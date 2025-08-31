Chủ đề nóng

Đàn ông kiểu này càng chiều càng lộ bản chất tồi, phụ nữ tỉnh táo kẻo mất hết cả tình yêu lẫn tự trọng

Chủ nhật, ngày 31/08/2025 13:36 GMT+7
Chiều chuộng một người đàn ông như vậy, bạn sẽ dần đánh mất chính mình.
Trong tình cảm, sự chiều chuộng giống như việc tưới quá nhiều nước cho một cái cây. Nhìn thì tưởng là quan tâm, nhưng thực ra lại khiến rễ mục nát.

Với một số người đàn ông, bạn càng tốt với họ, họ càng không biết trân trọng, thậm chí còn được đà lấn tới, coi sự hy sinh của bạn là lẽ hiển nhiên.

Đặc biệt là với hai kiểu đàn ông dưới đây, tuyệt đối không nên nuông chiều, bởi càng chiều thì bản chất tồi tệ của họ càng dễ lộ ra, và cuối cùng, người chịu tổn thương vẫn là bạn.

Người đàn ông luôn coi mọi thứ là lẽ đương nhiên, càng chiều càng ích kỷ

1. Người đàn ông luôn coi mọi thứ là lẽ đương nhiên, càng chiều càng ích kỷ

Trong cuộc sống, có những người đàn ông như thế này: bạn nấu ăn, giặt giũ, anh ta nghĩ phụ nữ thì phải làm những việc đó; bạn đi làm góp tiền, anh ta lại cho rằng “cô kiếm ít hơn tôi, nên việc nhà cô phải gánh hết”; bạn từ bỏ cơ hội nghề nghiệp vì anh ta, anh ta lại nói “đó là do cô tự nguyện, tôi đâu có ép”.

Bạn nghĩ rằng chịu nhịn một chút, nhường một bước sẽ đổi lấy sự thấu hiểu, nhưng thực tế, việc chiều chuộng ấy chỉ khiến anh ta ngày càng ích kỷ.

Bạn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, anh ta chẳng bao giờ cảm ơn, hôm nào bạn lỡ dậy muộn, anh ta còn trách móc “sao không có gì ăn”. Bạn tỉ mỉ là lượt quần áo cho anh ta, nhưng anh ta tiện tay vứt bừa ra ghế, còn chê “mặc vào khó chịu”.

Bạn gắng sức chăm sóc bố mẹ chồng đến kiệt sức, anh ta lại coi đó là nghĩa vụ của bạn với tư cách con dâu. Trong thế giới của anh ta, chỉ có nhu cầu của bản thân, chẳng bao giờ nhìn thấy sự hy sinh của bạn, càng không hiểu thế nào là thấu hiểu lẫn nhau.

Chiều chuộng một người đàn ông như vậy, bạn sẽ dần đánh mất chính mình. Nỗi tủi thân của bạn bị cho là làm quá, sự hy sinh của bạn bị coi là bổn phận. Đến cuối cùng, anh ta không những không biết ơn, mà còn đòi hỏi nhiều hơn. Thứ bạn tưởng là tình yêu, thực chất chỉ đang nuôi dưỡng sự ích kỷ của anh ta. Khi anh ta tiêu hao hết sự tốt đẹp nơi bạn, thứ còn lại chỉ là những vết thương chằng chịt trong lòng bạn.

Người đàn ông xem lời hứa như không khí, càng chiều càng vô trách nhiệm

2. Người đàn ông xem lời hứa như không khí, càng chiều càng vô trách nhiệm

Có kiểu đàn ông rất giỏi vẽ ra viễn cảnh, nhưng lại chẳng bao giờ thực hiện. Anh ta hứa: “Đợi anh có tiền, anh sẽ mua cho em căn nhà lớn”, nhưng mỗi lần lĩnh lương thì tiêu xài hết sạch.

Anh ta nói: “Sau này anh sẽ làm việc nhà”, nhưng ăn xong lại nằm dài chơi điện thoại. Anh ta bảo: “Lần sau nhất định sẽ đưa em về thăm bố mẹ”, nhưng đến hẹn lại đưa ra đủ loại lý do để thoái thác. Bạn hết lần này đến lần khác tha thứ cho sự thất hứa của anh ta, nghĩ rằng rồi anh ta sẽ thay đổi, nhưng thực tế, anh ta ngày càng vô trách nhiệm.

Bạn thông cảm vì anh ta bận việc nên không cùng bạn đón lễ, lần sau anh ta lại tìm lý do còn vô lý hơn để vắng mặt. Bạn nghĩ anh ta chỉ nhất thời hồ đồ, tha thứ vì lời hứa với con cái không được thực hiện, anh ta lại cho rằng trẻ con thì biết gì. Bạn thậm chí còn tìm cách bao biện cho anh ta trước mặt gia đình, bạn bè, nhưng trong mắt anh ta, sự che chở ấy lại là điều đương nhiên, không chút áy náy.

Chiều chuộng một người đàn ông như vậy, bạn sẽ ngày càng mệt mỏi. Bạn không chỉ gánh vác trách nhiệm gia đình, mà còn phải thay anh ta giải thích, dọn dẹp hậu quả từ sự vô trách nhiệm.

Lời hứa của anh ta như bong bóng trong gió, trông thì lấp lánh nhưng chạm vào là vỡ tan. Còn bạn, cứ hy vọng rồi lại thất vọng, dần dần mất đi niềm tin và sự nhiệt huyết với cuộc sống. Sự vô trách nhiệm ấy, thực chất là do bạn từng bước dung túng mà ra, bạn càng nhường nhịn, anh ta càng được đà quá đáng.

Trong tình cảm, sự chiều chuộng phải đến từ cả hai phía, chứ không thể là sự hy sinh một chiều.Với những người đàn ông coi sự cống hiến của bạn là điều đương nhiên, coi lời hứa như không khí, tuyệt đối đừng mềm lòng. Sự nhường nhịn của bạn không đổi lấy được sự trân trọng, sự tha thứ của bạn chỉ khiến họ càng quá quắt.

Tình yêu thật sự là khi anh ấy biết trân trọng những điều tốt đẹp bạn mang lại, đồng thời cũng sẵn sàng hy sinh vì bạn; là khi lời hứa được giữ vững, và trách nhiệm được chủ động gánh vác.

Đừng để sự chiều chuộng của bạn biến thành mảnh đất nuôi dưỡng thói xấu của anh ta. Hãy biết nói “không” khi cần, biết đứng lên bảo vệ ranh giới của mình. Không phải để phân thắng thua, mà để nhắc anh ta hiểu: tình yêu cần được trân trọng, trách nhiệm không thể thoái thác. Chỉ như vậy, mối quan hệ mới có thể quay về quỹ đạo lành mạnh, thay vì cứ mòn mỏi trong sự nuông chiều vô tận mà hao mòn hết yêu thương lẫn kỳ vọng.

