Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra 6 chương trình lớn

MTTQ các cấp đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tiến hành trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, là đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng theo mô hình tổ chức mới. Thành phố Hải Phòng ngày nay, được hợp nhất từ thành phố Hải Phòng cũ và tỉnh Hải Dương, mở ra một giai đoạn phát triển mới, đầy triển vọng. Đây là dịp để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố thể hiện quyết tâm chính trị, đề ra phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Báo cáo tại Đại hội, ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đánh giá, những năm qua, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương cũ đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp nhất. Hai địa phương hợp nhất không chỉ là phép cộng về diện tích và dân số, mà còn là sự kết hợp hài hòa các giá trị truyền thống và thế mạnh đặc thù của mỗi địa phương - giữa truyền thống “Thành phố Anh hùng” của thành phố Cảng và “Xứ Đông văn hiến” của vùng đất Hải Dương. Đây là yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp mới cho thành phố.

Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tại Đại hội. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.

Giai cấp công nhân, viên chức và người lao động: Có trên 615 nghìn người giữ vai trò tiên phong trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Giai cấp nông dân: Có gần 2 triệu nông dân, đóng vai trò chủ chốt trong xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn.

Thanh niên: Có trên 973 nghìn thanh niên, là nguồn nhân lực trẻ, có tri thức và khát vọng cống hiến.

Phụ nữ: Có gần 1,2 triệu người (từ 18 tuổi trở lên) phát huy phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” khẳng định vai trò trên mọi lĩnh vực.

Cựu Chiến binh, Cựu Quân nhân, Cựu Thanh niên xung phong: Có trên 336 nghìn hội viên, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước.

Lực lượng vũ trang Nhân dân: Luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Đội ngũ trí thức: Có gần 40 vạn người là lực lượng tinh hoa, nòng cốt trong các lĩnh vực nhằm thúc đẩy kinh tế số, kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế.

Đội ngũ doanh nhân: Có gần 12 vạn người, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố.

Người cao tuổi: Có trên 70 vạn người, là chỗ dựa tinh thần cho gia đình, giáo dục thế hệ trẻ, gắn kết cộng đồng.

Đồng bào các tôn giáo: Có trên 70 vạn người, các vị chức sắc, tín đồ luôn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đồng bào các dân tộc: Có khoảng 26 nghìn người thuộc hơn 40 dân tộc, luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, đoàn kết cùng các dân tộc anh em.

Cộng đồng người thành phố ở nước ngoài: Có gần 9 vạn người, là cầu nối hợp tác quốc tế, có nhiều đóng góp thiết thực với thành phố.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử TP Hải Phòng

Từ 1/7/2025 đến nay, MTTQ các cấp thành phố nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy từ thành phố đến cơ sở theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ đảm bảo các hoạt động được vận hành thông suốt theo mô hình mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận các cấp thành phố. Công tác cán bộ được quan tâm, nhiều cán bộ trẻ được luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đáp ứng trong tình hình mới.

Nội dung, hình thức tuyên truyền được tăng cường đổi mới; phát huy các kênh truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo.



MTTQ các cấp đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở; duy trì tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Công tác giám sát, phản biện xã hội tăng cả về số lượng, chất lượng; các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội góp phần hoàn thiện chính sách, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được triển khai nghiêm túc, có chất lượng.

MTTQ các cấp đã huy động sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân với nhiều hoạt động, mô hình lan tỏa sâu rộng, gắn kết với đời sống thực tiễn ở cộng đồng dân cư. Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ được duy trì hiệu quả, huy động hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ đúng đối tượng. Kịp thời hỗ trợ các tỉnh, thành phố bạn khắc phục hậu quả bão lũ, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò, chủ động trong các phong trào thi đua, chăm lo quyền lợi đoàn viên, hội viên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

MTTQ các cấp đã triển khai thí điểm mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với các mô hình tự quản đã thực hiện, từng bước hướng tới hiệu quả thực chất. .

Công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài được mở rộng, các hoạt động kết nghĩa, giao lưu hữu nghị được duy trì. Qua đó, kiều bào tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội của thành phố. Mặt trận phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên vận động tăng cường tuyên truyền hình ảnh thành phố, thu hút đầu tư, quảng bá văn hóa và tiềm năng hợp tác, phát triển.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình, mục tiêu nhiệm kỳ mới trên tinh thần lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; Kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền; Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất; Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, tạo đồng thuận xã hội; làm tốt vai trò cầu nối giữa các cấp uỷ đảng, chính quyền với nhân dân.

