Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Xã hội
Thứ tư, ngày 03/09/2025 11:46 GMT+7

Đại lễ Vu lan tại công viên tưởng niệm Thiên Đức: Vu lan hửng nắng soi lòng hiếu

+ aA -
Thái Dương Thứ tư, ngày 03/09/2025 11:46 GMT+7
Công viên tưởng niệm Thiên Đức vừa tổ chức đại lễ vu lan báo hiếu với sự tham dự của hơn 2000 thân nhân của những gia đình đã yên tâm gửi gắm ông bà nơi Thiên Đức.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Hình ảnh toàn cảnh Công viên tâm linh sinh thái Thiên Đức.

An lòng người ở lại

Với những diễn biến dồn dập của mưa lũ trên diện rộng không ngớt trong gần chục ngày qua, rất nhiều gia đình và cả ban tổ chức đã lo lắng về vấn đề thời tiết có thể ảnh hưởng tới lịch trình ngày vu lan báo hiếu được tổ chức thường niên trên Thiên Đức.

Chị Nguyễn Lan Hương (Hà Nội) cho biết: “Mẹ tôi mới mất chưa đầy 1 tháng, gia đình tôi sau nhiều lựa chọn đã thống nhất gửi gắm mẹ về yên nghỉ tại Thiên Đức. Mấy ngày vừa rồi trời mưa dồn dập mà nhà tôi không khỏi xót xa, lo lắng. Tôi sợ mẹ tôi nằm lạnh lẽo, lụt lội nên khi Thiên Đức thông báo về đại lễ Vu Lan, cả nhà tôi sắp xếp lên ngay. Cả nhà đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy khu mẹ tôi nằm dù ở nơi có địa hình thấp so với các khu đồi khác nhưng tuyệt nhiên không bị ngập lụt, trũng nước.

Ngược lại, mưa gió làm hàng rào nguyệt quế mới trồng quanh khuôn viên mộ phần gia đình tôi thêm tốt tươi”.

Trên sân chùa Thiên Long, dưới sự chủ trì của các vị cao tăng, hàng ngàn phật tử cùng nhau làm nghi thức cài hoa hồng lên ngực, dâng hương tưởng nhớ cha mẹ, tổ tiên.

Cùng giải toả được sự lo lắng như chị Hương là gia đình anh Đỗ Mạnh Tuấn (Ba Đình, Hà Nội). Anh Tuấn cho hay: “Mấy ngày vừa rồi tôi bị ám ảnh bởi cảnh lụt lội ở Hà Nội nên cũng luôn canh cánh trong lòng về mộ phần ông bà đặt ở Thiên Đức có bị ảnh hưởng bởi mưa bão lụt lội và sạt lở hay không.

May mắn là khi lên tới Thiên Đức thì thấy mộ phần ông bà khô ráo tuyệt đối, cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng”.

Trời như chiều lòng người khi trong cả buổi sáng diễn ra đại lễ có nắng nhẹ vừa đủ để xua tan đi những u ám của những lớp mây đen vần vũ trên nền trời suốt những ngày qua.

Trên sân chùa Thiên Long, dưới sự chủ trì của các vị cao tăng, hàng ngàn phật tử cùng nhau làm nghi thức cài hoa hồng lên ngực, dâng hương tưởng nhớ cha mẹ, tổ tiên.

Cách đó không xa là chợ quê Thiên Đức với những món quà quê gợi nhớ cả một miền kí ức.

Trong không khí trang nghiêm và hoài niệm, lại văng vẳng tiếng trẻ thơ náo nức nô đùa ở những sân chơi Thiên Đức thiết kế dành riêng cho con trẻ. Tất cả tạo nên một mùa vu lan trọn vẹn nơi Thiên Đức.

Hình ảnh các gia đình tham gia đại lễ tại Thiên Đức.

Tận tâm phục vụ

Được biết, để có được 1 lễ vu lan trọn vẹn, tổ chức thường niên cho hàng ngàn người tham dự, hơn 300 nhân viên của Thiên Đức đã phải chuẩn bị trước cả tháng trời.

Tất cả các bộ phận phải chăm chút từng khu mộ, cọ rửa vệ sinh từng viên gạch để có một không gian xanh, sạch hơn nữa cho ngày đại lễ.

