Đánh bại "thần đồng" Trung Quốc, Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới

Kỳ thủ Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới

Với phong độ ấn tượng tại Giải cờ tướng vô địch thế giới diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh giành vé vào chung kết. Kết thúc 8 ván, Lại Lý Huynh xuất sắc giành được 13 điểm sau 5 trận thắng (trong đó có 4 lần đi hậu thắng) và 3 trận hoà xếp thứ 2.

Nội dung cờ tiêu chuẩn bảng nam thi đấu theo thể thức Thuỵ Sĩ 8+1 ván, tức sau 8 ván, 2 kỳ thủ dẫn đầu sẽ vào chung kết tranh chức vô địch, các kỳ thủ còn lại sẽ thi đấu ván 9 như thể thức cũ.

Đây là lần thứ nhì trong sự nghiệp, Lại Lý Huynh giành quyền vào chung kết Giải cờ tướng vô địch thế giới.

Bước vào trận tranh chức vô địch với Doãn Thăng "thần đồng" cờ tướng Trung Quốc vào chiều 27/9. Ở trận đấu tại vòng loại, Lại Lý Huynh đi tiên hoà Doãn Thăng.

Trận đấu hết sức căng thẳng cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Doãn Thăng 20 tuổi, cầm quân đỏ, đi tiên và dùng chiến thuật hai pháo giữa (pháo đầu). Kỳ thủ Trung Quốc chiếm ưu thế thắng ở trung cuộc, do khóa được bộ xe và mã đen ở một góc. Anh thậm chí còn thí pháo, đổi lấy đôi tượng, tạo thế công nguy hiểm. Sau đó, Doãn Thăng bắt lại được mã đen, tạo thế cân bằng quân số. Đổi lại, Lý Huynh chỉ hơn ba tốt.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh đối đầu Doãn Thăng tại Giải cờ tướng vô địch thế giới

Tuy nhiên, Doãn Thăng mắc sai lầm nghiêm trọng ở giai đoạn cuối trung cuộc, để mất mã. Lý Huynh nhận ra ngay sai lầm của đối thủ và bắt mã. Dù phải mất pháo sau đó, kỳ thủ số một Việt Nam đổi lại được quân sĩ quan trọng, khiến thế phòng thủ của Doãn Thăng bị phá vỡ.

Trong tàn cuộc, Lý Huynh đưa tốt sang sông, phối hợp với xe, pháo và tướng tấn công. Trong khi, Doãn Thăng không đủ lực sát cục. Kỳ thủ 35 tuổi còn bắt được mã đỏ, và quân sĩ còn lại, để khiến tướng đỏ trơ trọi giữa trận địa.

Những phút cuối trận cho thấy diễn biến tâm lý trái ngược giữa hai kỳ thủ. Lý Huynh tỏ vẻ tự tin nhưng cũng hồi hộp, liên tục vò đầu bứt tay. Còn Doãn Thăng ngồi bất động, hai tay chống cằm.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới.

Cuối cùng, kỳ thủ Trung Quốc bắt tay xin thua, giúp Lý Huynh thở phào nhẹ nhõm. Trong thế cờ cuối, anh hơn hẳn một mã, lại có pháo và xe ở vị trí mạnh. Không như kỳ trước chiếm ưu thế thắng nhưng bị Mạnh Thần lật ngược thế cờ, Lý Huynh đã đem về chức vô địch đầu tiên cho cờ tướng Việt Nam lần này.

Đánh bại "thần đồng" Doãn Thăng của Trung Quốc, Lại Lý Huynh làm nên lịch sử cho cờ tướng Việt Nam khi trở thành kỳ thủ đầu tiên vô địch thế giới. Trong lịch sử 18 lần tổ chức giải VĐTG, tấm HCV nội dung cờ tiêu chuẩn nam đều thuộc về các kỳ thủ Trung Quốc.

Năm 2023, khi giải đấu diễn ra tại Mỹ, Lại Lý Huynh đã để thua danh kỳ Mạnh Thần (Trung Quốc) trong trận chung kết, nhận HCB. Lần này anh xuất sắc đổi màu huy chương.