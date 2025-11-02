Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng và Bộ Chiến tranh Mỹ đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Khi tinh thần sống khỏe lan tỏa từ Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam 2025 tại Hải Phòng
Âm nhạc, tiếng hô nhịp nhàng và những chuyển động uyển chuyển của hàng trăm người tập Thái Cực Quyền đã khuấy động không gian Nhà thi đấu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam sáng 2/11. Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam lần thứ II – 2025 với chủ đề “Tôi tập Thái Cực Quyền” trở thành ngày hội thực sự của những người yêu vận động và lối sống lành mạnh. Đặc biệt, sự kiện được tổ chức nhân dịp UNESCO chuẩn bị công nhận ngày 21/3 là “Ngày Thái Cực Quyền Quốc tế”, trở thành ngày của tinh thần sống khỏe, sống an nhiên.