Riêng năm nay có phần vất vả hơn bởi diễn biến phức tạp của mưa lũ khiến công tác chuẩn bị thêm phần vất vả. May mắn là đến ngày đại lễ trời lại tạnh ráo, hửng nắng suốt buổi sáng diễn ra đại lễ. Chỉ đến khi những vị khách cuối cùng lên xe ra về thì cơn mưa rào lại ập đến.

Lý giải về việc dù hơn 1 tuần qua mưa tầm tã liên miên nhưng từng khu mộ trong Thiên Đức vẫn giữ khô ráo, ông Hoàng Văn Cương, Giám đốc điều hành dự án Thiên Đức vĩnh hằng viên tại Phú Thọ cho biết, Thiên Đức vĩnh hằng viên vốn được bao quanh trọn vẹn bởi 2 dãy núi thiêng là Nghĩa Lĩnh và Tam Đảo. Hai dãy núi này ngoài ý nghĩa lớn về phong thuỷ thì còn có vai trò chắn gió bão. Dưới chân hai dãy này lại có sông Hồng, sông Lô với vai trò thoát nước cho cả 1 vùng rộng lớn. Đó là chưa kể địa hình của Thiên Đức là các quả đồi thấp thoai thoải và nằm ở trung tâm dự án là hồ Lục Thuỷ rộng khoảng 10 hecta cũng có vai trò điều tiết nước cho toàn bộ dự án.

“Điều kiện tự nhiên, phong thuỷ tâm linh thuận lợi là như vậy nhưng chúng tôi luôn xác định tinh thần tận tâm phục vụ, lắng nghe và giải quyết mọi yêu cầu chính đáng của khách hàng mới là yếu tố tiên quyết để Thiên Đức xác lập được lòng tin để khách hàng yên tâm gửi gắm mộ phần người thân lên Thiên Đức”, ông Cương đúc kết.

Được biết, để có được 1 lễ vu lan trọn vẹn, tổ chức thường niên cho hàng ngàn người tham dự, hơn 300 nhân viên của Thiên Đức đã phải chuẩn bị trước cả tháng trời.

Công viên tâm linh sinh thái Thiên Đức

Thiên Đức vĩnh hằng viên nằm tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cũ, di chuyển từ Hà Nội mất chưa đầy 90 phút, là công viên tâm linh sinh thái có lịch sử 15 năm hình thành và phát triển, được đánh giá là một trong những công viên nghĩa trang đẹp nhất Việt Nam.

Nơi đây có quần thể gần 600 tượng Phật, tượng La Hán – trong đó có những đại tượng như tượng Phật bà cao 48m.

Cảnh quan thiên nhiên tại Thiên Đức cũng là một điểm nhấn tuyệt vời khi giữa trung tâm dự án là hồ Lục Thủy rộng 10ha len lỏi khắp các quả đồi tạo ra một hệ sinh thái đa dạng. Hiện nơi đây là nơi an nghỉ của thân nhân hơn 7000 gia đình.

Tham khảo thêm

Con cháu mặc áo cờ đỏ sao vàng, mời tổ tiên về đón Tết Độc lập dịp Vu lan báo hiếu

Con cháu mặc áo cờ đỏ sao vàng, mời tổ tiên về đón Tết Độc lập dịp Vu lan báo hiếu

Lễ Vu lan trở thành lễ hội trong cộng đồng người Việt từ khi nào?

Lễ Vu lan trở thành lễ hội trong cộng đồng người Việt từ khi nào?

Lý do chiếc tàu ở Côn Đảo được đề xuất đánh chìm để phục vụ lặn biển

Lý do chiếc tàu ở Côn Đảo được đề xuất đánh chìm để phục vụ lặn biển

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

Jennifer Donnelly đã dành 10 năm làm mai mối cho những người giàu nhất nước Mỹ, với mức phí có thể lên tới 500.000 USD cho mỗi cuộc tìm kiếm bạn đời.

