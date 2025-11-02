Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 02/11/2025 13:31 GMT+7

Mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng: 12 người thiệt mạng, thiệt hại hơn 800 tỷ đồng

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 02/11/2025 13:31 GMT+7
Đợt mưa lũ lịch sử kéo dài cuối tháng 10 khiến hàng chục xã, phường ở Đà Nẵng ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, làm 12 người thiệt mạng, 4 người mất tích và gây thiệt hại hơn 837 tỷ đồng.
Ngày 2/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã có thông tin về tình hình ứng phó mưa, lũ trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 25 đến 31/10, trên địa bàn xuất hiện đợt mưa lớn lịch sử, tổng lượng mưa tại nhiều khu vực miền núi vượt 1.000mm, có nơi như Trà Giáp đạt 1.548mm. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng, hư hỏng nhiều tuyến giao thông, cô lập các khu dân cư, buộc hàng ngàn người phải sơ tán.

Hiện có hơn 76.400 hộ dân bị ngập, trong đó khoảng 230 hộ vẫn đang trong vùng ngập sâu. Toàn thành phố đã tổ chức di dời 4.835 hộ với hơn 15.800 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Về thiệt hại, có 12 người chết, 4 người mất tích và 47 người bị thương; hơn 78 ngôi nhà bị sập, 269 nhà hư hỏng, cùng 146 con gia súc, gần 27.000 gia cầm bị cuốn trôi. Hơn 900ha hoa màu, thủy sản bị thiệt hại, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ sạt lở nghiêm trọng, ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 837 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ được huy động khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ảnh: B.X

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó tại hiện trường. Lực lượng vũ trang huy động hơn 36.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng gần 150 phương tiện cơ giới, ca nô, xuồng máy tham gia cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế người dân vùng cô lập.

Đến chiều 1/11, nhiều tuyến giao thông huyết mạch như QL40B, QL14G, QL14H, QL24C và các đường tỉnh 601, 606, 615B vẫn còn sạt lở, tắc nghẽn từng phần. Hệ thống điện lực, viễn thông, y tế bị ảnh hưởng nặng, với 4.993 trạm biến áp mất điện, 183 trạm BTS mất liên lạc, 3 bệnh viện và 40 trạm y tế bị ngập.

Lực lượng quân đội thuộc Quân khu 5, Binh chủng hóa học, Quân chủng Phòng không - không quân (Bộ Quốc phòng) tổ chức vệ sinh, khử khuẩn giúp Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn (phường Điện Bàn). Ảnh: D.B

UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo khẩn cấp các sở, ngành khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Trong ngày 31/10, thành phố đã khôi phục 86% hệ thống điện, cấp phát hơn 5 tấn hàng cứu trợ, đồng thời triển khai khử khuẩn môi trường tại hơn 120.000 hộ dân và khu công cộng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục thống kê, cập nhật thiệt hại, đồng thời duy trì trực 24/24 để sẵn sàng ứng phó các tình huống mưa lũ có thể tiếp diễn trong những ngày tới.

Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, Đà Nẵng đã thống nhất trích 200 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ khẩn cấp người dân bị thiệt hại và khôi phục hạ tầng sau mưa lũ, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Cạnh đó, Chính phủ cũng có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho Đà Nẵng nhằm giúp địa phương khắc phục thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ, ổn định đời sống người dân và khôi phục hạ tầng thiết yếu.

