Đặng Văn Lâm chấn thương ngay buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam

Chiều ngày 11/11, ĐT Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt FIFA Days tháng 11. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik chưa thể thể có trong đầy đủ lực lượng khi vẫn thiếu 8 gương mặt gồm thủ thành Nguyễn Văn Việt cùng nhóm cầu thủ của CLB CAHN và Hà Nội FC.

Đáng chú ý trong buổi tập này là sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son, đánh dấu sự trở lại của tiền đạo sinh năm 1997 sau gần 1 năm vắng bóng vì chấn thương. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik cũng chẳng vui được lâu, khi chứng kiến thủ thành Đặng Văn Lâm bỏ dở buổi tập.

Đặng Văn Lâm gặp vấn đề ở phần cơ đùi - Ảnh: Đức Cường/Báo Bóng đá.

Theo đó, Đặng Văn Lâm chỉ tham gia vào bài khởi động cùng toàn đội. Ngay khi ĐT Việt Nam bước vào buổi tập chiến thuật, thủ thành sinh năm 1993 bất ngờ gặp vấn đề ở phần cơ đùi, qua đó không thể tiếp tục hoàn thành giáo án.

Đặng Văn Lâm sau đó chỉ có thể đi bộ quanh sân, và ngồi nghỉ bên ngoài đường pitch để bác sĩ Trần Huy Thọ kiểm tra. Dù chưa có kết luận cuối cùng, song khi trận đấu gặp ĐT Lào chỉ hơn 1 tuần nữa diễn ra, thủ môn thuộc biên chế CLB Ninh Bình FC có thể đứng trước nguy cơ vắng mặt.

Ngoài Đặng Văn Lâm, trong bản danh sách tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Lào còn có 2 thủ môn khác là Nguyễn Đình Triệu và Nguyễn Văn Việt..

