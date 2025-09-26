Đánh nạn nhân tử vong do dọa báo công an, bị cáo lãnh án chung thân

Chiều 26/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Luân (26 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh) với mức án tù chung thân về tội giết người.

Bị cáo Luân từng phải chấp hành mức án 4 năm tù, được hưởng đặc xá, nhưng tiếp tục phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Minh Luân (26 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh) lãnh mức án tù chung thân về tội giết người. Ảnh: T.L

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát tỉnh, khoảng 16 giờ 21/7/2024, Nguyễn Minh Luân tổ chức nhậu tại nhà. Khi đã ngà ngà hơi men, xảy ra lời qua tiếng lại giữa Luân với anh Nguyễn Minh Chánh và anh Phạm Thành Biển. Thấy vậy, gia đình can ngăn, hòa giải, cuộc vui sau đó cũng kết thúc.

Lúc này, Luân “tranh thủ” đi bộ ra đường cách nơi nhậu khoảng 200m, chờ anh Biển tới để gây sự.

Cùng thời điểm này, anh Biển và anh Chánh điều khiển xe máy chạy ngang qua chỗ Luân đang đứng, lập tức đối tượng bước ra giữa lộ chặn lại, rút chìa khóa. Do thiếu kiềm chế, Luân và anh Chánh lao vào đánh nhau nhưng không gây thương tích.

Ông Trương Minh Thế (49 tuổi, ngụ cùng xã Hiệp Hòa) điều khiển xe máy vừa đến nên dừng lại bước xuống ra, đồng thời lên tiếng dọa sẽ điện báo công an. Khi nhìn thấy ông Thế cầm điện thoại đưa lên quay, Luân lao vào đánh ông Thế khiến nạn nhân té ngã xuống mặt đường. Chưa dừng lại, Luân liên tục đá nhiều cái vào vùng đầu, cổ, mặt và vùng ngực khiến ông Thế nằm bất động, chảy nhiều máu, 2 ngày sau tử vong tại bệnh viện.

Biết gây ra án mạng nghiêm trọng, Luân cũng đến công an xã đầu thú và bị khởi tố bắt tạm giam về tội giết người.