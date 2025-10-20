Dùng tài khoản cá nhân nhận tiền thanh toán, chủ nhà hàng đối diện án cao nhất 7 năm tù

VKSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố các bị can Hoàng Tùng (SN 1992), Giám đốc Công ty Nhà hàng Tung Dinning và Nguyễn Đỗ Ánh Nguyệt (SN 1992), cổ đông doanh nghiệp này, về tội “Trốn thuế”.

Cả 2 bị truy tố theo khoản 3, Điều 200 với khung hình phạt tiền từ 1,5 đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Theo cáo trạng, quá trình hoạt động của Công ty Tung Dining, bị can Hoàng Tùng là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật, trực tiếp điều hành mọi hoạt động.

Bị can Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh là người phụ trách truyền thông, quảng cáo cho công ty, phục vụ tại nhà hàng của công ty, quản lý nhân sự và tập hợp quản lý tài khoản nhận tiền, phân chia lợi nhuận, chia tiền đến các cổ đông.

Hoàng Tùng và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh cùng trực tiếp theo dõi tập hợp doanh thu, chi phí, sổ sách kế toán của công ty rồi chia lợi nhuận cho cổ đông theo cổ phần. Các cổ đông khác không được tham gia vào việc theo dõi sổ sách kế toán chi tiết, không được trực tiếp tham gia vào hoạt động kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp.

Đối với kinh doanh và thu, chi tiền của Công ty, điều tra xác định Tung Dinning có sử dụng tài khoản của công ty để nhận tiền thanh toán. Từ năm 2019 đến 2023, Công ty có doanh thu là hơn 17,7 tỷ đồng nếu theo tài khoản này.

Ngoài ra, Tùng và Ánh bàn bạc cùng nhau sử dụng tài khoản cá nhân của họ để nhận tiền thanh toán trong giai đoạn 2019 - 2023, không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế theo quy định.

Trong đó, tài khoản của Hoàng Tùng nhận thanh toán hơn 16 tỷ đồng còn tài khoản của Nguyệt Ánh nhận tổng số tiền hơn 19,2 tỷ.

Như vậy, cộng số tiền trong tài khoản công ty và các tài khoản cá nhân, doanh thu thực tế của Công ty Tung Dinning là hơn 53 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Tùng và Nguyệt Ánh chỉ khai thuế doanh thu là 29,4 tỷ đồng; không kê khai, nộp thuế doanh thu là 23,5 tỷ đồng.

Số tiền không thực hiện kê khai nộp thuế đầy đủ đối với toàn bộ doanh thu hoạt động của doanh nghiệp từ năm 2019 đến năm 2023, Hoàng Tùng và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh thực hiện chi cổ tức, lợi nhuận cho người góp vốn với tổng số tiền là 6,7 tỷ đồng.

Còn lại hơn 16,8 tỷ, Tùng và Ánh sử dụng để mua nguyên vật liệu và chi phí hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngày 19/3/2024, Cục thuế Thành phố Hà Nội thanh tra và phát hiện Công ty TNHH nhà hàng Tung Dinning có hành vi trốn thuế với số tiền là 2,4 tỷ đồng, trong đó: thuế GTGT là hơn 2,1 tỷ, thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 335 triệu.