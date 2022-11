Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Tiền Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Hồng (57 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang), để điều tra về hành vi "giết người" - theo Nhân Dân.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đâm chết anh ruột ngay tại bàn nhậu. Nguồn: BVPL

Thông tin cụ thể vụ đâm chết anh ruột ngay tại bàn nhậu từ BVPL: Theo điều tra ban đầu, vào chiều 17/11, ông T.V.H. (SN 1964, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy) đến nhà thăm em ruột tại ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy rồi ngồi nhậu cùng hai người cháu.

Trong lúc đang nhậu, đối tượng Trần Văn Hồng (là em ruột ông H.) đi ngang nhà nên ghé vào nhậu cùng.

Trong lúc nhậu, do có mâu thuẫn từ trước nên ông H. và Hồng xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Khi giằng co, Hồng lấy con dao để trên bàn đâm nhiều nhát vào người ông H. rồi tiếp tục lấy một con dao khác tấn công nạn nhân.

Do vết thương quá nặng, nên ông H. đã tử vong sau đó. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ông H. tử vong do sốc mất máu cấp, vết thương gây đứt động mạch cảnh.

Sau khi gây án, Hồng bỏ về nhà và bị lực lượng chức năng bắt giữ sau đó.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn vụ việc đau lòng trên là do ông H. và Hồng có mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản.