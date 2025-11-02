Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng và Bộ Chiến tranh Mỹ đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 2/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón và hội đàm với ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam trong 2 ngày.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp đón Bộ trưởng Pete Hegseth tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Sau khi làm lễ chào cờ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, hai Bộ trưởng tham quan một số hình ảnh về hợp tác giữa hai nước rồi tiến hành hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ có ý nghĩa quan trọng, diễn ra dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995 - 2025), góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện cũng như hợp tác quốc phòng song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng Bộ trưởng Pete Hegseth duyệt Đội Danh dự QĐND Việt Nam.

Theo Đại tướng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Chiến tranh Mỹ đã hợp tác trên nhiều mặt, đạt các kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại - tham vấn được duy trì định kỳ; hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y, hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa; hợp tác quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng...

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Pete Hegseth gặp gỡ các quan chức, tướng lĩnh hai nước.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Chiến tranh Mỹ đã duy trì hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành, trong đó có gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho quân nhân Việt Nam. Các trang thiết bị do Mỹ hỗ trợ còn góp phần quan trọng nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam.

Cũng theo Đại tướng, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng, được lãnh đạo cấp cao hai nước cam kết mạnh mẽ, cụ thể trên 3 nội dung.

Thứ nhất là hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh tiếp tục được triển khai. Phía Việt Nam đánh giá cao việc Mỹ công bố khoản hỗ trợ mới trị giá 130 triệu USD dành cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, nâng tổng mức viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Mỹ từ 300 lên 430 triệu USD.

Đặc biệt, ngày 31/10 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ngài Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thay mặt Bộ Chiến tranh và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Hai Bộ trưởng cùng đoàn công tác hai bên chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Thứ 2, hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) được triển khai hiệu quả. Đến nay, sau 160 đợt hoạt động hỗn hợp, Việt Nam đã trao trả cho Mỹ 994 hòm đựng hài cốt, trong đó có 740 trư­ờng hợp được nhận dạng.

Thứ 3, Việt Nam đánh đánh giá cao các thông tin, tài liệu liên quan đến bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh do phía Mỹ cung cấp, cũng như hỗ trợ của nước này trong nâng cao năng lực giám định hài cốt chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới, để tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, hai bên cần tập trung trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại - tham vấn đã có; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng..., tiếp tục phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM+.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Việt Nam và Mỹ tiếp tục duy trì hợp tác quốc phòng song phương, đa phương.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ Bộ Quốc phòng trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng. Ngược lại, Việt Nam sẵn sàng mời các sĩ quan Mỹ sang học tiếng Việt và tham gia khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Bộ trưởng đề nghị phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh... Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động MIA.

Ông Pete Hegseth cho hay hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục được ưu tiên.

Qua hội đàm, Bộ trưởng Pete Hegseth cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Việt Nam. Ông cho hay, chuyến thăm lần này khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng song phương, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ nhấn mạnh, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, góp phần xây dựng lòng tin giữa hai nước, hai quân đội và nhân dân hai nước.

Nhân chuyến thăm của ông Pete Hegseth, Việt Nam và Mỹ tiến hành trao đổi kỷ vật chiến tranh.

Ông Pete Hegseth thêm rằng, Việt Nam là một nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai bên; góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Bộ Chiến tranh Mỹ cũng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Bộ Quốc phòng nói riêng, Việt Nam nói chung trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA).

Tại hội đàm, Việt Nam và Mỹ cũng chia sẻ tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.