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Xã hội
Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Xã hội
Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Làm sao hiện thực hóa? (Bài 3)

Xã hội
Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Làm sao hiện thực hóa? (Bài 3)

Đường cờ Tổ quốc giữa đồi chè xanh mướt ở Sơn La hút khách dịp nghỉ lễ 2/9

Xã hội
Đường cờ Tổ quốc giữa đồi chè xanh mướt ở Sơn La hút khách dịp nghỉ lễ 2/9

Đọc thêm

Lợi nhuận Phú Mỹ Hưng giảm sâu, nợ phải trả 'phình to' kỷ lục
Nhà đất

Lợi nhuận Phú Mỹ Hưng giảm sâu, nợ phải trả 'phình to' kỷ lục

Nhà đất

Phú Mỹ Hưng báo lãi sau thuế nửa đầu 2025 đạt 970,6 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Trái ngược, nợ phải trả tăng lên kỷ lục hơn 23.400 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử công bố.

Gợi ý mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất đầy đủ cho người bận rộn
Gia đình

Gợi ý mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất đầy đủ cho người bận rộn

Gia đình

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất, đầy đủ dành cho người bận rộn, bạn có thể tham khảo.

Kinh ngạc: Cụ ông 70 tuổi bị u tuyến nước bọt trên nền 'ổ bệnh trọng'
Xã hội

Kinh ngạc: Cụ ông 70 tuổi bị u tuyến nước bọt trên nền "ổ bệnh trọng"

Xã hội

Không chỉ bị u tuyến nước bọt, cụ ông còn có tiền sử phẫu thuật cắt gan, cắt túi mật, u góc hàm hai bên, tăng huyết áp, đái tháo đường type II, u phì đại tuyến tiền liệt.

Vì sao âm mưu ám sát Hitler bị bại lộ?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao âm mưu ám sát Hitler bị bại lộ?

Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu tướng Hans Paul Oster (9/8/1887 - 9/4/1945) là một tướng quân trong Các lực lượng vũ trang quân đội Đức Quốc Xã (ĐQX) và cũng là một nhân vật lãnh đạo trong phong trào kháng ĐQX giai đoạn 1938-1943.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít

Thế giới

Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít tại Trung Quốc nhằm thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam với nỗ lực của thế giới vì hòa bình.

Nuôi bò 3B 'nhìn đâu cũng thấy thịt', mô hình tăng thu nhập, giảm nghèo, khuyến khích nhân rộng ở Quảng Trị
Giảm nghèo nông thôn

Nuôi bò 3B "nhìn đâu cũng thấy thịt", mô hình tăng thu nhập, giảm nghèo, khuyến khích nhân rộng ở Quảng Trị

Giảm nghèo nông thôn

Nuôi bò 3B lấy thịt hiệu quả lớn trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường, nông dân tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập) đang khuyến khích nông dân mở rộng quy mô chăn nuôi.

VTV làm phim thiếu nhi sau 20 năm kể từ 'Đội đặc nhiệm nhà C21'
Văn hóa - Giải trí

VTV làm phim thiếu nhi sau 20 năm kể từ "Đội đặc nhiệm nhà C21"

Văn hóa - Giải trí

Từ ngày 4/9, vào lúc 20h các tối thứ Năm và Sáu hàng tuần trên VTV3, ngay sau khi "Cầu vồng ở phía chân trời" kết thúc, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim "Cách em 1 milimet".

Giá thép Trung Quốc tăng nhờ kỳ vọng phục hồi nhu cầu
Nhà đất

Giá thép Trung Quốc tăng nhờ kỳ vọng phục hồi nhu cầu

Nhà đất

Giá thép và quặng sắt tại Trung Quốc bật tăng sau khi chạm đáy một tuần, nhờ kỳ vọng nhu cầu hồi phục dù sản lượng bị hạn chế tạm thời để phục vụ sự kiện duyệt binh.

Lào Cai: Đường xuống cấp nghiêm trọng, dân lo mất an toàn giao thông
Bạn đọc

Lào Cai: Đường xuống cấp nghiêm trọng, dân lo mất an toàn giao thông

Bạn đọc

Ổ gà, ổ voi chằng chịt, bụi bay mù mịt, đá văng thẳng vào nhà; đáng lo hơn cả là nguy cơ mất an toàn giao thông khi xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại. Đó là thực trạng người dân xã Yên Bình (Lào Cai) đang phải chịu đựng trên tuyến đường Hương Lý xuống cấp nghiêm trọng.