Đặc biệt, Đại hội đề ra 6 chương trình hành động lớn cho nhiệm kỳ mới. Cụ thể:

Chương trình 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, chú trọng công tác nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội về nhiều vấn đề lớn theo chủ trương của Trung ương Đảng, Thành uỷ; Tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chương trình 2: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chú trọng triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục cụ thể hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, theo tiêu chí “3 công khai - 3 giám sát”; Chủ động tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tổ chức “Tháng nghe dân nói” và các hoạt động đối thoại, lấy ý kiến nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận và sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chương trình 3: Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua, đổi mới, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đoàn kết, sáng tạo” gắn với các phong trào bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, “Khu dân cư không ma tuý”; thực hiện các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Phối hợp triển khai có hiệu quả các chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố. Làm tốt công tác vận động cứu trợ, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, hỏa hoạn.

Chương trình 4: Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; Động viên các tầng lớp nhân dân khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, tích cực xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt vai trò nòng cốt, định hướng, phát huy tinh thần tự quản của người dân.

Chương trình 5: Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Tăng cường mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” gắn với thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Vận động, tập hợp, đoàn kết cộng đồng kiều bào, hội đồng hương thành phố trong và ngoài nước. Đấu tranh chống âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình 6: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng vận hành bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về tổ chức, hoạt động của Mặt trận các cấp; Mở rộng, kết nạp thêm thành viên, tăng cường và nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên trên nguyên tắc một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTW MTTQ VN (bìa trái) cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: PV

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTW MTTQ VN gợi mở một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận cũng như cụ thể hoá trong các chương trình kế hoạch hoạt động, cụ thể như sau:

Thứ nhất, bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chú trọng vai trò nòng cốt chính trị, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của Thành phố như xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nhà ở xã hội, tham gia triển khai toàn diện chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, ưu tiên xác định các mô hình an sinh xã hội cộng đồng, vận động nhân dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, góp phần đạt mục tiêu của Đảng bộ Thành phố: “Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, an sinh và phúc lợi toàn diện”, “đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa”.

Thứ hai, quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng “dân là gốc”, nhận thức đầy đủ và thực hiện cho được sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam với tư cách là tổ chức đại diện cho nhân dân, vì nhân dân, “Mặt trận là nhân dân”, “Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân”. Các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhất định phải hướng về nhân dân, “lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới” theo đúng phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; chú trọng đến các đối tượng chưa là đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh xã hội hóa công tác an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng yếu thế. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong việc lắng nghe ý kiến nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận ý kiến 24/7 trên Cổng “Mặt trận số”. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức hiệu quả “Diễn đàn nhân dân” cũng như “Tháng nghe dân nói”.

Thứ ba, nhiệm kỳ tới với mô hình tổ chức bộ máy mới và yêu cầu công tác Mặt trận ngày càng cao bắt buộc chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, nhấn mạnh vai trò trung tâm phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận nhưng vẫn phải đảm bảo các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc hoạt động thống nhất trong Mặt trận nhưng vẫn phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức. Phải xác định đâu là những nhiệm vụ chung của Mặt trận, đồng thời theo chức năng nhiệm vụ giao trách nhiệm chủ công cho từng tổ chức chính trị - xã hội trong mỗi chương trình hành động cụ thể.

Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, mục tiêu ít nhưng rõ và đo được, lan toả được. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đổi mới cách thức hoạt động trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị: Mặt trận Tổ quốc thành phố phải lựa chọn nội dung góp ý, giám sát, phản biện xã hội có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đề ra giải pháp để theo dõi các kiến nghị và việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, phản biện; thực hiện hiệu quả giám sát hoạt động của chính quyền, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Mặt trận, đội ngũ cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội cũng như các tổ chức thành viên, nhất là cán bộ cơ sở, phải có: "3 gần": Gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; "5 phải": Phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả; "4 không": Không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng…

Ông Phạm Văn Lập tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng

Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh việc cần làm trước mắt đó là, ngay sau Đại hội một nhiệm vụ rất quan trọng mà MTTQ Việt Nam Thành phố cần triển khai ngay là tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận đã được pháp luật quy định để góp phần tổ chức cuộc bầu cử an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của nhân dân.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tại Đại hội. Ảnh: PV

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cảm ơn bài phát biểu sâu sắc, toàn diện của bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTƯ MTTQ VN. Bí thư Thành ủy Hải Phòng ghi nhận những chỉ đạo, định hướng của bà Nguyễn Thị Thu Hà là nguồn động viên to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cá nhân bà Nguyễn Thị Thu Hà đối với sự phát triển của thành phố nói chung và công tác Mặt trận nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Đại hội tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Thu Hà vào chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030 đồng thời chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở để lan tỏa thông tin chính thống, phát huy vai trò định hướng thông tin, giải thích kịp thời những vấn đề nhân dân quan tâm như quy hoạch, giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, an sinh xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh Thành phố đang đẩy mạnh các dự án chiến lược có tác động lớn đến đời sống nhân dân...

Đại hội đã Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 120 ủy viên. Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 1 nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 28 đại biểu.