi lô đất nền diện tích 100 m² có giá từ 3 – 3,2 tỷ, thì nay đã lên 5,5 – 6 tỷ.

Những dải đất đẹp ven sông trong khu đô thị Nam Hòa Xuân nay trở thành 'hàng quý' trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm. Vị trí vừa gần sông, vừa kết nối thuận tiện tới các trục giao thông huyết mạch như cụm nút giao CMT8 – Thăng Long – Lê Thanh Nghị – cầu Hòa Xuân tương lai, giúp di chuyển nhanh chóng đến trung tâm thành phố, sân bay, cũng như các khu vực lân cận.

Giá trị đất nền tại đây được bảo chứng vững vàng nhờ nằm trong những khu đô thị sở hữu pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và cộng đồng dân cư sầm uất.

Các sản phẩm bất động sản ven sông được dự báo sẽ tiếp tục gây sốt thị trường trong thời gian tới khi Đà Nẵng triển khai dự án 'Dòng sông Ánh sáng' trị giá 400 tỷ đồng, đưa đôi bờ sông Hàn thành tâm điểm vui chơi, giải trí và nghệ thuật mới.

Khi diện mạo ven sông được nâng tầm, những căn nhà hướng thủy tại đây không chỉ sở hữu vị trí đắc địa mà còn thừa hưởng trọn vẹn không gian sống sôi động, hiện đại, là tổ ấm “đáng sống” bậc nhất phía Đông Nam của 'thành phố đáng sống”.