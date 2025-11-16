Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên

Tham dự ngày hội có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Đông.

Dự ngày hội, đại biểu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo Quân khu 1, Bộ tư lệnh 86; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thái Nguyên; đại biểu các cơ quan, đơn vị, nhân dân trên địa bàn phường Linh Sơn.

Những năm qua, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Đông đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham dự ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng, xúc động được cùng đoàn công tác dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Đông, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, trân trọng gửi tới các vị đại biểu, cùng toàn thể bà con nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Đó là chân lý lớn, là nền tảng tư tưởng xuyên suốt của Đảng ta trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Dự thảo văn kiện Đại hội XIV cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn hóa đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, coi đó là nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững. Đại đoàn kết không chỉ là sự gắn bó giữa các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, mà còn là sự liên kết giữa đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, là mối dây liên kết đại nghĩa của toàn dân tộc trong kỷ nguyên số, thời đại toàn cầu hóa và chuyển đổi số quốc gia. Tinh thần đó càng có ý nghĩa đặc biệt khi được lan tỏa trong ngày hội hôm nay - nơi mà tình làng, nghĩa xóm, sự đồng lòng của mỗi người dân là hiện thân sinh động của chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thời gian qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xác định hoàn thành tốt 3 chức năng lớn mà Bác Hồ kính yêu đã giao. Chiến đấu vẫn phải sẵn sàng: Lịch sử đã chứng minh, lơ là việc quân là bị xâm lược; lời người xưa đã nêu: “Thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu”. Trong giai đoạn hiện nay, chức năng “đội quân công tác” càng thể hiện rõ bản chất “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ” của Quân đội ta. Ở đâu có khó khăn, gian khổ, thiên tai, dịch bệnh, ở đó có dấu chân cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Quân đội luôn chủ động đến với dân, không để dân phải tìm đến bộ đội, coi giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, là một mặt trận chiến đấu trong thời bình.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, về với Thái Nguyên là trở về với vùng đất giàu truyền thống cách mạng anh hùng - "trái tim" của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Những địa danh lịch sử như Tỉn Keo, suối Khuôn Tát, Phú Đình, Định Biên... mãi mãi là biểu tượng bất diệt của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam. Đánh đồn Phủ Thông, trận đánh công kiên đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây cũng là bài học kinh nghiệm để đánh trận Điện Biên Phủ năm 1954.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Riêng phường Linh Sơn - vùng đất hiền hòa, nghĩa tình, nơi sinh thành, nuôi dưỡng nhiều thế hệ cách mạng, đang ngày càng khởi sắc, là điểm sáng của tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng đô thị văn minh. Tổ dân phố Đông đến nay không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tự lực, sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng của nhân dân nơi đây.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Linh Sơn trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thiết thực xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh; đề nghị các cấp, các ngành và nhân dân địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng trong Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị. Quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là các hộ còn khó khăn, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Đại đoàn kết không chỉ ở lời nói, mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, việc làm thiết thực, qua từng con đường, ngôi nhà, trường học, công trình phúc lợi.

Phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân. Mỗi người dân Linh Sơn hãy là một “chiến sĩ trên mặt trận phát triển”, góp sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng ổn định cho phát triển bền vững.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, hiếu học và cách mạng, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, tổ dân phố Đông nói riêng, phường Linh Sơn và quê hương Thái Nguyên nói chung sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quà tặng tổ dân phố Đông và phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên).

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho tập thể tổ dân phố Đông và 10 gia đình tiêu biểu trong khu dân cư. Quân khu 1, Bộ tư lệnh 86, tỉnh Thái Nguyên trao quà tặng các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tổ dân phố Đông và phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên).