Danh sách các cửa hàng bán sách giáo khoa phục vụ năm học 2025 - 2026

Năm học mới 2025-2026 đang đến gần, đây đã là năm thứ hai dạy trọn bộ sách giáo khoa theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các đầu sách dùng trong học tập đã được chọn ổn định.

Để kịp thời hỗ trợ khách hàng tìm mua sách giáo khoa thuận lợi, tránh mua sách tại các nguồn trôi nổi trên thị trường, sách không rõ nguồn gốc, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu danh sách các cửa hàng trong hệ thống. Thầy cô, phụ huynh và các em học sinh đến các cửa hàng trong danh sách dưới đây để mua sách giáo khoa các lớp.

Danh sách cửa hàng TẠI ĐÂY

Tại các nhà sách năm nay cũng ghi nhận số lượng phụ huynh đến mua sách giáo khoa sớm hơn so với mọi năm. Để cung ứng đủ sách trước năm học mới, NXB Giáo dục Việt Nam đã xây dựng kế hoạch in sách giáo khoa từ rất sớm từ công tác tổ chức in - nhập kho kịp thời phục vụ nhu cầu phát hành, hiện đã và đang tích cực cung ứng sách giáo khoa tới các địa phương.

Dự kiến năm học 2025 -2026, NXB Giáo Dục Việt Nam in 160,8 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới trong đó có khoảng 2- 3% sản lượng dự trữ để sử dụng trong trường hợp phát sinh đột xuất, thiên tai, bão lụt.

Hiện nay nhiều phụ huynh cũng tìm mua sách giáo khoa trên các nền tảng thương mại điện tử khác nhau, có không ít phụ huynh đã mua phải sách giả, kém chất lượng. Để bảo vệ quyền lợi học sinh, phụ huynh cần mua sách tại các nguồn chính thống và kiên quyết nói không với sách giả.