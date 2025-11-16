Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kêu gọi chung tay vượt khó trong xuất khẩu nông sản, ứng phó biến đổi khí hậu

Sáng 16/11, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Phước Thới.



Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Phước Thới, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên kêu gọi người dân, chính quyền địa phương chung tay vượt khó trong xuất khẩu nông sản, ứng phó biến đổi khí hậu. Ảnh: H.X

Theo lãnh đạo phường Phước Thới, thời gian qua người dân rất tích cực hưởng ứng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào kết quả chung của phường.

Chính quyền địa phương 2 cấp đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến khích mô hình kinh tế hộ gia đình, thương mại - dịch vụ nhỏ, tiểu thủ công nghiệp; phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, hội đoàn thể tạo điều kiện vay vốn ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn.

Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm thực hiện…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên ghi nhận những kết quả đạt được của phường Phước Thới thời gian qua, đặc biệt trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo thuận lợi cho người dân, đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở địa phương trong công tác phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những kết quả của địa phương đã góp phần vào sự phát triển chung của Cần Thơ.



Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Phước Thới, TP Cần Thơ. Ảnh: H.X

Theo ông Tuyên, thời gian tới tình hình khách quan còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là xuất khẩu nông sản, biến đổi khí hậu. Bởi mới đây triều cường gây ngập nhiều nơi, mỗi tháng ngập 2 đợt, mỗi đợt 4-5 ngày đã làm hạ tầng, đường sá xuống cấp, hư hỏng, đòi hỏi nguồn lực để khắc phục.

Do đó, ông Tuyên đề nghị, địa phương cần đoàn kết hơn nữa, phát huy mối đoàn kết toàn dân tộc để vượt qua những khó khăn, tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhau, chia sẻ, tạo điều kiện để cùng nhau làm ăn, ứng dụng khoa học công nghệ. Tích cực hơn nữa tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Quan tâm công tác khuyến học, để các cháu đều đủ điều kiện đến trường. Kiên quyết đẩy lùi tội phạm, tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia không ma túy.

Ngoài ra ông Tuyên cũng mong muốn nhân dân hết sức chia sẻ trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, có những hiến kế cho chính quyền, đóng góp cho thành phố.



“Mong địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030” – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Phước Thới.