Triệu Việt Hưng: Từ 'người thừa' ở HAGL tới thủ quân CLB Hải Phòng
Thể thao

Triệu Việt Hưng: Từ "người thừa" ở HAGL tới thủ quân CLB Hải Phòng

Thể thao

Trong khi nhiều cầu thủ luôn tìm cho mình một bến đỗ mới với mức lương, thưởng hấp dẫn hơn, Triệu Việt Hưng lại chọn chung thủy với CLB Hải Phòng.

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc
Thế giới

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Thế giới

Sáu loại tên lửa phòng không mới, bao gồm HQ-19, HQ-12 và HQ-29, đã được trình làng tại một cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít ở Trung Quốc.

TP.HCM gấp rút chuẩn bị lễ khai giảng đặc biệt 'chưa từng có tiền lệ'
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM gấp rút chuẩn bị lễ khai giảng đặc biệt "chưa từng có tiền lệ"

Chuyển động Sài Gòn

Năm nay, cả nước đón lễ khai giảng đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ GDĐT), TP.HCM cũng đang gấp rút triển khai những công tác chuẩn bị cuối cùng.

Tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư tại Lâm Đồng
Kinh tế

Tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư tại Lâm Đồng

Kinh tế

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B là dự án trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, vì vậy, tiến độ thực hiện dự án này ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vinamilk hoà nhịp cùng triệu trái tim mừng 80 năm Quốc Khánh
Doanh nghiệp

Vinamilk hoà nhịp cùng triệu trái tim mừng 80 năm Quốc Khánh

Doanh nghiệp

Ngày 2/9/2025, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hàng vạn bước chân diễu binh hùng dũng, triệu ánh mắt tự hào và những nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp thủ đô như viết tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc. Hòa chung nhịp đập tự hào ấy, Vinamilk hiện diện như một phần thân quen của mọi gia đình Việt, tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho ngày hội lớn của non sông.

Thị trường tín chỉ carbon: Đóng băng vì thiếu sàn giao dịch
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Đóng băng vì thiếu sàn giao dịch

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Nếu tận dụng tốt những cơ hội, Việt Nam không chỉ đạt được mục tiêu giảm phát thải mà còn tham gia hiệu quả vào dòng vốn xanh hàng nghìn tỷ USD.

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong, giao thông ùn tắc nghiêm trọng
Chuyển động Sài Gòn

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Chuyển động Sài Gòn

Giao thông ở đường Lê Văn Khương giao với Trịnh Thị Dối ùn tắc nghiêm trọng do có va chạm giao thông giữa người phụ nữ đi xe máy và xe đầu kéo, sáng 3/9.

Né 'Mưa đỏ', hàng loạt phim Việt chào phòng vé sau Quốc khánh 2/9
Chuyển động Sài Gòn

Né "Mưa đỏ", hàng loạt phim Việt chào phòng vé sau Quốc khánh 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Tránh cạnh tranh phòng vé với "Mưa đỏ", hàng loạt phim Việt ra rạp sau Quốc khánh 2/9 gồm: "Cô dâu ma", "Phá đám: Sinh nhật mẹ" và "Có chơi có chịu".

HLV Kim Sang-sik: “Niềm tự hào dân tộc tạo động lực lớn cho U23 Việt Nam thi đấu!”
Thể thao

HLV Kim Sang-sik: “Niềm tự hào dân tộc tạo động lực lớn cho U23 Việt Nam thi đấu!”

Thể thao

Hôm qua (2/9), tại Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra buổi họp báo trước các trận đấu Vòng loại U23 châu Á 2026 – Bảng C. HLV Kim Sang-sik của U23 Việt Nam đã chia sẻ những đánh giá về đối thủ, tình hình lực lượng cũng như sự chuẩn bị của toàn đội.

Phương Tây dự báo chiến thắng bất ngờ của Nga trước NATO
Thế giới

Phương Tây dự báo chiến thắng bất ngờ của Nga trước NATO

Thế giới

Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Daniel Davis đã bày tỏ quan điểm này trên mạng xã hội X rằng Phương Tây sẽ thua trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga.

