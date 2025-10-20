Đang ngồi ở quán cà phê, người phụ nữ ở Hà Nội bị đánh gãy xương hốc mắt

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra tại ngõ 58 phố Núi Trúc (phường Giảng Võ, TP.Hà Nội), khiến một phụ nữ bị gãy xương hốc mắt trái, tụ máu trong và rạn xương hàm bên trái. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng bởi mức độ bạo lực và tính chất manh động của nhóm đối tượng tấn công.

Theo thông tin ban đầu: Vào khoảng 22h tối 15/10, nhóm 4 người gồm 2 nam, 2 nữ đang ngồi uống nước tại ngõ 58 phố Núi Trúc thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng lạ mặt tiếp cận, gây sự rồi lao vào hành hung.

Nạn nhân là chị Vương Ý N. (27 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) – mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ.

Hình ảnh vụ hành hung. Ảnh cắt từ clip

Chị N. kể lại: “Lúc đó, chúng tôi đang ngồi uống nước thì có một nhóm người từ quán thịt chó đối diện đi sang. Họ không gọi nước mà tiến lại gần, sờ vào đầu con chó nằm cạnh bàn chúng tôi. Vì con chó không phải của nhóm nên chẳng ai phản ứng gì. Một lát sau, họ quay lại, lần này người đàn ông trong nhóm bất ngờ xoa đầu bạn tôi. Bị đụng chạm vô cớ, bạn tôi có hỏi lại thì người kia không trả lời mà bắt đầu chửi bới, dọa nạt. Thấy vậy, tôi chỉ can ngăn thì bị một thanh niên trong nhóm đó đấm thẳng vào mặt”.

Cú đánh khiến chị N. gãy xương hốc mắt trái, tụ máu trong và rạn xương hàm. “Tôi ngã xuống, mắt đau nhức, mặt sưng tím. Bạn tôi cũng bị họ đánh liên tục vào đầu bằng tay và ghế, giờ vẫn còn đau đầu, buồn nôn”, chị N. nghẹn giọng kể.



Do hoàn cảnh khó khăn, chị N. không thể nằm viện lâu. “Tôi xin bác sĩ cho về nhà điều trị vì còn con nhỏ phải chăm. Mọi chi phí đều do tôi tự lo liệu”, chị N. chia sẻ.

Ngay trong đêm, nhóm của chị N. đã đến Công an phường Giảng Võ trình báo sự việc.

Lãnh đạo Công an phường Giảng Võ xác nhận vụ việc và cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Hiện, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, truy tìm nhóm đối tượng có hành vi côn đồ trên để xử lý theo quy định pháp luật.