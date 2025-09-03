Đại lễ Vu lan tại công viên tưởng niệm Thiên Đức: Vu lan hửng nắng soi lòng hiếu

Hình ảnh toàn cảnh Công viên tâm linh sinh thái Thiên Đức.

An lòng người ở lại

Với những diễn biến dồn dập của mưa lũ trên diện rộng không ngớt trong gần chục ngày qua, rất nhiều gia đình và cả ban tổ chức đã lo lắng về vấn đề thời tiết có thể ảnh hưởng tới lịch trình ngày vu lan báo hiếu được tổ chức thường niên trên Thiên Đức.

Chị Nguyễn Lan Hương (Hà Nội) cho biết: “Mẹ tôi mới mất chưa đầy 1 tháng, gia đình tôi sau nhiều lựa chọn đã thống nhất gửi gắm mẹ về yên nghỉ tại Thiên Đức. Mấy ngày vừa rồi trời mưa dồn dập mà nhà tôi không khỏi xót xa, lo lắng. Tôi sợ mẹ tôi nằm lạnh lẽo, lụt lội nên khi Thiên Đức thông báo về đại lễ Vu Lan, cả nhà tôi sắp xếp lên ngay. Cả nhà đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy khu mẹ tôi nằm dù ở nơi có địa hình thấp so với các khu đồi khác nhưng tuyệt nhiên không bị ngập lụt, trũng nước.

Ngược lại, mưa gió làm hàng rào nguyệt quế mới trồng quanh khuôn viên mộ phần gia đình tôi thêm tốt tươi”.

Trên sân chùa Thiên Long, dưới sự chủ trì của các vị cao tăng, hàng ngàn phật tử cùng nhau làm nghi thức cài hoa hồng lên ngực, dâng hương tưởng nhớ cha mẹ, tổ tiên.

Cùng giải toả được sự lo lắng như chị Hương là gia đình anh Đỗ Mạnh Tuấn (Ba Đình, Hà Nội). Anh Tuấn cho hay: “Mấy ngày vừa rồi tôi bị ám ảnh bởi cảnh lụt lội ở Hà Nội nên cũng luôn canh cánh trong lòng về mộ phần ông bà đặt ở Thiên Đức có bị ảnh hưởng bởi mưa bão lụt lội và sạt lở hay không.

May mắn là khi lên tới Thiên Đức thì thấy mộ phần ông bà khô ráo tuyệt đối, cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng”.

Trời như chiều lòng người khi trong cả buổi sáng diễn ra đại lễ có nắng nhẹ vừa đủ để xua tan đi những u ám của những lớp mây đen vần vũ trên nền trời suốt những ngày qua.

Cách đó không xa là chợ quê Thiên Đức với những món quà quê gợi nhớ cả một miền kí ức.

Trong không khí trang nghiêm và hoài niệm, lại văng vẳng tiếng trẻ thơ náo nức nô đùa ở những sân chơi Thiên Đức thiết kế dành riêng cho con trẻ. Tất cả tạo nên một mùa vu lan trọn vẹn nơi Thiên Đức.

Hình ảnh các gia đình tham gia đại lễ tại Thiên Đức.

Tận tâm phục vụ

Được biết, để có được 1 lễ vu lan trọn vẹn, tổ chức thường niên cho hàng ngàn người tham dự, hơn 300 nhân viên của Thiên Đức đã phải chuẩn bị trước cả tháng trời.

Tất cả các bộ phận phải chăm chút từng khu mộ, cọ rửa vệ sinh từng viên gạch để có một không gian xanh, sạch hơn nữa cho ngày đại lễ.

Riêng năm nay có phần vất vả hơn bởi diễn biến phức tạp của mưa lũ khiến công tác chuẩn bị thêm phần vất vả. May mắn là đến ngày đại lễ trời lại tạnh ráo, hửng nắng suốt buổi sáng diễn ra đại lễ. Chỉ đến khi những vị khách cuối cùng lên xe ra về thì cơn mưa rào lại ập đến.

Lý giải về việc dù hơn 1 tuần qua mưa tầm tã liên miên nhưng từng khu mộ trong Thiên Đức vẫn giữ khô ráo, ông Hoàng Văn Cương, Giám đốc điều hành dự án Thiên Đức vĩnh hằng viên tại Phú Thọ cho biết, Thiên Đức vĩnh hằng viên vốn được bao quanh trọn vẹn bởi 2 dãy núi thiêng là Nghĩa Lĩnh và Tam Đảo. Hai dãy núi này ngoài ý nghĩa lớn về phong thuỷ thì còn có vai trò chắn gió bão. Dưới chân hai dãy này lại có sông Hồng, sông Lô với vai trò thoát nước cho cả 1 vùng rộng lớn. Đó là chưa kể địa hình của Thiên Đức là các quả đồi thấp thoai thoải và nằm ở trung tâm dự án là hồ Lục Thuỷ rộng khoảng 10 hecta cũng có vai trò điều tiết nước cho toàn bộ dự án.

“Điều kiện tự nhiên, phong thuỷ tâm linh thuận lợi là như vậy nhưng chúng tôi luôn xác định tinh thần tận tâm phục vụ, lắng nghe và giải quyết mọi yêu cầu chính đáng của khách hàng mới là yếu tố tiên quyết để Thiên Đức xác lập được lòng tin để khách hàng yên tâm gửi gắm mộ phần người thân lên Thiên Đức”, ông Cương đúc kết.

Công viên tâm linh sinh thái Thiên Đức



Thiên Đức vĩnh hằng viên nằm tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cũ, di chuyển từ Hà Nội mất chưa đầy 90 phút, là công viên tâm linh sinh thái có lịch sử 15 năm hình thành và phát triển, được đánh giá là một trong những công viên nghĩa trang đẹp nhất Việt Nam.



Nơi đây có quần thể gần 600 tượng Phật, tượng La Hán – trong đó có những đại tượng như tượng Phật bà cao 48m.



Cảnh quan thiên nhiên tại Thiên Đức cũng là một điểm nhấn tuyệt vời khi giữa trung tâm dự án là hồ Lục Thủy rộng 10ha len lỏi khắp các quả đồi tạo ra một hệ sinh thái đa dạng. Hiện nơi đây là nơi an nghỉ của thân nhân hơn 7000 gia đình.