Đề nghị mới nhất để trái thanh long của tỉnh Lâm Đồng nhập khẩu thuận tiện vào thị trường Mỹ
Nhà nông

Đề nghị mới nhất để trái thanh long của tỉnh Lâm Đồng nhập khẩu thuận tiện vào thị trường Mỹ

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật( Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đàm phán với Cơ quan kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) cho phép sử dụng biện pháp xử lý gia nhiệt đối với trái thanh long tươi trước khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nói lời xúc động về những câu chuyện của bố là Đại tá - nhạc sĩ Thuận Yến
Văn hóa - Giải trí

Em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nói lời xúc động về những câu chuyện của bố là Đại tá - nhạc sĩ Thuận Yến

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, nghệ sĩ Trí Minh – em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam đã có những chia sẻ đầy xúc động về những câu chuyện của bố, dự án âm nhạc tri ân.

Truyền thuyết nàng dâu mới ngủ quên và giống lúa nếp có cái tên lạ Gà Gáy đang được tỉnh Phú Thọ phục tráng thế nào?
Nhà nông

Truyền thuyết nàng dâu mới ngủ quên và giống lúa nếp có cái tên lạ Gà Gáy đang được tỉnh Phú Thọ phục tráng thế nào?

Nhà nông

Xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ đang phục tráng một giống lúa nếp cổ, đã có hàng trăm năm nay, hạt gạo dẻo, thơm, có vị ngọt thanh.

Mùa thu, 3 con giáp vượt qua khó khăn, vận may nhảy vọt, phúc lộc tấn tới, tiền tài gia tăng
Gia đình

Mùa thu, 3 con giáp vượt qua khó khăn, vận may nhảy vọt, phúc lộc tấn tới, tiền tài gia tăng

Gia đình

3 con giáp đón vận may vào mùa thu, giúp công việc thuận lợi, trôi trảy, tài lộc dồi dào, đơm hoa kết trái như trái cây mùa thu trĩu quả.

Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập
Giảm nghèo nông thôn

Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập

Giảm nghèo nông thôn

Sau sáp nhập hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn được đặt trong nhóm nhiệm vụ ưu tiên. Đặc biệt, đề án xây dựng 1.000 căn nhà từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân nghèo.

Hành trình “đánh thức” giống chè tím quý hiếm của Phú Thọ
Nhà nông

Hành trình “đánh thức” giống chè tím quý hiếm của Phú Thọ

Nhà nông

Từ nương chè bị lãng quên đến chinh phục nhiều thị trường khó tính, câu chuyện của chị Lê Thị Hồng Phương là một bản hòa ca của đam mê, bản lĩnh và khát vọng hồi sinh giống chè tím quý hiếm Phú Thọ, góp phần đưa sản phẩm chè Việt vươn tầm thế giới.

Giao thông TP.HCM kẹt cứng sau nghỉ lễ, người dân 'chôn chân' nhiều giờ trên đường
Chuyển động Sài Gòn

Giao thông TP.HCM kẹt cứng sau nghỉ lễ, người dân "chôn chân" nhiều giờ trên đường

Chuyển động Sài Gòn

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, sáng 3/9, hàng loạt tuyến đường cửa ngõ tại TP.HCM đã rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khi người dân đồng loạt trở lại làm việc, đi học.

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh (19h ngày 3/9): Khởi đầu rực rỡ?
Thể thao

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh (19h ngày 3/9): Khởi đầu rực rỡ?

Thể thao

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh là trận đấu thuộc lượt đấu đầu tiên của bảng C tại vòng loại U23 châu Á 2026 và thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá vượt trội về mọi mặt để có thể hướng tới một chiến thắng đậm.

Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% từ năm học 2025 -2026
Xã hội

Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% từ năm học 2025 -2026

Xã hội

Năm học 2025-2026, học sinh - sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT từ Ngân sách nhà nước.

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine
Thế giới

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã biết được những điều thú vị về cuộc xung đột ở Ukraine mà sắp tới cũng sẽ được công khai.

Giá USD hôm nay 3/9: Đồng loạt tăng, thị trường tự do vượt 26.900 đồng
Kinh tế

Giá USD hôm nay 3/9: Đồng loạt tăng, thị trường tự do vượt 26.900 đồng

Kinh tế

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.814 đồng (mua) và 26.914 đồng (bán), tăng lần lượt 12 đồng và 32 đồng so với sáng qua.

Tin đọc nhiều

1

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

2

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

3

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

4

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

5

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời